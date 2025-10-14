ＪＡ全農京都×ＪＡ全農兵庫×ＪＡ全農ふくれん 初コラボ！ ＪＡタウンで「ご当地ピザ」セットを販売
ＪＡ全農が運営する産地直送通販サイト「ＪＡタウン」内の３のショップ、京都府「JA全農京都」・兵庫県「あつめて、兵庫。」・福岡県「博多うまかショップ」の食べることが大好き（LOVE）なスタッフたちが、初めてタッグを組み、「ご当地うまいもん俱楽部（食LOVE）」が発足しました。
本企画では、第一弾としてそれぞれの地域ならではの食材を贅沢に使用した“ご当地ピザ”を詰め合わせた「ピザ食べ比べセット」と「Xmasピザパーティーセット」の2商品を期間限定で販売いたします。
これらの商品のご購入者全員には、３ショップで使用できる700円分のクーポンをプレゼントします。
また、11月20日の「ピザの日」に合わせて、抽選で「ピザ食べ比べセット」が当たる公式Ｘ トリプルコラボ フォロー＆リポストキャンペーンも実施予定です。
是非、クリスマスや週末、年末年始のホームパーティーにおうちで気軽に旅行気分を味わえる“ピザ活”をお楽しみください。
■商品概要
１．特集ページ：https://www.ja-town.com/shop/e/ekhf-piz/
２．商品：
【ご当地うまいもん倶楽部】ピザ食べ比べセット（京都×兵庫×福岡） 【１１月出荷分】
https://www.ja-town.com/shop/g/g5201-21-0003-1/
【ご当地うまいもん倶楽部】ピザ食べ比べセット（京都×兵庫×福岡） 【１２月出荷分】
https://www.ja-town.com/shop/g/g5201-21-0003-2/
【ご当地うまいもん倶楽部】Xmasピザパーティーセット（京都×兵庫×福岡）
https://www.ja-town.com/shop/g/g5401-minakoikoi807/
３．販売価格：
ピザ食べ比べセット 5,000円（税込・お客様送料負担なし）
Xmasピザパーティーセット 10,000円（税込・お客様送料負担なし）
４．販売期間：令和７年１０月１４日（火）～１２月上旬（予定）
※なくなり次第終了となる場合がございます。
■購入者特典
当商品をご注文いただいた方全員に後日３ショップで使用できる700円分のクーポンをプレゼントいたします。
（１）クーポン付与時期：令和８年１月予定
（２）使用可能回数：１回（３ショップのいずれかで利用可能）
（３）利用条件：ＪＡタウン会員様限定／一部対象外の商品あり／使用期限あり
■SNSキャンペーン概要
（１）内容：11月20日は「ピザの日」！ＪＡタウン公式Ｘでは、京都・兵庫・福岡の「ご当地ピザ食べ比べセット」が抽選で４名様に当たるフォロー＆リポストキャンペーンを実施します。
（２）実施期間：令和７年１１月１１日（火・チーズの日）～１１月２４日（祝・月）
（３）賞品：ピザ食べ比べセット
（４）応募方法：
① 以下の３アカウントをフォロー
- ＪＡ全農京都：https://x.com/zennoh_kyoto
- ＪＡ全農兵庫：https://x.com/JA_zennohhyogo
- ＪＡ全農ふくれん：https://x.com/JAZENNOHFUKUREN
② 対象投稿をリポスト
■企画ショップ
・JA全農京都（JA全農京都）
https://www.ja-town.com/shop/c/c5201/
・あつめて、兵庫。（JA全農兵庫）
https://www.ja-town.com/shop/c/c5401/
・博多うまかショップ（JA全農ふくれん）
https://www.ja-town.com/shop/c/c8001/
◎ ピザ活とは？
ピザを食べるだけじゃない、楽しむ“活動”のこと。
おうちで、家族と、仲間と、ひとりでも。
ピザを通じて“おいしい時間”を広げる、新しい食文化を提案します！
【ＪＡタウン】
ＪＡタウンは、全国農業協同組合連合会(ＪＡ全農)が運営する産地直送通販サイトです。「おいしい日本と暮らそう。」をテーマに、「ＪＡタウン」に出店する全国の農協（ＪＡ）などが、各産地で育まれた旬の農畜産物や特産品を、インターネットを通じてお客さまに直接お届けし、食を通じて豊かな暮らしの実現を目指しています。ＪＡタウンイメージキャラクターは「じぇー太」。
ＵＲＬ：https://www.ja-town.com/shop/f/f0
【公式Ｘアカウント「ＪＡタウン【公式】」】
「ＪＡタウン【公式】」では、全国の産地の旬の農畜産物やお得なキャンペーンの情報を都度発信しています。
公式Ｘアカウント：https://x.com/JA_JAtown