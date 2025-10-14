ヒゲがトレードマークの「プリングルズ」と「ピーツ・ピュア」がコラボ！「一緒に合わせて気分がアガる～ヒゲ＆ヒゲ コラボキャンペーン」10月17日（金）～10月31日（金）にて実施

日本ケロッグ合同会社

世界140か国以上で販売されているポテトチップスの代表ブランド「プリングルズ」は、エノテカ株式会社（本社：東京都港区、社長：堀 慎二）と共同で、10月17日（金）～10月31日（金）の期間、「一緒に合わせて気分がアガる～ヒゲ＆ヒゲ プリングルズ×ピーツ・ピュア コラボキャンペーン」を実施します。

「プリングルズ」のキャラクターである「Mr.P（ミスターピー）」と、オーストラリア産ワイン「ピーツ・ピュア」のラベルに描かれている「ピートおじさん」、どちらのキャラクターも「ヒゲ」がトレードマークであることから、“ヒゲ＆ヒゲ”をテーマにコラボレーションが実現。「プリングルズ」のポテトチップスとオーストラリア産ワイン「ピーツ・ピュア」の手軽でおいしいペアリングを紹介するほか、これからのパーティーシーズンや人が集まる年末年始に向けて、ビジュアル的にも楽しい、あそび心のある組み合わせを提案します。

両社の公式Instagramでは、10月17日より「フォロー＆コメントキャンペーン」を実施し、両社が選んだ「プリングルズ」と「ピーツ・ピュア」のベストペアリングを紹介します。「プリングルズ」のポテトチップスと「ピーツ・ピュア」のワインは相性が良く、どちらもスーパーマーケットやコンビニエンスストアでも購入できることから、気軽に楽しめる組み合わせです。ポテトチップスとワインという意外ながら実は美味しいペアリングを、プリングルズらしい楽しいビジュアルと共にお伝えします。

期間中は、エノテカ店舗でもペアリングをお楽しみいただけるプレゼントキャンペーンを実施。対象のワインショップ・エノテカ10店舗にて、ピーツ・ピュア2本ご購入の方に「プリングルズ」 ショート缶1個をプレゼントします。

また、10月下旬より、量販店を中心に一部対象店舗では、同じ棚に並べて陳列されるクロスマーチャンダイジングも展開し、店頭POPによって「プリングルズ」と「ピーツ・ピュア」のペアリングを提案します。また、「ピーツ・ピュア」にはどちらのパッケージにも貼って楽しめる「ピーツ・ピュア デコステッカー」を貼付し、あそび心溢れる仕様のシール・タグで“ヒゲ＆ヒゲ”コラボを演出。

■「ピーツ・ピュア」のボトルに貼付する「ピーツ・ピュア デコステッカー」（2種類）

貼付イメージ

■一緒に合わせて気分がアガる～ヒゲ＆ヒゲ プリングルズ×ピーツ・ピュア

Instagramフォロー＆コメントキャンペーン

・実施期間：2025年10月17日（金）～10月31日（金）

・SNSアカウント：「プリングルズ公式Instagram (@pringles_japan_official)(https://www.instagram.com/pringles_japan_official/)」

「エノテカ公式Instagram (@enoteca_wine)(https://www.instagram.com/enoteca_wine/?hl=ja)」

・応募方法：「プリングルズ公式Instagram」、「エノテカ公式Instagram」の両方のアカウントを

フォローし、対象の投稿にコメントする

・当選人数：10名様

・当選賞品：「プリングルズ」と「ピーツ・ピュア」のペアリングセット

※「プリングルズ」 ロング缶3種類（『サワークリーム＆オニオン』、『うましお』、『Hi! CHEESE!』各１個）×「ピーツ・ピュア」750ml 3本（『ピノ・グリージョ』、『シャルドネ』、『シラーズ』各１本）

■ワインショップ・エノテカ店頭 「プリングルズ」プレゼントキャンペーン

・展開期間：2025年10月17日（金）～10月31日（金）

・展開店舗：二子玉川店、渋谷ヒカリエShinQs店、グランツリー武蔵小杉店、グランスタ丸の内店、

アミュプラザ博多店、酒々井プレミアム・アウトレット店、

御殿場プレミアム・アウトレット店、軽井沢店、佐野プレミアム・アウトレット店、

神戸三田プレミアム・アウトレット店（合計10店舗）

・内容：「ピーツ・ピュア」2本購入で「プリングルズ」 ショート缶1個プレゼント

※味わいの選択は不可。なくなり次第終了。

■プリングルズ定番製品概要

製品名 / 内容量：プリングルズ サワークリーム＆オニオン / 53g・105g

プリングルズ うましお / 53g・105g

プリングルズ Hi! CHEESE! / 48g・95g

プリングルズ コンソメ&オニオン / 48g・95g

発売日：2021年8月9日（Hi! CHEESE! 2024年4月1日・コンソメ&オニオン 2025年3月24日）

価格 ：オープン価格

原産国：マレーシア

ショート缶ロング缶

■プリングルズSNS紹介

プリングルズでは、ブランドサイトや公式SNS「X」「Instagram」「YouTube」「TikTok」にて期間限定フレーバーやキャンペーン情報など、ブランドの情報を発信しています！

・ブランドサイトURL：https://www.pringles.com/jp/home.html(https://www.pringles.com/jp/home.html)

・X アカウント：https://x.com/PringlesJapanCP

・Instagram アカウント：https://www.instagram.com/pringles_japan_official/

・YouTube アカウント：https://www.youtube.com/channel/UCYtlFjHtHggmu9EJu3wqzrA

・TikTok アカウント：https://www.tiktok.com/@pringles_jp

■プリングルズについて

プリングルズは世界140カ国以上で販売されているポテトチップスの代表ブランドで、日本では1994年から販売が始まりました。大きなひげがトレードマークのMr.Pは、1968年にアメリカでプリングルズが発売されて以来、プリングルズのキャラクターとして親しまれています。他のポテトチップスでは味わえない、プリングルズ特有のしっかりとした味わいが特長。2024年4月に発売した「Hi! CHEESE!」はプリングルズの人気定番製品になっています。人々のあそび心や好奇心をくすぐることを使命とするブランドとして、様々な期間限定品や地域限定品を展開し、マーケットと店頭を活性化しています。

■ピーツ・ピュアについて

「ピーツ・ピュア」は自然環境や人、次世代に配慮したワイン造りを行う南オーストラリアのワイナリーです。かつてヴィンヤード・マネージャーを務めた人物、“ピートおじさん”をモチーフとしてラベルに描いています。「大地を愛し、畑仕事には手を抜かない」という信念を掲げる一方で、1,000円台で購入できるワインを手がけています。