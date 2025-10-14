オリナス株式会社、日本企業のベトナム進出支援に向けAlpha Enterprisesと業務提携

オリナス株式会社

オリナス株式会社(本社:東京都港区、代表取締役:大関 綾、以下「オリナス」)は、ベトナムのマーケティング企業Alpha Enterprises(本社:ベトナム、Chairman:Tuyen Vu Duy Alan、以下「Alpha」)と業務提携を締結したことをお知らせいたします。

本提携により、日本企業のベトナム進出、およびベトナム企業の日本進出を、両社の実績とノウハウを活かし、マーケティング面から総合的に支援してまいります。

業務提携の背景

近年、日本とベトナム間のビジネス交流は急速に拡大しています。日本企業にとってベトナムは、若年層の多い成長市場として、また製造拠点としても重要性を増しています。一方、ベトナム企業も日本市場への進出意欲を高めており、両国間のクロスボーダービジネスの需要は増加の一途をたどっています。

しかしながら、文化・言語・商習慣の違いや、現地でのマーケティングチャネルの理解不足により、多くの企業が海外進出において課題を抱えているのが現状です。

こうした背景を踏まえ、国内外のSNSマーケティングで豊富な実績を持つオリナスと、ベトナムにおいて統合型マーケティングサービスを提供するAlphaが手を組むことで、日越両国のクロスボーダービジネスを強力にサポートする体制を構築いたします。

両社の強みオリナス株式会社の強み- 2010年設立、SNSマーケティング・海外マーケティング支援で15年の実績- Instagram、YouTube、TikTok、X(旧Twitter)など主要SNSプラットフォームでの戦略立案から運用実務、効果分析まで一気通貫で対応- 70ヶ国・地域で活動する15,000人以上のインフルエンサーネットワーク（海外インフルエンサーマッチングSaaS「KAKEHASHI」）- 多言語対応・現地文化理解に基づく海外マーケティング支援- クリエイターマネジメント、ライブコマース、P2Cブランド開発など多角的なサービス展開- 日本市場における深い知見とデジタルマーケティングの最新トレンド把握

Alpha Enterprisesの強み

- 2009年設立、ベトナム市場で16年の統合型マーケティング実績- Intel、LG、Coca-Cola、Golden Gateなどグローバルブランドとの豊富な取引実績- イベント&アクティベーション、デジタルマーケティング、クリエイティブ制作、インフルエンサーマーケティング、動画制作の5つのコア事業- TikTok Shop、Shopeeの公式パートナーとしてのEコマース支援- ベトナム全土にわたる物流・フルフィルメント網- ベトナム市場特有の消費者行動と文化への深い理解提供サービス

本業務提携により、以下のサービスを提供いたします。

日本企業のベトナム進出支援

- 市場調査・戦略立案- ベトナム市場分析、競合調査、ターゲット顧客の特定- 現地文化に適したブランディング戦略の策定- デジタルマーケティング- ベトナムで主流のSNSプラットフォーム(Facebook、TikTok、Zalo等)でのマーケティング展開- 現地インフルエンサー(KOL/KOC)とのコラボレーション施策- ライブコマース・動画制作による認知拡大- Eコマース支援- Shopee、Lazada、TikTok Shopなど現地ECプラットフォームへの出店支援- 倉庫・物流・フルフィルメントのワンストップソリューション- イベント・プロモーション- プロダクトローンチイベント、店舗プロモーション- オンライン・オフライン統合型キャンペーンの企画・実行

ベトナム企業の日本進出支援

- 日本市場参入戦略- 日本市場の特性分析とポジショニング戦略- 商品・サービスの現地化サポート- SNSマーケティング- Instagram、YouTube、TikTok等での認知拡大施策- 日本の消費者インサイトに基づくコンテンツ制作- 日本国内インフルエンサーとのタイアップ企画- 越境EC構築- 日本向けECサイト構築・運営支援- 多言語対応とローカライゼーション- PR・ブランディング- プレスリリース配信、メディアリレーション- 日本市場向けクリエイティブ制作今後の展望

両社は本提携を通じて、日越両国間のビジネス交流をマーケティング面から加速させ、クライアント企業の海外展開を成功に導くパートナーとして貢献してまいります。

今後は両国の市場特性を活かした共同プロジェクトの実施や、セミナー・ウェビナーの開催を通じた情報発信も予定しております。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/86631/table/13_1_fbeba57155967a42aacb776dac197200.jpg?v=202510140257 ]日越クロスボーダービジネスにご興味をお持ちの企業様へ

ベトナム市場への進出、または日本市場への参入をご検討の企業様は、ぜひお気軽にお問い合わせください。両社の専門スタッフが、貴社のビジネス目標に合わせた最適なマーケティング戦略をご提案いたします。

まずは無料相談から承っております。

- ベトナム市場の可能性を知りたい- 現地でのSNSマーケティング戦略について相談したい- 越境ECの立ち上げを検討している- 日本市場での認知拡大施策を相談したい

上記のようなご要望をお持ちの方は、下記までお問い合わせください。

お問い合わせ先

オリナス株式会社 Global SMM Division

Email: info@orinas.jp

お問い合わせフォーム: https://orinas.jp/contact/



