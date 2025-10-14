株式会社サイバーフォートレス「セキュリティレポート 2025年9月号（対象：2025年8月）」を公開
株式会社サイバーフォートレス
レポートの主な構成（抜粋）
株式会社サイバーフォートレス（本社：東京都千代田区、代表取締役：中井貴大）は、2025年10月14日、「月次攻撃サービスの統計および分析 2025年9月号」（対象期間：2025年8月）を公開しました。本号では、攻撃類型の内訳、脆弱性攻撃のTOP10、国別の発信元傾向を収録しています。
レポートの主な構成（抜粋）
・月次攻撃サービスの統計及び分析
月次攻撃類型の内訳
月次脆弱性攻撃TOP10
国別・発信元IPのブラックリストTOP10
・攻撃パターン毎の詳細分析結果
・今月の検知ポリシーまとめ（シグネチャ例付き）
ダウンロード方法
公開日：2025年10月14日
価格：無料（要登録）
URL: https://cyberfortress.jp/download-apply/
会社概要
株式会社サイバーフォートレスについて
URL：https://cyberfortress.jp/
所在地：東京都千代田区岩本町 3-4-3 リードシー秋葉原ビル 5階
代表者：中井貴大
設立：2014年3月
事業内容：セキュリティソリューション事業、システムインテグレーション事業