［開催報告］高岡市にて開催「企業主導型両親学級 産休＆育休明けの社会復帰」
一般社団法人ボディセンス・インスティテュートは、2025年10月8日（水）、高岡エクール（富山県高岡市）にて「第14回 企業主導型両親学級」を開催いたしました。
今回のテーマは「産休&育休明けの社会復帰」。
前半は、当法人 公認インストラクター 曳田彩加が、産前産後の養生法や赤ちゃんの抱っこ、遊び方についてレクチャーを行いました。
後半は、株式会社ママスキー 土肥 恵里奈 先生による「産休＆育休明けの社会復帰」に関する講義を実施しました。
今回の参加者は、全員が育児休暇を取得中または取得予定の方で、職場復帰を控えている方々でした。
中には「1歳を過ぎたら預けた方がよかったのかな」と復帰のタイミングに悩まれる方もおり、子育てと仕事の両立についての不安や葛藤があるとお話されました。
子育ての悩みは人それぞれですが、このように気持ちを打ち明け、安心して相談できる場の大切さを改めて感じました。
また今回は、富山県立大学看護学部の学生5名が見学に来られました。
参加者や赤ちゃんの様子を間近で見学された学生の方々からは、以下のような感想をいただきました。
「母親・父親にとって両親学級は、虐待を防ぎ、産後うつを予防し、自信を持って妊娠・子育てに取り組みながら、自分自身を大切にできるために欠かせない支援だと感じました。講師の方々の接し方は親戚のように温かく、相談しやすい雰囲気でとても魅力的でした。看護学生として、両親学級の存在を必要としている人に伝えられるようになりたいと思います。」
若い世代にこのような感想をいただけたことを、とても嬉しく思います。
赤ちゃんを育てているパパやママとの交流や、赤ちゃんと触れ合う体験を通して、将来子どもをもつ希望につながったり、自分が親になったときの助けになったりすることを願っています。
今後も、対象者だけでなく、子どもたちの未来がより良くなるような場をつくり続けてまいります。
開催概要［日 時］2025年 10月8日（水）13:00～14:30
［会 場］高岡エクール（高岡市問屋町65番地）
［対 象］妊娠4ヶ月～10ヶ月／生後２ヶ月～１歳くらいまでのパパママ＆赤ちゃんとご家族
［参加費］無料
［内 容］
前半：「妊娠中・産後の養生法、赤ちゃんの抱き方と遊び」
講師：一般社団法人ボディセンス・インスティテュート 曳田彩加
後半：「産休＆育休明けの社会復帰」
講師：株式会社ママスキー 代表取締役 土肥 恵里奈
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331690&id=bodyimage1】
赤ちゃんの抱き方とセルフケア
前半は、当法人 公認インストラクター 曳田彩加による、娠中・産後の養生法、赤ちゃんの抱き方と遊びについてのレクチャーを行いました。
まずは、赤ちゃんの抱っこの仕方について。
妊娠中の方に「首すわり前の赤ちゃんを抱っこしたことがありますか？」と尋ねたところ、「首がすわっていたのか、いないのかがわからない」という声も聞かれました。
今回は、生後3カ月～1歳5カ月までの赤ちゃんたちが参加してくださり、その成長段階を観察しながら、首すわりの時期や身体の発達についてお話しました。
赤ちゃんの首がすわるのはおおよそ生後2～3カ月ごろ。首がすわっていない時期は頭がぐらつきやすいため、しっかりと首を支えることが大切です。
一方、首がすわった後は、赤ちゃんの体幹を意識して支え、足がママやパパのウエストあたりにしがみつくような位置で抱っこするのが良いです。
今回のテーマは「産休&育休明けの社会復帰」。
前半は、当法人 公認インストラクター 曳田彩加が、産前産後の養生法や赤ちゃんの抱っこ、遊び方についてレクチャーを行いました。
後半は、株式会社ママスキー 土肥 恵里奈 先生による「産休＆育休明けの社会復帰」に関する講義を実施しました。
今回の参加者は、全員が育児休暇を取得中または取得予定の方で、職場復帰を控えている方々でした。
中には「1歳を過ぎたら預けた方がよかったのかな」と復帰のタイミングに悩まれる方もおり、子育てと仕事の両立についての不安や葛藤があるとお話されました。
子育ての悩みは人それぞれですが、このように気持ちを打ち明け、安心して相談できる場の大切さを改めて感じました。
また今回は、富山県立大学看護学部の学生5名が見学に来られました。
参加者や赤ちゃんの様子を間近で見学された学生の方々からは、以下のような感想をいただきました。
「母親・父親にとって両親学級は、虐待を防ぎ、産後うつを予防し、自信を持って妊娠・子育てに取り組みながら、自分自身を大切にできるために欠かせない支援だと感じました。講師の方々の接し方は親戚のように温かく、相談しやすい雰囲気でとても魅力的でした。看護学生として、両親学級の存在を必要としている人に伝えられるようになりたいと思います。」
若い世代にこのような感想をいただけたことを、とても嬉しく思います。
赤ちゃんを育てているパパやママとの交流や、赤ちゃんと触れ合う体験を通して、将来子どもをもつ希望につながったり、自分が親になったときの助けになったりすることを願っています。
今後も、対象者だけでなく、子どもたちの未来がより良くなるような場をつくり続けてまいります。
開催概要［日 時］2025年 10月8日（水）13:00～14:30
［会 場］高岡エクール（高岡市問屋町65番地）
［対 象］妊娠4ヶ月～10ヶ月／生後２ヶ月～１歳くらいまでのパパママ＆赤ちゃんとご家族
［参加費］無料
［内 容］
前半：「妊娠中・産後の養生法、赤ちゃんの抱き方と遊び」
講師：一般社団法人ボディセンス・インスティテュート 曳田彩加
後半：「産休＆育休明けの社会復帰」
講師：株式会社ママスキー 代表取締役 土肥 恵里奈
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331690&id=bodyimage1】
赤ちゃんの抱き方とセルフケア
前半は、当法人 公認インストラクター 曳田彩加による、娠中・産後の養生法、赤ちゃんの抱き方と遊びについてのレクチャーを行いました。
まずは、赤ちゃんの抱っこの仕方について。
妊娠中の方に「首すわり前の赤ちゃんを抱っこしたことがありますか？」と尋ねたところ、「首がすわっていたのか、いないのかがわからない」という声も聞かれました。
今回は、生後3カ月～1歳5カ月までの赤ちゃんたちが参加してくださり、その成長段階を観察しながら、首すわりの時期や身体の発達についてお話しました。
赤ちゃんの首がすわるのはおおよそ生後2～3カ月ごろ。首がすわっていない時期は頭がぐらつきやすいため、しっかりと首を支えることが大切です。
一方、首がすわった後は、赤ちゃんの体幹を意識して支え、足がママやパパのウエストあたりにしがみつくような位置で抱っこするのが良いです。