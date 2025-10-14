“投稿代行”はもう古い？集客に繋がるInstagram「アカウント最適化育成」サービスを本格提供開始

背景：なぜ今、Instagram運用に「戦略的アプローチ」が必要なのか？

現代の消費行動において、Instagramは単なるSNSから、情報探索を行うプラットフォームへと進化しています。特にZ世代から30代の購買層は、「#新宿ランチ」や「#梅田美容室」といったキーワードで能動的に情報を探し、購買や来店の意思決定を行っています。

この変化に伴い、企業アカウントの運用も「ただ運用するだけ」では成果に繋がりにくくなりました。多くのSNS担当者が「投稿を続けても反応が伸び悩む」「フォロワーは増えるが売上に繋がらない」「日々の運用に1～2時間かかり、リソースが足りない」といった課題に直面しています。

成功の鍵は、Instagramのアルゴリズムに「質の高いアカウント」と認識され、ターゲット顧客の検索結果やおすすめタブに“見られる位置”を確保することです。

新サービス「アカウント最適化育成」とは？

株式会社ホットセラーが提供する『COCOマーケ』の「アカウント最適化育成」は、従来の“自動化ツール”とは一線を画す、アカウント活性化・アルゴリズム最適化を目的とした戦略的サービスです。

当社はIT企業としての技術力を活かし、数千のアカウント分析に基づくビッグデータと独自のアルゴリズム解析技術を保有しています。この技術を用いて、単に「いいね」や「フォロー」を自動化するのではなく、Instagramから最も評価される“好かれる行動”を戦略的に実行します。

主なサービス内容

戦略的エンゲージメント活動：ターゲット層（地域・年齢・性別など）が利用するハッシュタグを分析し、関連投稿へのフォロー・いいね・コメントを最適化されたタイミングで実行。アカウントの活動量を高め、アルゴリズムからの評価を向上させます。

ストーリーへのリアクション：ターゲット層のストーリーを閲覧・いいねすることで、より密な関係性を構築し、関係性シグナルを強化します。

工数の大幅削減：手作業では1日1～2時間を要するこれらの活動を代行することで、担当者はコンテンツ企画や顧客対応など、より創造的な業務に集中できます。

柔軟なカスタマイズ：ご要望に応じて、フォロー解除やDM送信といった高度なアプローチも可能です。

従来の自動化ツールとの決定的な違い

「アカウント最適化育成」の目的は、単にフォロワー数を増やすことだけではありません。最終的なゴールは、貴社のビジネスに貢献する「見込み顧客」を増やすことです。

COCOマーケは、この最適化育成と「キーワード検索上位表示」戦略を組み合わせることで、自然流入を最大化。関心の高いユーザーに絞ってアクションを続けるため、発見され、問い合わせや来店に繋がる強力な導線を構築します。

COCOマーケの導入事例

既に飲食、美容、ECなど多様な業種で成果を上げています。

飲食店経営：ターゲットを絞ったアプローチで検索流入が3倍に増加。結果として月商が25%向上。

美容サロン経営：「地域名×サービス名」での検索上位表示を実現。Instagram経由の問い合わせと施術数が大幅に増加。

アパレルEC：投稿が埋もれてしまう課題を解決。ターゲット層を意識した投稿戦略と最適化育成により、インプレッション数が増加し、実店舗への来店数も向上。

“伸び悩む”インスタ運用から、“売れる”インスタ運用へ

まずは貴社のアカウントが持つ「伸びしろ」を可視化しませんか？

COCOマーケでは、独自のアルゴリズム解析を用いた無料アカウント診断を実施中です。

対象となるお客様

本サービスは、以下のような課題をお持ちの企業様、SNS・マーケティング担当者様に最適です。

- Instagramに時間をかけられない、または外部委託したい飲食店、美容サロン、小売店など- アカウント運用はしているが、集客や売上に繋がっている実感がない- インフルエンサー施策の手間や費用対効果に課題を感じている- 社内に運用のノウハウがなく、何から手をつければ良いか分からない

