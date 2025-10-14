冷凍機内蔵形の冷蔵オープンショーケース「SFシリーズ」全17機種発売

パナソニックグループ

パナソニック株式会社 コールドチェーンソリューションズ社（以下、CCS社）は、冷凍機内蔵形（※）冷蔵オープンショーケースのフルモデルチェンジを行い、省エネ性能とデザイン面にこだわった「SFシリーズ」を開発。機種ごとに旧モデルからの切り替え販売を進めてきましたが、この度、全ラインアップ17機種の販売を開始することをお知らせします。

SFシリーズは、冷凍機内蔵形冷蔵ショーケースのうち壁面設置用多段オープンのシリーズで、特に省エネ性能とデザイン面にこだわってフルモデルチェンジを行いました。インバーターコンプレッサーによるきめ細かい制御で高い省エネ性を実現し、トップランナー制度の省エネ基準達成率を全機種で大幅に達成しています。外観については、吸気孔の形状を変更してキックプレートをフラット化するなど、スクエアを基調とした造形とし、空間に調和しやすく、陳列商品が引き立つシンプルデザインとしました。配管工事が不要なため、冷凍機別置形ショーケースと比較して、設置やレイアウト変更が簡単で、小規模店舗やビルイン店舗などに適しています。

CCS社では、冷熱技術を核とし、省エネや省力化など、様々な課題解決に貢献できるコールドチェーン製品の開発に取り組むとともに、使いやすく、掃除しやすく、空間になじむデザインを念頭に、食のプロフェッショナルのための「Pro Friendly」という考えの基、製品デザインのブラッシュアップにも積極的に取り組んでいます。

＜主な特長＞

1. トップランナー制度の省エネ基準達成率を大幅達成

2. 空間に調和しやすく、陳列商品が引き立つシンプルデザイン

3. 配管工事不要で、設置やレイアウト変更が簡単な冷凍機内蔵形

4. その他

※冷凍機が本体に内蔵されており、コンセントにプラグを挿すだけで使用できるタイプのショーケース

【お問い合わせ先】

パナソニック株式会社 コールドチェーンソリューションズ社 経営企画室 広報担当

Email：ccs_pr@gg.jp.panasonic.com

