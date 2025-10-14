【フォーポイントバイシェラトン名古屋 中部国際空港】愛犬と泊まれるドッグフレンドリー宿泊プラン「My Dog, My Stay」を10月17日（金）より開始

マリオット・インターナショナル

フォーポイントバイシェラトン名古屋 中部国際空港（所在地：愛知県常滑市、総支配人：Sebastiaan Kleinsman)は、愛犬と一緒に旅行を楽しみたいというお客様の声にお応えし、愛犬と一緒にご宿泊いただけるドッグフレンドリープラン「My Dog, My Stay」の販売を2025年10月17日（金）より開始いたします。

本プランでは、体重15kg以下の愛犬1頭と一緒に、25平方メートル のスタンダードツインルームにご宿泊いただけます。広々とした客室で、愛犬とともにゆったりとした時間をお過ごしいただけます。

また、ケージやフードボウル、トイレ用品などのペット用備品に加え、サーモンジャーキーチップス（30g）とチキンライスチップス（30g）のウェルカムアメニティもご用意。まるでご自宅にいるかのように、愛犬と一緒に快適なホテルステイをお楽しみいただけます。

◆宿泊プラン 愛犬と一緒に泊まれるドッグフレンドリー宿泊プラン「My Dog, My Stay」概要



プラン名：「My Dog, My Stay」

販売開始日時：2025年10月17日（金） 午前10:00～

料金：1室 15,000円～（2名様＋愛犬1頭、朝食ボックス付、税・サービス料込）

客室数：1日4室限定

客室タイプ：スタンダードツイン（25平方メートル ）



【プランに含まれる内容】

・ドッグフレンドリールームでのご宿泊 テイクアウト用朝食ボックス（※愛犬用の食事は含まれておりません）

・ペット用備品：ケージ、フードボウル、ウォーターボウル、トイレ用品、衛生用品（トイレシート、消臭除菌スプレー、粘着ローラー、ウェットティッシュ）

・愛犬用ウェルカムアメニティ：

サーモンジャーキーチップス（30g）

チキンライスチップス（30g）



＜プラン詳細・ご予約＞

https://www.marriott.com/ja/hotels/ngofp/

【ご利用にあたっての注意事項】

・ご宿泊いただける愛犬は、体重15kg以下、生後6ヶ月以上で、過去1年以内かつ2週間以上前に狂犬病および混合ワクチンを接種していることが条件です。

・チェックイン当日までに、宿泊同意書のご記入と、狂犬病および混合ワクチン接種証明書（コピー）のご提出をお願いいたします。

・愛犬はレストラン、バーなどの共用スペースにはご同伴いただけません。

・館内の移動時は、必ずご持参のケージに入れてください（貸出用ケージのご用意はございません）

・愛犬の一時預かりサービスは行っておりません。

・愛犬の食事はお客様ご自身でご用意ください。

・他のルームタイプへのアップグレードはできません。

・お食事はお部屋内、または1階バーラウンジ「Best Brews」のテラス席にてお楽しみいただけます。

◆ホテル近隣ドッグフレンドリー施設

ホテル近隣には、海に囲まれた常滑という立地を活かした愛犬と一緒に楽しめるスポットもあり、愛犬とのホテルステイをさらにお楽しみいただけます。

常滑りんくうビーチ

https://www.tokoname-kankou.net/spot/detail/17/

新舞子ブルーサンビーチ

https://aichinow.pref.aichi.jp/spots/detail/1001/



【フォーポイント・バイ・シェラトン名古屋 中部国際空港】

フォーポイントバイシェラトン名古屋 中部国際空港は、2018年11月1日に愛知県常滑市に開業したマリオット・インターナショナルのホテルです。中部国際空港内にある、複合商業施設 フライト・オブ・ドリームズや日本初国際空港直結の国際展示場 Aichi Sky Expoにも徒歩圏内、名古屋駅など名古屋の主要エリアへも電車で約30分とアクセス至便で、ビジネスやレジャーの拠点として絶好のロケーションに位置します。全319室の客室には、10室のオーシャンビューの広々としたスイートルームを含み、ゆったりとお寛ぎいただけます。開放的なレストラン「Evolution」やバー「Best Brews」、24時間ご利用可能な宿泊者専用フィットネスジムなどを完備しています。



名称 ： フォーポイントバイシェラトン名古屋 中部国際空港

総支配人： Sebastiaan Kleinsman

所在地 ： 〒479-0881 愛知県常滑市セントレア4-10-5

開業日 ： 2018年11月1日

公式サイト： https://www.marriott.co.jp/ngofp

フォーポイントバイシェラトン名古屋 中部国際空港の詳細は、https://www.marriott.co.jp/ngofp または以下SNSホテル公式アカウントをご覧ください。

・インスタグラム : https://www.instagram.com/four_points_nagoya/

・フェイスブック : https://www.facebook.com/FourPointsNagoyaChubuAirport/

・ハッシュタグ : #four_points_nagoya #フォーポイントバイシェラトン名古屋中部国際空港



【フォーポイントバイシェラトンについて】

フォーポイントバイシェラトンは、旅先で寛ぐために必要なすべてが揃っています。クラシックなデザインにモダンなディテールが織り込まれ、ビジネス・レジャー双方のお客様にスタイリッシュで快適なご滞在をお約束します。無料Wi-Fiや温かい朝食に加え、自宅のように寛げるゲストルームやワーキングスペース、スイートルームもご用意しています。詳しい情報は、fourpoints.marriott.comをご覧ください。また、InstagramやFacebook、Twitter（@fourpoints）にて最新情報もご確認いただけます。フォーポイント・バイ・シェラトンは世界各国に7000軒以上のホテルを展開するマリオットインターナショナルのホテルとして、マリオットの旅行プログラム、Marriott Bonvoy（マリオット ボンヴォイ）に参加しています。Marriott Bonvoyは会員の皆さまに並外れたグローバルブランドポートフォリオやMarriott Bonvoy Momentsでの体験、そして無料ホテル宿泊に向けたポイントやエリートステータス昇格に向けた泊数獲得を含む、比類なき特典をお届けします。無料会員登録やプログラム詳細については、Marriott Bonvoy.marriott.comをご覧ください。