『ドラゴンポーカー』×『けものフレンズ』「コラボ開催記念！豪華報酬プレゼントキャンペーン」を10月14日（火）よりXで実施！
株式会社アソビズム（本社：東京都千代田区、代表取締役：大手智之）は、App Store・Google Playにて好評配信中の『ドラゴンポーカー』と『けものフレンズ』のコラボイベントを記念して「コラボ開催記念！豪華プレゼントキャンペーン」を、2025年10月14日（火）より実施することをお知らせいたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331672&id=bodyimage1】
◆コラボイベント特設サイト:
https://www.asobism.co.jp/social/dragonpoker/kemono-friends_collabo/
10月14日（火）より、『けものフレンズ』とのコラボイベントを記念して「コラボ開催記念！豪華プレゼントキャンペーン」を実施いたします。対象ポストのリポスト数に応じて、豪華アイテムやサイン色紙をプレゼント！キャンペーンへのたくさんのご参加お待ちしています！
新規描き下ろしのコラボ限定カードが登場！
「サーバル」「ドール」「マイルカ」「ステラーカイギュウ」をはじめ、『けものフレンズ』の人気キャラたちが登場！その他の登場キャラクターやイベント情報については特設サイトをご確認ください。
■コラボ開催期間
2025年10月17日（月）メンテナンス後 ～ 10月31日（月）11:59まで
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331672&id=bodyimage2】
コラボ限定の役ボイスが登場！
コラボ期間中の限定アイテムとして「サーバル（CV:尾崎由香）」「ラッキービースト（CV:内田彩）」の役ボイスがアイテムショップに登場します。
■販売期間
2025年10月17日（金）メンテナンス後 ～ 10月31日（金）11:59まで
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331672&id=bodyimage3】
「コラボ開催記念！豪華プレゼントキャンペーン」開催！
『ドラゴンポーカー』公式Xアカウント（@DragonPoker_aso）が投稿したキャンペーン対象ポストにハッシュタグ「#ドラポけものフレンズコラボ」をつけて引用リポストしていただいた方の中から抽選でサーバル役「尾崎由香さん」、ラッキービースト役「内田彩さん」の直筆サイン色紙いずれかをプレゼント！さらに、合計3000リポスト達成で「SSレアガチャチケット 5枚」を全てのユーザーにプレゼントいたします。奮ってご参加ください。
■開催期間
2025年10月14日（火） ～ 10月31日（金）11:59まで
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331672&id=bodyimage4】
【参加方法】
（1） 『ドラゴンポーカー』公式Xアカウント（@DragonPoker_aso）をフォロー
（2） 『ドラゴンポーカー』公式Xアカウントが投稿するキャンペーン対象ポストをハッシュタグ「#ドラポけものフレンズコラボ」をつけて引用リポスト
（3） リポスト数に応じて豪華アイテムを全ユーザーにプレゼント！
※リポストはXの公式リポスト機能を使用してください
※最終結果は『ドラゴンポーカー』公式Xアカウントにて発表いたします
※転売などの防止策として、サイン色紙には「ご当選者様の氏名」を弊社にて記載いたします
※サイン色紙はお選びいただけません
【報酬内容および賞品】
○引用リポスト賞：「サーバル役 尾崎由香さんのサイン色紙」2名様、「ラッキービースト役 内田彩さんのサイン色紙」2名様
○3000リポスト賞：SSレアガチャチケット 5枚 全ユーザー
