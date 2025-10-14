アウトバウンド営業の土台部分は「この人に会いたい」と思えるか。営業支援200社以上のノウハウに基づく営業研修！

研修実施目的

営業ハックは様々な企業様の営業支援を行い、ミッションである「営業の悩みを0にする」べく活動を続けています。「つらい」「やりたくない」という声もあがることの多い営業という職業。しかしながら、企業が成長していく上では未だに欠かせない仕事が営業です。

そこで営業ハックはお客様の望む成果を提供できるよう、また多くの人の営業の悩みを解決するべく日々社内の営業ノウハウもブラッシュアップしています。社内でまずは試行錯誤を重ね、データやノウハウを積み上げることが、お客様のお役に立つために必須であると考えているからです。

また、将来的なミッションとして営業ハックは「営業教育の無償化」を掲げています。ビジネスにおいて必須となる営業について、誰もが等しく学ぶことができる場を提供したいと考えており、それに向けて社内体制を変革しながら、理想となる営業教育に向けて動いております。

当日の様子：研修簡易議事録

今回のテーマは「つい縁をあげたくなる人になるには？」というもの。

営業ハックは電話という手段をメインに、アポイントのご縁を増やす支援をしている会社です。

「アポイントが取れさえすればOK」とアポイントをゴールにするのではなく、あくまでお客様の事業成長に貢献することを重視しているため、あえて営業ハックでは「ご縁」という言い方をしています。

営業代行や営業支援はご縁を作るお手伝いである、と言い換えることができるかもしれません。

そこで「この人とだったら会ってもいいな」「縁をあげたいな」と思う人はどんな人か、話し合ってまとめるグループワークを実施。ワークの中で出てきた意見を一部ご紹介します。

- 自分に好意や興味を持ってくれている人- 元気な人- 気持ちを伝えてくれる人- 爽やかな人- 迷ってるときに背中を押してくれる人- 親切な人- 気遣いのある人- 面白い人- 共感してくれる人- 感謝の気持ちがある人

「私と会ってください」というのがアウトバウンド型営業の入り口である以上、自分がその「会いたい人になれているか」ということを振り返ることは非常に重要です。営業力強化の観点で行けば、体制づくりや手法の見直しなど仕組みづくりに注力することも必要ですが、そもそも「会いたい」と思える雰囲気を提供できていなければ、会ってもらうことは出来ません。

「話せてよかった」「会って良かった」「お願いして良かった」この3つを提供していくことが営業の土台部分であることを抑えておくことが必要です。

研修実施概要

開催日：10月2日(木)13:30～14:00

形式：オンライン

参加人数：約50名

株式会社営業ハック代表取締役社長 笹田 裕嗣

20歳の頃から営業のキャリアをスタート。新卒で大手人材会社に入社し、入社半年で営業成績トップになる。独立後は営業代行事業・コンサルティング事業で、営業支援を100社以上実施する。2018年4月「営業の悩みを0にする」ミッションを掲げ、株式会社営業ハックを創立。2022年には日本最大級の営業の大会第6回『S1グランプリ』にて優勝者となる。

株式会社営業ハックについて

株式会社営業ハックは「売上を2倍にするお手伝い」をさせていただき「営業の悩みを0にする」会社です。代表の笹田の体験・経験から、営業戦力不足を解決することで売れる組織をつくることができると考え、営業マネジメントコンサルティングを含めた営業代行事業を展開しています。「誰よりも現場を知る営業コンサルタント」として営業に関する実態調査や分析を行い、時代に合わせた営業とは何かを常に追いかけています。

