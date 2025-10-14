阪急阪神不動産株式会社

アジア初の「タイムアウトマーケット」として、グラングリーン大阪南館にオープンしたタイムアウトマーケット大阪は、2025年10月24日（金）から11月16日（日）までの期間、パナソニック スポーツ株式会社と共同で、スポーツ観戦と美食を融合して新コミュニティスペースを創出する特別企画「BLUE FANS（ブルーファンズ）」を開催します。



【内容】


●ガンバ大阪、大阪ブルテオン、大阪エヴェッサの試合を大型スクリーンでライブビューイング


●試合がない日は、クラブの映像コンテンツを上映！日常的にチームを身近に感じられる空間に


●「タイムアウトマーケット大阪」ならではの、関西の名店が織りなす料理、そして「タイムアウトバー」のドリンクを堪能できる、快適な観戦環境をご提供



【ライブビューイング日程】


以下、現時点で確定している試合のライブビューイング日程です。チームにゆかりのある特別ゲストを招いたイベント等、観戦がより楽しくなる企画（※有料席）も用意しています。


・10月25日（土） サッカー：ガンバ大阪 vs 名古屋グランパス（明治安田J1リーグ 第35節／アウェイ）


・11月5日（水） バスケットボール：大阪エヴェッサ vs 長崎ヴェルカ（りそなグループ B.LEAGUE 第8節／アウェイ）


・11月15日（土）・16日（日） バレーボール：大阪ブルテオン vs ジェイテクトSTINGS愛知（2025-26 大同生命SV.LEAGUE MEN 第4節／アウェイ）


その他日程についても現在上映を調整中です。詳細なコンテンツやスケジュール、お席の予約方法等は、タイムアウトマーケット大阪公式Instagram、パナソニック スポーツおよび各クラブの公式Xにて随時発信します。



【BLUE FANS開催概要】


期間：


2025年10月24日（金）～11月16日（日）


（但し、10月31日（金）～11月3日（月・祝）は休止）


※ライブビューイング日以外のイベントは、17時から開催予定


※スケジュールには変更が生じる場合がございます。


会場：Time Out Market Osaka（タイムアウトマーケット大阪）


住所：大阪府大阪市北区大深町5-54 グラングリーン大阪南館 地下1階


HP： https://www.timeout.jp/time-out-market-osaka/ja


Instagram： https://www.instagram.com/timeoutmarketosaka/



主催：パナソニック スポーツ株式会社


協力：


株式会社タイムアウトマーケット大阪


阪急阪神不動産株式会社


ヒューマンプランニング株式会社


株式会社ガンバ大阪


パナソニック映像株式会社


パナソニック株式会社 エレクトリックワークス社


パナソニック オペレーショナルエクセレンス株式会社



▼ガンバ大阪 ウェブサイト


https://www.gamba-osaka.net/


▼大阪ブルテオン ウェブサイト


https://www.osaka-bluteon.com/


▼大阪エヴェッサ ウェブサイト


https://www.evessa.com/


▼パナソニック スポーツ株式会社 ウェブサイト


https://panasonic.co.jp/sports/




阪急阪神不動産株式会社　https://www.hhp.co.jp/



発行元：阪急阪神ホールディングス


　　　　大阪市北区芝田1-16-1