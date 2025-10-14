ショート動画取材班に「minte(ミンテ)」公式アカウント が新たに加盟

株式会社ベクトル



株式会社ベクトル（本社：東京都港区、代表取締役会長兼社長CEO：西江 肇司、東証プライム：6058、以下「ベクトル」）は、取材から配信までを行う独自のショート動画メディアネットワーク「ショート動画取材班」に、人気クリエイター「minte(ミンテ)」公式アカウント が新たに加盟したことをお知らせいたします。

※画像内のブランドは、本件との直接の関係はございません。

「minte(ミンテ)」公式アカウント は、企業やブランドのポップアップイベントをはじめ、話題のスイーツやドリンクなどを中心に取材し、動画を制作・発信しています。これまでの投稿の中には、再生回数70万回を超える動画も。ポップアップ・おでかけ・フード分野に強みを持つ同メディアの加盟により、SNS上でのイベント認知や集客の効果がさらに期待できます。



■「minte(ミンテ)」公式アカウント について

ジャンル ：ポップアップ・お出かけ・フード

フォロワー ：2638

URL ：https://www.instagram.com/minte_press/

■「ショート動画取材班」コミュニケーションプラン概要

「ショート動画取材班」では、ベクトルが構築したショート動画メディアネットワークに加盟する美容系・トレンド系・お出かけ系など多様なジャンルのSNSアカウントのクリエイターやレポーターが、企業やブランドの最新情報を取材しショート動画で発信します。複数メディアでの同時拡散や、各アカウントの特徴を活かした訴求が可能で、リーチ保証型による確実な拡散力と最短即日掲載を実現するスピード感により、SNS上で認知獲得を後押しします。サービス開始にあたり、先着10社限定で取材から配信までを無料で提供するキャンペーンも実施します。

URL：https://tategatashuzaihan.com/

■お問い合わせ先

詳細に関するお問い合わせ、その他ご質問等に関しましては、下記までお気軽にお問い合わせ下さい。担当者より個別にご対応させていただきます。

「ショート動画取材班」サポート担当 E-MAIL：shortdouga_shuzaihan@vectorinc.co.jp

【株式会社ベクトル 会社概要】

会 社 名 : 株式会社ベクトル

住 所 : 東京都港区赤坂 4-15-1 赤坂ガーデンシティ 18F

設 立 : 1993 年 3 月 30 日

代 表 者 : 西江 肇司

資 本 金 : 3,038百万円（2025年2月現在）

事業内容 : PR事業、プレスリリース配信事業、ビデオリリース配信事業、ダイレクトマーケティング事業、メディア事業、HRTech 事業、デジタルマーケティング事業、インベストメントベンチャー事業 等

U R L : http://www.vectorinc.co.jp/