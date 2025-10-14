【三重県四日市】クエスト、四日市事業所を拡張移転

株式会社クエスト

株式会社クエスト（本社：東京都港区、代表取締役 社長執行役員：鎌田 智、以下 クエスト）は、事業拡大に伴う従業員数の増加と、より快適で安全な職場環境の整備を目的として、 2025年10月に四日市事業所を四日市三交ビルへ移転いたしました。

【概要】

名称：クエスト四日市事業所（三重県）

所在地：三重県四日市市浜田町4-20 四日市三交ビル 6階 （近鉄四日市駅 徒歩約3分）

（新）四日市事業所 ※2025年10月～

【移転の背景と目的】

四日市事業所は、主として半導体分野顧客へのITサービスを提供する重要な事業拠点です。

2017年の開所以降、事業の発展に伴い、人員の増加と業務体制の強化を進めてきました。

今回の移転は、今後の事業拡大に耐えうる「スペースの拡張」に加えて、「従業員コミュニケーションの活性化」や耐震性の向上などを含む「安心して働ける快適な職場づくり」を目指したものです。

【新事業所のコンセプト：「行きたい・帰りたい・集まりたい」 オフィスへ】

新事業所では、働き方の多様化に対応した設備や、学び・交流の場を整備し、組織としての一体感と活力をさらに高めてまいります。

スペースの拡張

・オフィス面積を拡張し、事業のさらなる拡大に対応

従業員コミュニケーションの活性化

・フリーアドレス制による柔軟な働き方の推進

・社員が集まりコミュニケーションがとりやすい共用スペースの整備

安心して働ける快適な職場づくり

・耐震性の向上/BCP対応の強化

・面談・採用活動に対応した会議室・応接室の新設

・自己学習・教育のための専用エリアの確保

【今後の展望】

四日市事業所では要員体制の強化や、技術力向上に向けた教育の充実を図ることで、さらなる事業拡大と人材育成を推進していきます。また、従業員が安心して働ける環境づくりを通じて、エンゲージメントの向上と持続可能な組織成長を実現していきます。

今後もクエストは、「ITの未来はARIGATOUの中にある」というスローガンのもと、感謝とおもてなしの精神を大切にし、お客様とともに成長をし続ける企業として邁進してまいります。

【クエストについて】

クエストの社名は「探求」「冒険の旅」を意味する“QUEST”に由来。デジタルの未来をお客様と探求し共創するITカンパニーです。

システムにおけるアプリケーション開発とインフラ構築を、ソリューションを交えて企画構築し、その後の監視、運用・保守まですべてのプロセスをサービスとして提供しております。

※詳細は以下のクエスト企業WEBサイトをご参照ください。

クエスト企業WEBサイト :https://www.quest.co.jp/

＼60周年記念サイト(https://www.quest.co.jp/quest-60th/)も公開中です／

ウェブサイトトップページ60周年記念サイト

<会社概要>

商号 ： 株式会社クエスト

市場 ： 東証スタンダード(証券コード：2332)

代表者 ： 代表取締役 社長執行役員 鎌田 智

所在地 ： 〒108-0023

東京都港区芝浦3-1-1msb Tamachi 田町ステーションタワーN 14F

設立 ： 1965年5月

事業内容： 業務コンサルティング

ITコンサルティング／ソフトウェア開発

システム運用管理／ソリューション提供

資本金 ： 4億9,103万円