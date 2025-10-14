【Dior】2026年春夏 コレクション ショーに出席したセレブリティのファイン ジュエリーをピックアップ

クリスチャン・ディオール合同会社

2025年10月1日、パリにて、2026年春夏 コレクション ショーが開催され、華やかなセレブリティたちが出席しました。



中谷美紀、ジミン、ジョウ・イエは、ジョナサン・アンダーソンによるコレクションとともに、ヴィクトワール・ドゥ・カステラ―ヌによるファイン ジュエリーを着用しています。




(C) GEORGE EYRES

中谷美紀は、「ボワ ドゥ ローズ」のイヤリングとリングを着用しました。




(C) GEORGE EYRES

ジミンは、「ディオレット」のネックレスとリング、「ボワ ドゥ ローズ」のリングと「ジェム ディオール」のリングを着用しました。




(C) GEORGE EYRES

ジョウ・イエは、「エトワール デ ヴァン」のシングルピアスを着用しました。











「ボワ ドゥ ローズ」リング


JBDR95003 / JBDR95034


ピンクゴールド / イエローゴールド x ダイヤモンド


210,000円 / 410,000円



「ボワ ドゥ ローズ」イヤリング


JBDR95060


ピンクゴールド


950,000円







「ジェム ディオール」リング


JGEM95020 / JGEM95021 / JGEM95022


ホワイトゴールド / イエローゴールド / ピンクゴールド


450,000円 / 420,000円 / 420,000円







「ジェム ディオール」リング


JGEM95023 / JGEM95024 / JGEM95025


ホワイトゴールド x ダイヤモンド / イエローゴールド x ダイヤモンド / ピンクゴールド x ダイヤモンド


660,000円 / 610,000円 / 610,000円






「ディオレット」リング


JDTE94007


ピンクゴールド x ダイヤモンド x ピンクサファイア x カラーラッカー


2,900,000円



「エトワール デ ヴァン」シングルピアス


JRDV95249


ピンクゴールド x ダイヤモンド


1,200,000円




＠Dior #DiorJoaillerie #ディオールファインジュエリー



【お問合せ先】
クリスチャン ディオール
TEL：0120-02-1947


https://x.gd/x4MWH