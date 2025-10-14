10年着てもへたれない洗えるタフなニット「UN-USELESS」 PASS THE BATON MARKET Vol.19に出展
創業164年、和装・洋装・寝装・撚糸を中心に事業展開をする堀田丸正株式会社（本社：東京都墨田区、代表取締役社長：上杉隼土）の「UN-USELESS（アンユースレス）」は、2025年10月18日（土）・19日（日）の2日間、コクヨ東京品川オフィス「THE CAMPUS」で開催される『PASS THE BATON MARKET Vol.19』に、出展します。
本展は、企業や産地の倉庫に眠るB品やデッドストックに新たな価値を見出し、ものづくりの背景に光を当てる蚤の市。UN-USELESSは横編みのニット技術と可能性を注ぎ込み、長く愛用いただけるアイテムを会場で直接ご紹介させていただきます。
人生を共にする“10年着てもへたれない洗えるタフなニット”
PASS THE BATON MARKETのテーマは、私たちUN-USELESSが大切にしてきた姿勢と共鳴します。
UN-USELESSは、ニットが持つ魅力と可能性を信じ、提携工場の協力のもと、流行ではなく愛着で選ばれる服づくりを目指してきました。ニットが本来持つ風合いや柔らかさを最大限に生かしながら、デリケートさという弱点を乗り越える工夫を重ねています。洗っても型くずれしにくく、着るほどに体と暮らしになじんでいく。そんな“自分の定番”になっていくような一着を目指しています。会場では、素材選びから編地に込めた技術と背景を、直接お伝えできればと思っています。“10年着てもへたれない洗えるタフなニット”を実際に体験し、編みの中に見つけてください。
■ UN-USELESS
「UN-USELESS（アンユースレス）」は、創業から30年にわたり、ニット用の糸やセーターを企画・開発・販売してきた私たちが立ち上げたブランドです。
暖冬による気候の変化や、アウターの進化によってニットを着る機会が減ってきた今。
それでもなお、この素材の良さを“今のスタイルにフィットするかたち”で見直し、今のスタイルにちょうどいいニットを提案したい。そんな想いからUN-USELESSは生まれました。横編みで作る柔らかで温かみがあり、どこか品のあるニットの性質を持ちながら、Tシャツやスウェットシャツの様に気軽に着用いただけるアイテムを展開しています。
Instagram: @un_useless_jp
Official Website: https://un-useless.jp/
■イベント詳細
PASS THE BATON MARKET Vol.19
日時：2025年10月18日（土）～19日（日）11:00～19:00（最終日は18:00まで）
会場：コクヨ東京品川オフィス「THE CAMPUS」
入場料：前売り券 500円（Peatixにて販売中） 当日券 500円／寄付付きオウエン入場料 800円・1000円
主催：PASS THE BATON
共催：コクヨ株式会社
詳細：https://market.pass-the-baton.com/event/vol-19/
■会社概要
称号 ：堀田丸正株式会社（Marusho hotta Co.,Ltd）
代表者 ：代表取締役社長 上杉 隼土
本社 ：〒130-0015 東京都墨田区横網1-10-5 国技館フロントビルディング3F
設立 ：1933年2月（創業1861年）
資本金 ：100百万円（2025年3月末現在）
公式サイト ：https://www.hotta-marusho.co.jp/
■事業内容
1861年に創業して今年で164年。
和装・洋装・意匠撚糸・寝装・宝飾品などを取り扱う専門商社。
本件に関する問合せは下記までお願い致します。
堀田丸正株式会社 PR担当：望月
E-mail:press@hotta-marusho.co.jp
配信元企業：堀田丸正株式会社
