ＪＡ全農が運営する産地直送通販サイト「ＪＡタウン」内の３のショップ、京都府「JA全農京都」・兵庫県「あつめて、兵庫。」・福岡県「博多うまかショップ」の食べることが大好き（LOVE）なスタッフたちが、初めてタッグを組み、「ご当地うまいもん俱楽部（食LOVE）」が発足しました。

本企画では、第一弾としてそれぞれの地域ならではの食材を贅沢に使用した“ご当地ピザ”を詰め合わせた「ピザ食べ比べセット」と「Xmasピザパーティーセット」の2商品を期間限定で販売いたします。

これらの商品のご購入者全員には、３ショップで使用できる700円分のクーポンをプレゼントします。

また、11月20日の「ピザの日」に合わせて、抽選で「ピザ食べ比べセット」が当たる公式Ｘ トリプルコラボ フォロー＆リポストキャンペーンも実施予定です。

是非、クリスマスや週末、年末年始のホームパーティーにおうちで気軽に旅行気分を味わえる“ピザ活”をお楽しみください。





■商品概要

１．特集ページ：https://www.ja-town.com/shop/e/ekhf-piz/

２．商品：

【ご当地うまいもん倶楽部】ピザ食べ比べセット（京都×兵庫×福岡） 【１１月出荷分】

https://www.ja-town.com/shop/g/g5201-21-0003-1/

【ご当地うまいもん倶楽部】ピザ食べ比べセット（京都×兵庫×福岡） 【１２月出荷分】

https://www.ja-town.com/shop/g/g5201-21-0003-2/

【ご当地うまいもん倶楽部】Xmasピザパーティーセット（京都×兵庫×福岡）

https://www.ja-town.com/shop/g/g5401-minakoikoi807/

３．販売価格：

ピザ食べ比べセット 5,000円（税込・お客様送料負担なし）

Xmasピザパーティーセット 10,000円（税込・お客様送料負担なし）

４．販売期間：令和７年１０月１４日（火）～１２月上旬（予定）

※なくなり次第終了となる場合がございます。

■購入者特典

当商品をご注文いただいた方全員に後日３ショップで使用できる700円分のクーポンをプレゼントいたします。

（１）クーポン付与時期：令和８年１月予定

（２）使用可能回数：１回（３ショップのいずれかで利用可能）

（３）利用条件：ＪＡタウン会員様限定／一部対象外の商品あり／使用期限あり

■SNSキャンペーン概要

（１）内容：11月20日は「ピザの日」！ＪＡタウン公式Ｘでは、京都・兵庫・福岡の「ご当地ピザ食べ比べセット」が抽選で４名様に当たるフォロー＆リポストキャンペーンを実施します。

（２）実施期間：令和７年１１月１１日（火・チーズの日）～１１月２４日（祝・月）

（３）賞品：ピザ食べ比べセット

（４）応募方法：

① 以下の３アカウントをフォロー

- ＪＡ全農京都：https://x.com/zennoh_kyoto

- ＪＡ全農兵庫：https://x.com/JA_zennohhyogo

- ＪＡ全農ふくれん：https://x.com/JAZENNOHFUKUREN

② 対象投稿をリポスト

■企画ショップ

・JA全農京都（JA全農京都）

https://www.ja-town.com/shop/c/c5201/

・あつめて、兵庫。（JA全農兵庫）

https://www.ja-town.com/shop/c/c5401/

・博多うまかショップ（JA全農ふくれん）

https://www.ja-town.com/shop/c/c8001/

◎ ピザ活とは？

ピザを食べるだけじゃない、楽しむ“活動”のこと。

おうちで、家族と、仲間と、ひとりでも。

ピザを通じて“おいしい時間”を広げる、新しい食文化を提案します！









【ＪＡタウン】

ＪＡタウンは、全国農業協同組合連合会(ＪＡ全農)が運営する産地直送通販サイトです。「おいしい日本と暮らそう。」をテーマに、「ＪＡタウン」に出店する全国の農協（ＪＡ）などが、各産地で育まれた旬の農畜産物や特産品を、インターネットを通じてお客さまに直接お届けし、食を通じて豊かな暮らしの実現を目指しています。ＪＡタウンイメージキャラクターは「じぇー太」。

ＵＲＬ：https://www.ja-town.com/shop/f/f0

【公式Ｘアカウント「ＪＡタウン【公式】」】

「ＪＡタウン【公式】」では、全国の産地の旬の農畜産物やお得なキャンペーンの情報を都度発信しています。

公式Ｘアカウント：https://x.com/JA_JAtown