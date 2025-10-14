【Dior】2026年春夏 コレクション ショーに出席したセレブリティのファイン ジュエリーをピックアップ
2025年10月1日、パリにて、2026年春夏 コレクション ショーが開催され、華やかなセレブリティたちが出席しました。
中谷美紀、ジミン、ジョウ・イエは、ジョナサン・アンダーソンによるコレクションとともに、ヴィクトワール・ドゥ・カステラ―ヌによるファイン ジュエリーを着用しています。
(C) GEORGE EYRES
中谷美紀は、「ボワ ドゥ ローズ」のイヤリングとリングを着用しました。
(C) GEORGE EYRES
ジミンは、「ディオレット」のネックレスとリング、「ボワ ドゥ ローズ」のリングと「ジェム ディオール」のリングを着用しました。
(C) GEORGE EYRES
ジョウ・イエは、「エトワール デ ヴァン」のシングルピアスを着用しました。
「ボワ ドゥ ローズ」リング
JBDR95003 / JBDR95034
ピンクゴールド / イエローゴールド x ダイヤモンド
210,000円 / 410,000円
「ボワ ドゥ ローズ」イヤリング
JBDR95060
ピンクゴールド
950,000円
「ジェム ディオール」リング
JGEM95020 / JGEM95021 / JGEM95022
ホワイトゴールド / イエローゴールド / ピンクゴールド
450,000円 / 420,000円 / 420,000円
「ジェム ディオール」リング
JGEM95023 / JGEM95024 / JGEM95025
ホワイトゴールド x ダイヤモンド / イエローゴールド x ダイヤモンド / ピンクゴールド x ダイヤモンド
660,000円 / 610,000円 / 610,000円
「ディオレット」リング
JDTE94007
ピンクゴールド x ダイヤモンド x ピンクサファイア x カラーラッカー
2,900,000円
「エトワール デ ヴァン」シングルピアス
JRDV95249
ピンクゴールド x ダイヤモンド
1,200,000円
＠Dior #DiorJoaillerie #ディオールファインジュエリー
