【グローバル人材育成特化型】INSIGHT ACADEMY Eラーニング 公式ホームページをリニューアル!!

グローバル人材育成・研修事業を展開するインサイトアカデミー株式会社（本社：東京都港区新橋、代表取締役：金 珍燮）は、事業拡大に伴い、公式ホームページ内の「INSIGHT ACADEMY Eラーニング」ページをリニューアルいたしました。

“INSIGHT ACADEMY Eラーニング”で＼解決できるお悩み／

Eラーニングはこちら :https://client.insighta.co.jp/service/e-learning

研修担当者の皆様の以下のようなお悩みを解決いたします！

[表: https://prtimes.jp/data/corp/77877/table/470_1_5fd6e6c6870213bb30285c41cf59bd1b.jpg?v=202510140357 ]

サービス資料をダウンロード :https://client.insighta.co.jp/download/service01-1

◆グローバル企業に選ばれる理由をおまとめしました◆

１.“グローバル人材育成に特化”して体系化された

150講座を超える動画ラインナップ

8000名の海外実戦経験豊富な専門家と1,000社以上の海外事業支援で培った「活きた知見」を集約し、グローバル人材を「海外で収益を生み出せる人材」と定義。

「マインドをセットする」「スキルを磨く」「応用力を身に付ける」という学習プロセスを通じて、６つのグローバル人材育成要件を習得するプログラムを受講者や国別にカスタマイズしてご提供いたします。

■６つのグローバル人材育成要件から

体系的に企画された全16シリーズの動画をご用意

■動画コンテンツは8000を超える海外事業経験を持つ専門家の知見を元に作制されています。

Eラーニングの講師陣 :https://client.insighta.co.jp/archives/teacher

２.他の研修会社には無い！

“赴任先国別”に用意された講座群

「国によって文化や商習慣が異なるのに、国ごとに対応した研修が見当たらない」

そんな声にお応えし、INSIGHT ACADEMYでは国ごとに駐在員向け研修、異文化理解、コンプライアンス研修講座をご用意。

他社にはない”赴任先国別”の講座群が好評です。

現地で事業や生活を営む際に必要となる

異文化コミュニケーション、外部環境情報、法務に関する講座をご用意

国別駐在員研修に関する学識者や海外ビジネスの専門家から厳選した講師陣が、赴任国の文化・習慣・ビジネス環境に適応し、信頼関係を構築するためのポイントを体系的にわかりやすく解説。

国別駐在員研修のサンプル動画 :https://insighta.jp/contents/category/course_of_working_abroad?_ga=2.176062562.1968114608.1760082087-63700058.1745374305&_gl=1*t6oavy*_gcl_au*NzU3OTA1NzE2LjE3NTMxODg4ODU.*_ga*NjM3MDAwNTguMTc0NTM3NDMwNQ..*_ga_N2WN6ZFFCP*czE3NjAwODQ4NDckbzEzOCRnMSR0MTc2MDA4NTc5NCRqMSRsMCRoMA..

３.成目的に合わせた、

柔軟な設計が可能なプログラム

「受講者一人ひとりに最適化された

研修を準備するのは難しい…」

INSIGHT ACADEMY Eラーニングでは豊富な講座を組み合わせることで、海外経験の有無、就労国、役職、職種など、受講者のポジションやキャリアパス、立場によって異なるグローバル人材育成上の課題に対して、個別に対応することが可能です。

４.「価値」で選ばれるeラーニング。

コストパフォーマンスに定評あり。

コストパフォーマンスとは、単に“価格が安い”ことではありません。

INSIGHT ACADEMYのEラーニングは、約150科目におよぶ圧倒的な講座ラインナップ、国別対応の専門講座、そして育成対象者に応じた多層的な設計により、「この価格でここまでできるのか」という納得感と成果を実現します。

５.“専任コンサルタント”の徹底サポートによる研修効果の最大化と運営負荷の軽減

Eラーニングは導入して終わりではありません。研修を成果に繋げるため、専任コンサルタントがサポートします。

Eラーニングをご導入いただく企業様には、専属コンサルタントが貴社グローバル人材育成を無料で徹底支援いたします。

定量および定性的な分析や、育成効果の振り返りに至るまで、国内唯一のグローバル人材育成専門会社としてのノウハウを活用し、貴社のグローバル人材育成全般をきめ細かくご支援いたします。

「Eラーニングを導入して終わり」ではない専任コンサルタントによるGHR育成支援サービスとは？社員研修の受けっぱなしを解決！研修効果を最大化できるよう専属コンサルタントが支援し、育成ご担当者様と伴走します。

グローバル企業様の導入事例の全てを見る :https://client.insighta.co.jp/case

■「INSIGHT ACADEMY Eラーニング」無料トライアル実施中！

ご担当者様向けに、「INSIGHT ACADEMY Eラーニング」150講座以上をすべてご視聴いただける「2週間の無料トライアル」をご用意しております。

この機会に、ぜひお試しください！

会社概要

無料トライアルをする :https://client.insighta.co.jp/trial

インサイトアカデミー株式会社

本社：〒105-0004 東京都港区新橋1-12-9 新橋プレイス7F

代表取締役：金 珍燮

設立：2019年12月1日

資本金：9500万円

会社サイトURL：https://client.insighta.co.jp/

事業内容：グローバル人材育成・研修業

‐ INSIGHT ACADEMY「Eラーニング」：https://insighta.jp/

‐ INSIGHT ACADEMY「研修」：https://client.insighta.co.jp/service/interactive_training

‐ INSIGHT ACADEMY「語学」：https://client.insighta.co.jp/service/language