【三重県四日市】クエスト、四日市事業所を拡張移転

株式会社クエスト

株式会社クエスト（本社：東京都港区、代表取締役　社長執行役員：鎌田 智、以下 クエスト）は、事業拡大に伴う従業員数の増加と、より快適で安全な職場環境の整備を目的として、 2025年10月に四日市事業所を四日市三交ビルへ移転いたしました。






【概要】

名称：クエスト四日市事業所（三重県）


所在地：三重県四日市市浜田町4-20 四日市三交ビル 6階　（近鉄四日市駅　徒歩約3分）


（新）四日市事業所 ※2025年10月～


【移転の背景と目的】

四日市事業所は、主として半導体分野顧客へのITサービスを提供する重要な事業拠点です。


2017年の開所以降、事業の発展に伴い、人員の増加と業務体制の強化を進めてきました。


今回の移転は、今後の事業拡大に耐えうる「スペースの拡張」に加えて、「従業員コミュニケーションの活性化」や耐震性の向上などを含む「安心して働ける快適な職場づくり」を目指したものです。


【新事業所のコンセプト：「行きたい・帰りたい・集まりたい」 オフィスへ】

新事業所では、働き方の多様化に対応した設備や、学び・交流の場を整備し、組織としての一体感と活力をさらに高めてまいります。

スペースの拡張


　・オフィス面積を拡張し、事業のさらなる拡大に対応


従業員コミュニケーションの活性化


　・フリーアドレス制による柔軟な働き方の推進


　・社員が集まりコミュニケーションがとりやすい共用スペースの整備


安心して働ける快適な職場づくり


　・耐震性の向上/BCP対応の強化


　・面談・採用活動に対応した会議室・応接室の新設


　・自己学習・教育のための専用エリアの確保





【今後の展望】

四日市事業所では要員体制の強化や、技術力向上に向けた教育の充実を図ることで、さらなる事業拡大と人材育成を推進していきます。また、従業員が安心して働ける環境づくりを通じて、エンゲージメントの向上と持続可能な組織成長を実現していきます。


今後もクエストは、「ITの未来はARIGATOUの中にある」というスローガンのもと、感謝とおもてなしの精神を大切にし、お客様とともに成長をし続ける企業として邁進してまいります。



【クエストについて】

クエストの社名は「探求」「冒険の旅」を意味する“QUEST”に由来。デジタルの未来をお客様と探求し共創するITカンパニーです。


システムにおけるアプリケーション開発とインフラ構築を、ソリューションを交えて企画構築し、その後の監視、運用・保守まですべてのプロセスをサービスとして提供しております。



※詳細は以下のクエスト企業WEBサイトをご参照ください。



クエスト企業WEBサイト :
https://www.quest.co.jp/


＼60周年記念サイト(https://www.quest.co.jp/quest-60th/)も公開中です／



<会社概要>


商号　　： 株式会社クエスト


市場　　： 東証スタンダード(証券コード：2332)


代表者　： 代表取締役 社長執行役員　鎌田 智


所在地　： 〒108-0023


　　　　　 東京都港区芝浦3-1-1msb Tamachi 田町ステーションタワーN 14F


設立　　： 1965年5月


事業内容： 業務コンサルティング


　　　　　 ITコンサルティング／ソフトウェア開発


　　　　　 システム運用管理／ソリューション提供


資本金　： 4億9,103万円