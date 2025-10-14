オリナス株式会社、日本企業のベトナム進出支援に向けAlpha Enterprisesと業務提携
オリナス株式会社(本社:東京都港区、代表取締役:大関 綾、以下「オリナス」)は、ベトナムのマーケティング企業Alpha Enterprises(本社:ベトナム、Chairman:Tuyen Vu Duy Alan、以下「Alpha」)と業務提携を締結したことをお知らせいたします。
本提携により、日本企業のベトナム進出、およびベトナム企業の日本進出を、両社の実績とノウハウを活かし、マーケティング面から総合的に支援してまいります。
業務提携の背景
近年、日本とベトナム間のビジネス交流は急速に拡大しています。日本企業にとってベトナムは、若年層の多い成長市場として、また製造拠点としても重要性を増しています。一方、ベトナム企業も日本市場への進出意欲を高めており、両国間のクロスボーダービジネスの需要は増加の一途をたどっています。
しかしながら、文化・言語・商習慣の違いや、現地でのマーケティングチャネルの理解不足により、多くの企業が海外進出において課題を抱えているのが現状です。
こうした背景を踏まえ、国内外のSNSマーケティングで豊富な実績を持つオリナスと、ベトナムにおいて統合型マーケティングサービスを提供するAlphaが手を組むことで、日越両国のクロスボーダービジネスを強力にサポートする体制を構築いたします。
両社の強みオリナス株式会社の強み
- 2010年設立、SNSマーケティング・海外マーケティング支援で15年の実績
- Instagram、YouTube、TikTok、X(旧Twitter)など主要SNSプラットフォームでの戦略立案から運用実務、効果分析まで一気通貫で対応
- 70ヶ国・地域で活動する15,000人以上のインフルエンサーネットワーク（海外インフルエンサーマッチングSaaS「KAKEHASHI」）
- 多言語対応・現地文化理解に基づく海外マーケティング支援
- クリエイターマネジメント、ライブコマース、P2Cブランド開発など多角的なサービス展開
- 日本市場における深い知見とデジタルマーケティングの最新トレンド把握
Alpha Enterprisesの強み
- 2009年設立、ベトナム市場で16年の統合型マーケティング実績
- Intel、LG、Coca-Cola、Golden Gateなどグローバルブランドとの豊富な取引実績
- イベント&アクティベーション、デジタルマーケティング、クリエイティブ制作、インフルエンサーマーケティング、動画制作の5つのコア事業
- TikTok Shop、Shopeeの公式パートナーとしてのEコマース支援
- ベトナム全土にわたる物流・フルフィルメント網
- ベトナム市場特有の消費者行動と文化への深い理解
提供サービス
本業務提携により、以下のサービスを提供いたします。
日本企業のベトナム進出支援
- 市場調査・戦略立案
- ベトナム市場分析、競合調査、ターゲット顧客の特定
- 現地文化に適したブランディング戦略の策定
- デジタルマーケティング
- ベトナムで主流のSNSプラットフォーム(Facebook、TikTok、Zalo等)でのマーケティング展開
- 現地インフルエンサー(KOL/KOC)とのコラボレーション施策
- ライブコマース・動画制作による認知拡大
- Eコマース支援
- Shopee、Lazada、TikTok Shopなど現地ECプラットフォームへの出店支援
- 倉庫・物流・フルフィルメントのワンストップソリューション
- イベント・プロモーション
- プロダクトローンチイベント、店舗プロモーション
- オンライン・オフライン統合型キャンペーンの企画・実行
ベトナム企業の日本進出支援
- 日本市場参入戦略
- 日本市場の特性分析とポジショニング戦略
- 商品・サービスの現地化サポート
- SNSマーケティング
- Instagram、YouTube、TikTok等での認知拡大施策
- 日本の消費者インサイトに基づくコンテンツ制作
- 日本国内インフルエンサーとのタイアップ企画
- 越境EC構築
- 日本向けECサイト構築・運営支援
- 多言語対応とローカライゼーション
- PR・ブランディング
- プレスリリース配信、メディアリレーション
- 日本市場向けクリエイティブ制作
今後の展望
両社は本提携を通じて、日越両国間のビジネス交流をマーケティング面から加速させ、クライアント企業の海外展開を成功に導くパートナーとして貢献してまいります。
今後は両国の市場特性を活かした共同プロジェクトの実施や、セミナー・ウェビナーの開催を通じた情報発信も予定しております。
日越クロスボーダービジネスにご興味をお持ちの企業様へ
ベトナム市場への進出、または日本市場への参入をご検討の企業様は、ぜひお気軽にお問い合わせください。両社の専門スタッフが、貴社のビジネス目標に合わせた最適なマーケティング戦略をご提案いたします。
まずは無料相談から承っております。
- ベトナム市場の可能性を知りたい
- 現地でのSNSマーケティング戦略について相談したい
- 越境ECの立ち上げを検討している
- 日本市場での認知拡大施策を相談したい
上記のようなご要望をお持ちの方は、下記までお問い合わせください。
お問い合わせ先
オリナス株式会社 Global SMM Division
Email: info@orinas.jp
お問い合わせフォーム: https://orinas.jp/contact/