「昭和100年タイムスリップビュッフェ」開催決定！～懐かしの洋食・レトログルメとミニライブで年忘れを楽しむ『大忘年会』～
【2025年10月】高崎 --- 株式会社ホテルメトロポリタン高崎（住所：群馬県高崎市八島町222番地/代表取締役社長兼総支配人：前田淳）では、2025年11月24日（月祝）に「昭和100年タイムスリップビュッフェ-ホテルメトロポリタン高崎『大忘年会』-」を開催いたします。
本イベントは、昭和を代表する憧れの洋食や和食、そして現代に響くレトログルメを、厳選された食材で再現した着席ビュッフェ形式でお楽しみいただけます。ナポリタンスパゲティ、海老のカクテール、生ハムメロンといった懐かしのメニューに加え、上州和牛ビフテキやホテルオリジナルラザドリアなど、贅沢な品々が並びます。ドリンクには、ビールやウイスキーの定番に加え、昭和の酒場で愛された「電気ブラン」や「ホッピー」、さらには「キンミヤ焼酎」といった限定ドリンクも含む飲み放題をご用意し、大人心をくすぐるラインナップとなっております。
さらに、会場では「タイムスリップミニライブ」として懐かしの昭和名曲メドレーが披露されるほか、豪華景品が当たる「お楽しみ抽選会」（ホテル利用券や宿泊券など）も開催し、活気あふれる年忘れのひとときを提供いたします。
記憶を呼び覚まし、感動を分かち合う、最高の一夜をホテルメトロポリタン高崎でお過ごしください。
■イベント名：昭和100年タイムスリップビュッフェ-ホテルメトロポリタン高崎『大忘年会』-
■日 程：11月24日(月祝) 17：00～19：30（受付開始 16：30）
■会 場：ホテルメトロポリタン 高崎 6階「丹頂」
■料 金：大人：\9,000 ※早割価格\8,000(11月12日までにご予約のお客様)
小学生：\3,000 / 未就学児：\2,000 / 3歳以下：無料※いずれも消費税込
■食 事：着席ブッフェ料理＋飲み放題
■主な催し：タイムスリップミニライブ(昭和名曲メドレー) /お楽しみ抽選会(ホテル利用券、宿泊券など)
■ご予約・お問合せ(読者)：
お電話もしくはホテルメトロポリタン高崎HPよりお申込み
電話 027-326-7982(宴会予約 10:00-19:00)
URL：https://takasaki.metropolitan.jp/feature/daibounenkai.html
■料理内容：昭和を代表する洋食、和食、B級グルメを厳選した着席ビュッフェ
【メニュー例】
・海老のカクテール
・海老マカロニグラタン
・海の幸ニューバーグソース
・上州和牛シチューアラモード
・越乃黄金豚トンテキ
・上州和牛ビフテキ
・クラシックホットケーキ
・生ハムメロン
・ホテルオリジナルラザドリア
・懐かしのナポリタンスパゲティ
・骨付き豚ジャンボンハム
・ローストビーフ
・クラシックプリン
・クラシックパンケーキ
・フルーツショートケーキ など
■飲み放題内容：
・ビール/ウイスキー/日本酒/焼酎（キンミヤ）/電気ブラン/ホッピー/ソフトドリンク/ノンアルコールカクテル/ノンアルコールビール
■その他備考
※予約締切日は11月19日ですが、それ以前に定員に達した際は締め切りとさせていただきます。
※予約のキャンセルについては、イベント当日の5日前(11月19日)までにお申しつけください。それ以降は、全額費用をご負担いただきます。また、キャンセルのご連絡はお電話でのみ承らせていただきます。
※参加費は、当日受付にて現金またはクレジットカードでお支払ください。
※提携駐車場のご利用は3時間までとさせていただきます。