Dahua Technology、EcoVadisの持続可能性パフォーマンスでシルバー・メダルを獲得





杭州（中国）、2025年10月14日 /PRNewswire/ -- ビデオ中心のAIoTソリューションおよびサービスのリーディング・プロバイダーであるDahua Technologyは、ビジネス持続可能性評価の世界的リーダーであるEcoVadisから名誉あるシルバー・メダルを受賞しました。この認定により、Dahuaは世界で評価された企業の上位15%にランクされ、同社の事業全体にわたる環境、社会、倫理の実践の推進における継続的な進歩が反映されています。





EcoVadisは、ビジネスの持続可能性評価において世界で最も信頼されているプロバイダーの1つです。このレポートでは、世界中の130,000社以上の企業を21の持続可能性基準に基づいて4つの主要テーマ（環境、従業員と人権、倫理、持続可能な調達）で評価します。評価は、国連グローバル・コンパクト（UN Global Compact）の10原則、International Labour Organization（ILO）の条約、グローバル・レポーティング・イニシアティブ（Global Reporting Initiative、GRI）の基準、ISO 26000などの国際的な持続可能性規格に基づいています。

「当社の持続可能性に向けた取り組みは継続的なものであり、当社のあらゆる活動に深く根ざしています」と、Dahuaの上級副社長兼コンプライアンス管理オフィス担当ゼネラル・マネージャーであるXu Zhicheng氏は述べています。「EcoVadisシルバー・メダルの獲得は、世界中の当社チームが共同で努力した証です。これは、『よりスマートな社会とより良い暮らしを実現する』という当社の使命と一致しており、地域社会、利害関係者、そして環境に永続的な価値を創造します。」

透明性、責任あるビジネス慣行、継続的なESG改善への継続的な取り組みの一環として、Dahuaは堅牢な持続可能性パフォーマンスとガバナンスの枠組みを確立してきました。近年、同社は、ISO 37301:2021（コンプライアンス管理システム認証）、ISO 14001（環境マネジメント）、ISO 45001（労働安全衛生）、ISO 27001（情報セキュリティ）、ISO 27701（プライバシー情報管理）など、国際的に認められた複数の認証を取得しています。DahuaはEcoVadisの認定に加え、2023年に国連グローバル・コンパクト（United Nations Global Compact、UNGC）の会員にもなり、責任ある持続可能なビジネス慣行への取り組みをさらに強化しました。

Dahuaは長年にわたり、環境への影響を削減し、責任あるイノベーションを推進するために重要な措置を講じてきました。当社は、エネルギー効率の向上、二酸化炭素排出量の削減、そしてよりスマートで環境に優しい社会の実現に貢献する環境に優しい製品の開発に取り組んでいます。同時に、Dahuaは公正な労働基準を遵守し、包括的な職場環境を育み、パートナーやサプライヤーと緊密に連携してバリュー・チェーン全体にわたって持続可能な開発を促進しています。

Dahuaは今後も、イノベーションを通じて持続可能性を推進し、責任あるテクノロジーと協力的なエコシステムを通じて、よりスマートで安全、そして持続可能な世界を育むことに尽力していきます。

Dahuaの持続可能性への取り組みの詳細については、dahuasecurity.com をご覧ください。

