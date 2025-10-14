今年はみんなでサファリDEハロウィン！
岩手サファリパークではハロウィンイベントを開催中！
岩手サファリパーク(岩手県一関市藤沢町)では、ハロウィンイベントを開催中です。
10月2日(木)から10月31日(金)まで「サファリDEハロウィン2025」と題して、フォトスポット・ホーンテッドバスの設置やお子様限定謎解きウォークを開催、10月25日(土)と10月26日(日)の2日間に限り一部仮装、全身仮装でご来園のお客様は入場料金がなんと半額になります。また、同日限定で仮装パレードと仮装大賞を開催します。ようやく酷暑も去って、過ごしやすくなった岩手の秋を皆で楽しみましょう！
【サファリDEハロウィン2025ついて】
開催期間：2025年10月2日(木)から10月31日(金)
開催内容・特典：フォトスポット・ホーンテッドバス開設、お子様限定謎解きウォーキングを開催します。
また、特典として10月25日(土)と10月26日(日)の2日間に限り一部仮装、全身仮装でご来園のお客様は入場料金が半額になります。同日限定でお客様と当園スタッフによる仮装パレード及び仮装大賞を開催します。参加特典や仮装大賞入賞者の方には景品の進呈もあります。
開催時間：フォトスポット・ホーンテッドバスの設置、お子様限定謎解きウォーク期間中は終日開催。
10月25日(土)と10月26日(日)の2日間限定開催の仮装パレード、仮装大賞ご参加希望のお客様は10:50までにサファリバス乗り場までご集合下さい。11:00スタートになります。
参加費用：各イベント参加無料。
参加要件：岩手サファリパーク入場券または年間パスポートが必要になります。
※サファリバス料金は別途かかります。
※更衣室等はございませんのでご了承下さい。
イベント：ＵＲＬ https://www.iwate-safari.jp/event/6047
※10月25日(土)と10月26日(日)の2日間限定の入場料金半額特典については、他の割引サービスとの併用はできませんのでご了承下さい。
※天候や動物の体調等により、急遽内容の変更または中止になる場合もありますのでご承知下さい。
【本件に関するお問い合わせ先】
岩手サファリパーク 担当：中鉢
公式ＨＰ：https://www.iwate-safari.jp
TEL：0191-63-5660
Email：chubachi@iwate-safari.jp
営業時間：開園9:30から閉園17:00
※最終入場は16:00まで
休園日：毎週水曜日、第2、第4木曜日
(祝日、GW、夏休み、お盆、年末年始を除く)