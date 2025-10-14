『ハロウィンナイトイベント with ANNA SUI』開催決定！限定ノベルティや指定ドレスコードでカクテルプレゼントのスペシャルイベント

株式会社ベストホスピタリティーネットワーク

ザ ストリングス 表参道（所在地：東京都港区北青山3-6-8、総支配人：宮田宏之）では、1階「Cafe & Dining ZelkovA（カフェ&ダイニング ゼルコヴァ）」にて、ニューヨーク発、世界中で愛され続けるファッションブランド「ANNA SUI（アナ スイ）」とのコラボレーションによるハロウィンナイトイベントを、2025年10月30日（木）・10月31日（金）の2日間限定で開催いたします。10月31日（金）のハロウィン当日は、ザ ストリングス 表参道のロビーラウンジからエントランスがランウェイへと姿を変え、一夜限りのANNA SUIのファッションショーをお届けいたします。

『ハロウィンナイトイベント with ANNA SUI』開催決定

ファッション・アート・カルチャーの発信地であるニューヨークの多様な文化や価値観が息づくザ ストリングス 表参道で、1981年にニューヨークで誕生し、世界中で愛され続けるファッションブランド「ANNA SUI（アナ スイ）」とのコラボレーションによるスペシャルなハロウィンナイトを開催いたします。

10月30日（木）のハロウィン前夜は、Cafe & Dining ZelkovAのプリフィックスディナーにデザートはコラボレーションの『アナ スイ ファンタジーパフェ』を付けたこの日だけの限定コースをお届け。

10月31日（金）のハロウィン当日は、18:30の来店予約限定で、ロビーラウンジからエントランスエリアで行われるANNA SUIのファッションショーのライブ感あふれる、非日常な雰囲気を感じながら、ダイニングエリアでのディナーをお楽しみいただけます。ディナーは、アフタヌーンティースイーツも楽しめる特別なコースを提供いたします。

さらに、2日間限定のハロウィンナイトプランには、ANNA SUI NYCのスカーフのノベルティや、指定ドレスコード着用の方へANNA SUI カクテルのプレゼントなどスペシャルな特典をご用意いたしました。

今年のハロウィンはザ ストリングス 表参道で、ファッショナブルで華やかなハロウィンナイトをお過ごしください。

■ ハロウィンナイトイベント概要

【開催日時】2025年10月30日（木）17:00～22:00

2025年10月31日（金）18:30～22:00

※10月31日（金）のみ、19:00よりANNA SUI 2025AW ファッションショー開催

【開催場所】Cafe & Dining ZelkovA（カフェ&ダイニング ゼルコヴァ）／ザ ストリングス 表参道 1F

【 料 金 】・10月30日（木） - ANNA SUI ファンタジーパフェ ディナーコース \8,600

・10月31日（金） - 18:30来店限定 ランウェイview ディナーコース \8,600

・10月31日（金） - ANNA SUI ファンタジー&ローズ ミニアフタヌーンティーディナーコース \8,600

*ご予約いただいたすべてのお客様にANNA SUI NYCのスカーフのノベルティプレゼント

*プランご予約のお客様で以下のドレスコードに当てはまる場合、スペシャルドリンク1杯プレゼント

＜ドレスコード：パープル・ブラック・ゴールド・ローズ・蝶・黒猫＞

※すべて税金、サービス料込

※ランウェイはロビーラウンジからエントランスエリアにて実施、ご予約のお席はダイニングエリアとなり、ご観覧もお席でのご案内となりますため座席の位置によっては見えづらい場合がございます。あらかじめご了承くださいますようお願い申し上げます。

【 予 約 】03-5778-4566（Cafe & Dining ZelkovA 直通）

https://www.strings-group.jp/omotesando/restaurant/zelkova/info/zelkova-aft_as.html#halloween

■ プラン詳細

・10月30日（木） - 【17:00～20:00来店】 ANNA SUI ファンタジーパフェ ディナーコース

＜コース内容＞

選べる前菜／本日のスープ／本日のパスタ／選べるメインディッシュ／ANNA SUI ファンタジーパフェ

＜特典＞

ANNA SUI NYC スカーフ ノベルティプレゼント

・10月31日（金） - 【18:30来店限定】 ランウェイview ディナーコース

＜コース内容＞

選べる前菜／本日のスープ／本日のパスタ／選べるメインディッシュ／アフタヌーンティースイーツ5種

＜特典＞

ランウェイview（19:00～19:30）、ANNA SUI NYC スカーフ ノベルティプレゼント

※ショーの時間は当日の状況によって変更となる場合がございます

・10月31日（金） - 【19:30～20:00来店】 ANNA SUI ファンタジー&ローズ ミニアフタヌーンティーディナーコース

＜コース内容＞

選べる前菜／本日のスープ／本日のパスタ／選べるメインディッシュ／アフタヌーンティースイーツ5種

＜特典＞

ANNA SUI NYC スカーフ ノベルティプレゼント

10月30日（木） - ANNA SUI ファンタジーパフェ ディナーコース イメージ10月31日（金） - ANNA SUI ファンタジー&ローズ ミニアフタヌーンティーディナーコース イメージ

■ハロウィンナイト限定ノベルティ & ドレスコード

ハロウィンナイトの2日間は、ご予約いただいたお客様にANNA SUI NYCのスカーフのノベルティをプレゼント！

さらに、ANNA SUIをイメージする【パープル・ブラック・ゴールド・ローズ・蝶・黒猫】 のうちいずれかの指定ドレスコードを身に着けて来店されたお客様へANNA SUI カクテルをお一人様1杯ずつプレゼント！（アルコールまたはノンアルコール選択可）

ANNA SUI NYC スカーフ ノベルティ（イメージ）ANNA SUI カクテル2種（イメージ）

■ ANNA SUI Brand profile

1981年、アナ・スイが自身の名を冠したブランドを設立。アナ・スイは、ヴィンテージスタイルや文化の深遠な領域に関する膨大な量のリサーチを通してインスパイアされた現代的で独自の洋服を生み出すことで知られ、ニューヨークで最も愛され成功したファッションデザイナーの一人です。

現在 Anna Suiは8ヵ国で50店舗以上のブティックを展開し、Anna Suiのコレクションは30ヵ国を超える国の300店舗で販売されています。

【公式サイト】 https://annasui.co.jp/

【ザ ストリングス 表参道 レストラン料理長】井澤 優太

素材の旨味の極致を見出す熟成、発酵を用いたメニュー創りを得意とする シェフ 井澤は、若き挑戦者。彼が選んだ調理方法で素材がどんな魅力的なひと皿として仕上がってくるのかも楽しみの一つ。驚きと発見のある、型にとらわれないボーダレスな一品をご堪能ください。

【ザ ストリングス 表参道 製菓長】高橋 祐二

幼い頃からものづくりが好きで、無限に広がるお菓子の世界に飛び込む。調理師専門学校を卒業後、ザ・キャピトルホテル 東急にて5年間ベーカリーにてパン・製菓の基礎を学ぶ。その後、ザ・リッツ・カールトン東京ではジュニアスーシェフとして活躍。2017年5月 ザ ストリングス 表参道の製菓 料理長として就任し、季節や素材の味を活かすことはもとより、フォルムやシルエットにも

重きを置き、器選びからこだわりをもって、誰もが楽しめるエンターテイメント性のあるスイーツの創作に取り組んでいる。

【店舗概要】Cafe & Dining ZelkovA （カフェ＆ダイニング ゼルコヴァ）

店名に掲げたZelkovA（ゼルコヴァ）には「欅」という意味があります。表参道のケヤキ並木から続くロビーに、緑の木洩れ陽が差し込むテラス。表参道を象徴するような空間で、世界の食が集まるNYをイメージした、インターナショナルキュイジーヌをお楽しみいただけます。

【場所】東京都港区北青山3-6-8 ザ ストリングス 表参道 1階

【営業時間】11:30～22:00

【電話番号】03-5778-4566（直通）

【 HP 】https://www.strings-group.jp/omotesando/restaurant/zelkova/

【施設概要】ザ ストリングス 表参道

表参道駅直結。緑あふれる自然の温もりを感じていただけるデザイナーズチャペルと、ニューヨークと東京が融合した洗練された5つのバンケット、また、表参道の並木道に面したダイニングを備える2017年10月にオープンした複合施設です。

【 HP 】https://www.strings-group.jp/omotesando/