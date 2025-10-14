【GRAPHT】ホロライブ所属・獅⽩ぼたん主催「獅白杯 東西対抗戦」に協賛

MSY株式会社

MSY株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：秋山 昌也）は、「好きを語れる人を増やす」をミッションに掲げるブランド『GRAPHT』のプロダクトやサービスを介し、あらゆるクリエイターとコミュニティの関係性を創ることを目指しています。

『GRAPHT』はこの度、ホロライブ所属のVTuber「獅白ぼたん」が主催し、2025年10月18日（土）に開催されるイベント「獅白杯 東西対抗戦」に協賛いたします。

獅白杯 東西対抗戦

チャンネル登録者数150万人を超え、国内でトップクラスの人気を誇る、ホロライブ所属のVTuber「獅白ぼたん」が主催。「獅白ぼたん」と同じくホロライブ所属のVTuber「ラプラス・ダークネス」がそれぞれ招待プレイヤーを率いて西軍・東軍の総大将として対戦する「ストリートファイター 6」のイベントです。

＜ 開催日時 ＞

2025年10月18日（土）17:00開始

＜ 詳細 ＞ 獅白ぼたんX 告知ポスト：https://x.com/shishirobotan/status/1976992751565844599

「獅白杯 東西対抗戦」への協賛について

「獅白杯」はVTuberやストリーマー、プロ選手などの多様な参加者と、それを応援する視聴者が、熱狂や感動、交流を生み出す素敵なイベントだと感じています。

そんな獅白杯が生み出す参加者と視聴者の関係性は、『GRAPHT』の目指す理想のクリエイターとコミュニティ像に近いと考えており、「獅白杯2nd」から継続して続いて今回で3回目の協賛となります。

当日は、プレイヤーや応援する皆さんが一緒になって熱く盛り上がり、配信を通じてお互いの感動を共有しながら、一体となって楽しめる時間となることを心から楽しみにしています。

獅白ぼたん

見た目とは裏腹にぐうたらした性格のホワイトライオン。基本めんどくさがり屋だが、一度決めた事はやり通す誠実な一面もある。好きな言葉は「採算度外視」。ギャングタウンちほー出身、ゲームプレイはわりと効率厨。強力な回復アイテムは最後まで残すタイプ。

・公式YouTube

https://www.youtube.com/@ShishiroBotan

・公式X

https://x.com/shishirobotan

ラプラス・ダークネス

【秘密結社holoX】を設立した総帥。本来頭も良く、力も膨大だが、今は力の大半が封印されている。枷のせいで力の大半が封印されていることは本人も薄々感じているが、いつからかけられたのかよく覚えていない。側にいるカラスとは長い付き合い。

・公式YouTube

https://www.youtube.com/channel/UCENwRMx5Yh42zWpzURebzTw

・公式X

https://x.com/LaplusDarknesss

ホロライブとは

「ホロライブ」は、ホロライブプロダクション傘下の女性VTuberグループです。YouTubeを中心としたライブ配信のほか、ゲーム大会の企画運営プロデュースやBillboard JAPAN Hot 100にランクインするアーティストまで、それぞれの個性を生かした活躍の場をバーチャルだけでなくリアルの領域まで広げています。

・ホロライブ公式サイト：https://hololive.hololivepro.com/

・ホロライブ公式YouTube：https://www.youtube.com/@hololive/

『GRAPHT / Team GRAPHT』とは

『GRAPHT』はプロダクトやサービスを介し、あらゆるクリエイターとコミュニティの関係性を創ることを目指しているブランドです。『GRAPHT STANDARD』をはじめ、『ASOBI GRAPHT』、『Team GRAPHT』、『BASE GRAPHT』などのシリーズを展開しています。

そのなかでも『Team GRAPHT』は、クリエイターのモチベーションの最大化をサポートすることで新しいファンとの関係性を創り続けることを目指しています。

『Team GRAPHT』がサポートするクリエイターとは、コンテンツ制作に関わるあらゆるクリエイターはもちろん、ゲームプレイで人々を熱狂させるプロゲーマーや、視聴者と共にストーリーを積み上げて楽しいを生み出す配信者のような方々も含みます。そしてさらに、このクリエイターの活動に共感しリスペクトを持って一緒に歩んでシーンを創るファンもクリエイターとして認識しています。

クリエイターが「本当はこうしたい」、「このような未来になればよりクリエイターが幸せになれる」といった思いに対して多角的にサポートしています。

このサポートを通じてプレイヤーとファンとの間に生まれる関係性を構築し、クリエイター同士の接点をより大きくして継続するコミュニティの形成・繁栄を目指しています。

●GRAPHT OFFICIAL STORE｜｜https://store.grapht.tokyo/

●『GRAPHT』ブランドサイト｜https://grapht.tokyo

●『GRAPHT』公式X｜https://x.com/teamgrapht

