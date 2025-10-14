光霧山を覆う広大な紅葉

【巴中（中国）2025年10月13日新華社＝共同通信JBN】10月1日から11月18日まで、四川省巴中市のGuangwushan Nuoshuihe Tourist Scenic Area（光霧山ー諾水河風景名勝区）で、第23回Sichuan Guangwu Mountain International Red Leaf Festival（四川光霧山国際紅葉祭り） が壮大に開催されています。「Asia's Longest Natural Red Carpet（アジア最長の天然のレッドカーペット）」として知られるこの素晴らしい景勝地は、その壮大な秋の景色で世界中の観光客を招待し、目と心の両方に訴えかける自然の宴へと招きます。

光霧山は中国南西部に位置し、主峰の標高は2507メートルに達し、森林被覆率は 97パーセントと高く、正真正銘の「自然の酸素バー」となっています。毎年秋になると、680平方キロメートルの森林が鮮やかな色彩に彩られます。アラカシが大部分を占め、カエデやシナノキなど40種以上の樹木も生息するこれらの森林は、華やかで色とりどりの景色を見せてくれます。

この場所は、写真家や自然探検家にとっての楽園というだけでなく、都会の喧騒から避難するのに絶好の土地でもあります。観光客は、黒熊溝を散策したり、十八月潭のそばでたたずんだり、香炉山の頂上に登ったり、燕子嶺に立ち寄って景色を楽しんだりすることができます。あらゆるスポットが景勝地となっており、どこへ行っても絵画の中に足を踏み入れたような気分になるでしょう。紅葉狩りの他にも、ビジターは1888メートル長のRed Leaf Roller Coasterやギネス世界記録（Guinness World Record）を持つガラス製ウオータースライダーを体験し、独特なスピードと興奮を感じることもできます。夜には、大規模な没入型ランドスケープナイトショー「New Dreamlike Guangwu Mountain（新たな夢のような光霧山）」が没入感のある視聴覚体験をもたらします。この景勝地では、ヘリコプターでの観光や紅葉をテーマとした写真撮影など多様なアクティビティーも提供しており、観光客はさまざまな側面から晩秋の光霧山の魅力を味わうことができます。

10月1日より、ニューヨーク、パリ、シンガポール、クアラルンプール、バンコク、ソウル、香港などの都市の象徴的なランドマークで、Sichuan Guangwu Mountain Autumn Red Leaf Festivalのポスターやショート動画が公開されています。さらに、2億人以上の視聴者を対象に、国内外の報道機関による協調的なメディアキャンペーンが実施される予定です。

今年の紅葉祭りは、「Guests Come from Afar, AI Lights Up Guangwu Red（遠くからゲストが訪れ、AIが光霧山を赤く照らす）」をテーマとしています。技術革新と文化遺産を組み合わせ、「Sending You My Autumn Leaves（私の紅葉をあなたへ）」グローバルリレー、ロボット技術カーニバル、AIクリエーティブコンテストや、「Low-altitude Sightseeing（低高度観光）」および「Fan Appreciation Exclusive（ファンへの感謝限定イベント）」のようなロマンチックな秋祭りなど、わくわくするようなアクティビティーが催されます。さらに、同イベントは市内にある31カ所の景勝地と18軒の文化博物館と提携し、「複数の眺望チケット」と「1枚のチケットで3日間の予約」システムを提供、ビジターにお得な旅行特典を用意しています。多様な没入型体験と気の利いたサービスで、この秋の文化観光の宴は、世界中の観光客のために記憶に残る魅力的で楽しい体験を生み出すことを目的としています。

ソース：The Guangwushan Nuoshuihe Tourist Scenic Area