第47回 日本高血圧学会総会に協賛

オムロン ヘルスケア株式会社（本社所在地：京都府向日市、代表取締役社長:岡田 歩、以下当社）は、2025年10月17日（金）～19日（日）の3日間、KABUTO ONE、東京証券会館（東京都中央区）で開催される第47回日本高血圧学会総会に協賛します。

日本高血圧学会は、高血圧および高血圧に関する分野の学術進歩と国民の健康増進を目的に、関連研究や啓発活動、学術集会の開催などに取り組んでいます。今回の学会総会のテーマは、「挑戦の継続が伝統を創り出す」です。当社は10月19日（日）に「高血圧管理と心房細動リスク評価の最前線」をテーマにスポンサードセミナーを実施します。苅尾七臣先生（自治医科大学内科学講座循環器内科学部門 教授）と岸拓弥先生（国際医療福祉大学循環器内科学 教授）に登壇いただき、家庭血圧モニタリングの役割や血圧管理が心不全や脳梗塞発症予防に果たす役割などについて講演いただきます。また同日に日本高血圧学会、日本高血圧協会と共に、「血圧をしっかり下げて健康寿命を延ばす」をテーマとした市民公開講座を実施します。第一部では原田和昌先生（東京都健康長寿医療センター副院長）より「高血圧は心房細動からの脳卒中を増やします」をテーマに、土橋卓也先生（製鉄記念八幡病院顧問）より「楽しくチャレンジ！血圧朝活130」をテーマに講演いただきます。第二部では「血圧に関するQ＆Aセッション」を実施します。生活者が日頃感じている血圧に関する疑問に対して、医師が回答します。当社の展示ブースでは、尿中のナトリウムとカリウムの比率を計測するナトカリ計やキオスク血圧*に活用できる自動血圧計、家庭や日常生活の中で手軽に心電図を記録できる心電計付き上腕式血圧計や携帯型心電計など、循環器疾患の予防・管理に役立つ製品を展示します。

*スポーツジムや自治体施設の一角などの公共施設に設置された自動血圧計で血圧を自己測定すること

当社は、循環器事業ビジョンとして「脳・心血管疾患の発症ゼロ（ゼロイベント）」を掲げており、医療従事者および研究者とともに、家庭での継続的な血圧測定の普及や、危険な不整脈である心房細動の早期発見の実現に取り組んでいます。今後も学会活動をグローバルで積極的に進め、医療から信頼されるデバイスとサービスを提供することで世界中の一人ひとりの健康ですこやかな生活に貢献していきます。

■第47回日本高血圧学会総会の概要

テーマ：挑戦の継続が伝統を創り出す

会長：市原 淳弘（東京女子医科大学 内科学講座 教授・基幹分野長）

会期：2025年10月17日（金）～19日（日）

会場：KABUTO ONE（カブトワン）〒103-8317 東京都中央区日本橋兜町7番1号

東京証券会館 〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町1-5-8

詳細：公式ホームページをご参照ください。

https://pw-co.jp/47jsh2025/

■スポンサードシンポジウム

セッション名：第47回日本高血圧学会総会 スポンサードシンポジウム11

日時：2025年10月19日（日） 9：00～10：30

会場：KABUTO ONE 4階 ルーム1

テーマ：家庭血圧モニタリングの新展開 -高血圧管理と心房細動リスク評価の最前線-

座長：苅尾 七臣 先生（自治医科大学内科学講座循環器内科学部門 教授）

演者：岸 拓弥 先生（国際医療福祉大学循環器内科学 教授）

■今回展示する主な機器

心電計付き上腕式血圧計 HCR-7800T

主な特長

・血圧測定と一緒に心電図を記録

・スマートフォンアプリ「OMRON connect（オムロンコネクト）」で心電図波形を解析。「心房細動の可能性」など6パターンの解析結果をお知らせ

・記録結果を保存、PDF等で結果を出力できる

※本製品は医師や医療関係者の指示により購入できる特定保守管理医療機器です

※医療機器承認番号：30400BZX00028000

URL：https://www.healthcare.omron.co.jp/product/hem/hcr-7800t.html



HCR-7800T本体

使用イメージ

アプリ画面イメージ（心房細動の可能性を表示）

携帯型心電計 HCG-8060T

主な特長

・携帯に便利な軽量・コンパクトサイズ

・記録できる心電図は1誘導と6誘導の2種類

・スマートフォンアプリ「OMRON connect（オムロンコネクト）」で心電図波形を解析、心房細動の可能性など6パターンの解析結果をお知らせ

・記録結果を保存、PDF等で結果を出力できる

※本製品は医師や医療関係者の指示により購入できる特定保守管理医療機器です

※医療機器承認番号：30400BZX00046000

URL：https://www.healthcare.omron.co.jp/product/hcg/hcg-8060t.html

HCG-8060T本体 使用イメージ

携帯型心電計 HCG-9010U

主な特長

・12誘導心電計のV4相当部位の心電図波形を記録できる

・本体の指電極に右手人さし指、胸電極を素肌の左胸部にあて、本体ボタン1つで簡単に心電図を記録

・心電図波形と解析結果は、医療機関者向けのパソコン専用ソフト（別売）*で医療機関が確認。解析結果は、計13種類で表示される

*本製品を使用するには、「オムロン 心電図管理ソフト」をパソコンにインストールする必要があります。

※本製品は医師や医療関係者の指示により購入できる特定保守管理医療機器です

※医療機器承認番号：305AABZX00067000

URL：https://store.healthcare.omron.co.jp/item/HCG_9010U.html



HCG-9010U 本体 判読支援ソフト画面イメージ 使い方は、右手人さし指を指電極に、胸電極を素肌の左乳首の下約5cmに密着させるだけ



ナトカリ計 HEU-001F Na+K+scan

主な特長

・尿中のNa/K比(ナトカリ比)を測定

・高血圧の予防や治療における減塩・カリウム摂取の動機づけに便利

※本製品は医師や医療関係者が使用する研究用機器です

URL：https://www.healthcare.omron.co.jp/medical/products/HEU-001F/index.html

HEU-001F Na+K+scan 本体





自動血圧計 HBP-9031C 健太郎

主な特長

・正しい測定姿勢に導く「正確測定サポート機能」搭載

・腕の細い人から太い人（腕周17-42cm）まで広範囲に測定

※本製品は業務用機器です

URL：https://store.healthcare.omron.co.jp/item/HBP_9031C.html