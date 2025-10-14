株式会社AGENT SUCCESS、新規事業「エージェント・マッチング」を開始

株式会社AGENT SUCCESS

株式会社AGENT SUCCESS（本社：東京都渋谷区）は、企業の人材採用における課題を解決する新サービス「エージェント・マッチング」を2025年10月より開始いたします。

企業の採用課題を解決する「エージェント・マッチング」

多くの企業が抱える「成果に繋がらない転職エージェントとの取引」「転職エージェントリレーションの工数過多」「契約数に対して稼働率が低い」といった課題に対し、「エージェント・マッチング」は根本的な解決策を提供します。本サービスは、企業の採用課題を丁寧にヒアリングし、厳選した高品質な転職エージェントを最大5社に限定してマッチング。1社あたりアポイント単価1万円で、効率的かつ効果的な人材採用をサポートします。

サービスの特長

高品質な転職エージェントの選定：厳格な基準で選ばれた転職エージェントのみをご紹介。成果に繋がらない転職エージェントとの無駄なやり取りを排除いたします。

工数削減と決定率向上：企業の課題に最適な転職エージェントを厳選し、契約後の稼働率を最大化。100社契約で10社しか動かないという課題を解決します。

透明な料金体系：アポイント単価1万円で、最大5社の高精度なマッチングを実現。コスト効率の高い採用プロセスを提供します。

お問い合わせはこちら :https://agentsuccess.jp/contact/ご利用企業・GOOYA様(https://www.gooya.co.jp/)からのコメント

『ご紹介いただいた企業様とは、打ち合わせの後、2週間程で内定・3週間程で入社承諾と、スピーディに成約に繋げていただきました。メールでの重要連絡の他にも、細かな情報交換は企業間でもチャットツールを使うことで、最短・最善の判断でお話を進めていただけたと思います。

実は打ち合わせの段階でも、かなり細かなご質問をいただいていたので「AGENT SUCCESSさんからもしっかり情報提供いただき、そのうえでお調べいただいたのだろう」ということが伺えていました。そのため、すぐに弊社に合う人材のイメージを固めて、早期にご支援いただけたものと思います。積極的に「知ろう」としてくれる企業様は、やはりとても心強いですね。』

代表取締役コメント

「我々は、企業の採用活動における非効率を解消し、真に価値あるマッチングを実現したいと考えました。『エージェント・マッチング』は、質の高い転職エージェントとの出会いを保証し、企業の成長を加速させるサービスです。」（代表取締役 野村真央）

お問い合わせはこちら :https://agentsuccess.jp/contact/会社概要

社名：株式会社AGENT SUCCESS

所在地：東京都渋谷区恵比寿3丁目7-2

設立：2023年2月

事業内容：転職エージェントマッチング事業、人材紹介事業の立ち上げコンサルティング

URL：https://agentsuccess.jp