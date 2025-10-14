BISP-TMCの世界市場2025年、グローバル市場規模（指標値0.99、その他）・分析レポートを発表
2025年10月14日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「BISP-TMCの世界市場2025年」調査資料を発表しました。資料には、BISP-TMCのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
市場概要
世界のBISP-TMC市場は2023年に約1億910万米ドル規模で評価され、2030年には約1億3650万米ドルへ拡大すると予測されており、予測期間中の年平均成長率は3.3%となる見込みです。BISP-TMC（ビスフェノールTMC）は、ポリカーボネート、ポリエステル、エポキシ樹脂の製造に用いられるビスフェノール誘導体です。
主要企業としては、Honshu Chemical、Changzhou Tianhua、Songwon、Deepak Novochemなどがあり、特にHonshu Chemicalは世界最大のメーカーで、2019年には世界市場の約92.16%を占めていました。
________________________________________
用途別市場動向
BISP-TMCは主にポリカーボネート樹脂、エポキシ樹脂、その他高分子材料の製造に用いられています。
● ポリカーボネート樹脂：透明性、耐衝撃性、耐熱性に優れた高性能樹脂であり、自動車、電子機器、光学材料に利用されています。BISP-TMCは分子構造上、ポリカーボネートの性能向上に寄与しています。
● エポキシ樹脂：接着剤、コーティング剤、複合材料などに広く利用され、特に耐久性や絶縁性が重視される産業分野で需要が高いです。
● その他用途：高機能プラスチックや特殊樹脂の添加剤としても使用が拡大しています。
市場は高純度品（0.99）とその他グレードに分類され、高純度製品は特にエレクトロニクスや精密分野での需要が強いです。
________________________________________
地域別市場動向
北米および欧州は安定した成長を見せており、規制強化や持続可能な材料への移行を背景に需要が伸びています。
アジア太平洋地域は世界市場を牽引しており、特に中国は強力な製造基盤、旺盛な国内需要、政府支援政策により市場を支配しています。また、日本、韓国、インドでも樹脂産業や電子部品産業の発展に伴い需要が拡大しています。
南米および中東・アフリカも新興市場として注目されており、今後のインフラ投資や産業発展により市場規模の拡大が期待されます。
________________________________________
市場分析の観点
本レポートは以下の観点からBISP-TMC市場を包括的に分析しています。
● 市場規模とセグメンテーション
製品タイプ別（0.99、その他）および用途別（ポリカーボネート樹脂、エポキシ樹脂、その他）の販売数量や収益を推計しています。
● 産業動向
政府政策、環境規制、技術進展、消費者嗜好の変化を踏まえ、推進要因と課題を明確化しています。
● 地域要因
各地域の経済状況、インフラ開発、消費者需要を分析し、成長機会を特定しています。
● 将来予測
2030年までの需要予測を行い、新しい用途やトレンドの出現を展望しています。
________________________________________
企業分析と競争環境
主要企業の戦略と強みは以下の通りです。
● Honshu Chemical：世界市場シェアの大半を占める最大手で、高純度製品の供給力に強みを持っています。
● Wande Chem：多様な化学品を展開し、地域市場に根ざした供給網を構築しています。
