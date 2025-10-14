【Dior】2026年春夏 コレクション ショーに出席したセレブリティのファイン ジュエリーをピックアップ

クリスチャン・ディオール合同会社

2025年10月1日、パリにて、2026年春夏 コレクション ショーが開催され、華やかなセレブリティたちが出席しました。

中谷美紀、ジミン、ジョウ・イエは、ジョナサン・アンダーソンによるコレクションとともに、ヴィクトワール・ドゥ・カステラ―ヌによるファイン ジュエリーを着用しています。

(C) GEORGE EYRES

中谷美紀は、「ボワ ドゥ ローズ」のイヤリングとリングを着用しました。

(C) GEORGE EYRES

ジミンは、「ディオレット」のネックレスとリング、「ボワ ドゥ ローズ」のリングと「ジェム ディオール」のリングを着用しました。

(C) GEORGE EYRES

ジョウ・イエは、「エトワール デ ヴァン」のシングルピアスを着用しました。

「ボワ ドゥ ローズ」リング

JBDR95003 / JBDR95034

ピンクゴールド / イエローゴールド x ダイヤモンド

210,000円 / 410,000円

「ボワ ドゥ ローズ」イヤリング

JBDR95060

ピンクゴールド

950,000円

「ジェム ディオール」リング

JGEM95020 / JGEM95021 / JGEM95022

ホワイトゴールド / イエローゴールド / ピンクゴールド

450,000円 / 420,000円 / 420,000円

「ジェム ディオール」リング

JGEM95023 / JGEM95024 / JGEM95025

ホワイトゴールド x ダイヤモンド / イエローゴールド x ダイヤモンド / ピンクゴールド x ダイヤモンド

660,000円 / 610,000円 / 610,000円

「ディオレット」リング

JDTE94007

ピンクゴールド x ダイヤモンド x ピンクサファイア x カラーラッカー

2,900,000円

「エトワール デ ヴァン」シングルピアス

JRDV95249

ピンクゴールド x ダイヤモンド

1,200,000円

＠Dior #DiorJoaillerie #ディオールファインジュエリー

【お問合せ先】

クリスチャン ディオール

TEL：0120-02-1947

https://x.gd/x4MWH