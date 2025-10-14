10月31日（金）「かっぱ寿司 小松店」グランドオープン記念！店内切付『みなみ鮪大とろ』が特別価格一貫150円（税込）！そのほか人気のまぐろ豪華ネタ3商品も販売！

カッパ・クリエイト株式会社

コロワイドグループのかっぱ寿司（カッパ・クリエイト(株) 本社：神奈川県横浜市、代表取締役社長：山角豪）は、2025年10月31日（金）に「かっぱ寿司 小松店」のグランドオープンを記念した、「かっぱ寿司 小松店グランドオープン記念商品」を、石川県・福井県・富山県の全4店舗限定で販売いたします。

かっぱ寿司では「かっぱ寿司 小松店」のグランドオープンを記念し、『みなみ鮪大とろ』と店内で香ばしく塩炙りにした、『みなみ鮪大とろ塩炙り』を今だけの特別価格にてご用意しました。店内で丁寧に切付し、口の中でとろけるような食感をお楽しみいただけます。また、さらに3種のまぐろを一皿で食べ比べできる『かっぱの豪華まぐろ尽くし』、ネタにみなみ鮪大とろも使用し、仕上げはご自身で手巻きとして楽しめる『プレミアムとろ鉄火末広手巻き』の２商品も販売いたします。

また、石川県・福井県・富山県の全4店舗では、全国のかっぱ寿司より先行して全商品を『赤酢シャリ』にてご提供いたします。独自の製法で醸造した赤酢を使用したシャリは特に「まぐろ」との相性がよく旨みを引き出します。10月31日（金）から期間限定にて実施いたします。

かっぱ寿司は、お食事の時間がもっと楽しくなるよう、これからも毎日のワクワクを皆様と一緒に積み重ねてまいります。

■■■店舗概要■■■

正式名称：かっぱ寿司 小松店

所在地：石川県小松市大領町口156

アクセス：JR小松駅から車で約6分

客席数：194席（テーブル180席＋カウンター14席）

営業時間：平日11:00～23:00、土・日・祝10:00～23:00

最終入店時間 閉店時間30分前

※10月31日（金）から11月6日（木）の期間は、11:00～21:00までの営業となります。

最終入店時間は20:30です

定休日：年中無休

※営業時間・酒類の提供について、店舗情報は変更になる場合がございます。

詳しくは、かっぱ寿司ホームページをご確認ください。

URL: https://www.kappasushi.jp/shop/0634

■キャンペーン１.：「かっぱ寿司 小松店」グランドオープン記念商品 第１弾 詳細

販売エリア：石川県/福井県/富山県の全4店舗で販売予定

URL: https://www.kappasushi.jp/20251031/komatsu

※天候・入荷状況・売れ行き等により、販売期間内でも品切れや販売終了の場合がございます。

※赤酢がなくなり次第、通常のシャリでのご提供となります。

※時期により価格が異なる場合がございます。※掲載写真はイメージです。

販売期間：2025年10月31日（金）～11月19日（水）まで予定特価！/店内切付『みなみ鮪大とろ』一貫137円（税込150円)

一本ずつ丁寧に活締めし、旨みを閉じ込めたまぐろを店内で丁寧に切付し、ご提供いたします。口の中でとろける食感と濃厚な旨みをご堪能ください。

特価！/店内切付/直火炙り『みなみ鮪大とろ塩炙り』一貫173円（税込190円)

みなみ鮪の大とろを直火で炙ったことで、香ばしさと脂の旨みがさらに引き立ち、口の中で広がる濃厚な味わいをお楽しみください。

店内切付『かっぱの豪華まぐろ尽くし』三貫473円（税込520円)

まぐろの大とろ・中とろ・まぐろを一皿でお楽しみいただけます。かっぱのまぐろを存分にお召し上がりください。

『プレミアムとろ鉄火末広手巻き』355円（税込390円)

まぐろとぶつ切りにしたみなみ鮪大とろを贅沢に使い、とびっこのプチプチした食感もお楽しみいただけます。仕上げはご自身で手巻きしていただくお寿司です。

キャンペーン２.：ネタの旨みを引き立てる大好評の期間限定“赤酢シャリ”、北陸４店舗先行提供

・先行提供期間：2025年10月31日(金)～

・先行提供店舗：小松店、アークスクエア御経塚店、富山黒瀬店、福井大和田店

※天候・入荷状況・売れ行き等により、販売期間内でも品切れや販売終了の場合がございます。

※時期、店舗により価格は異なります。

※掲載写真はイメージです。

キャンペーン３.：かっぱ寿司アプリ限定にて200円OFFクーポンプレゼント

対象者：10月30日（木）23：59までに「かっぱ寿司 小松店」をお気に入り登録した方

利用期間：10月31日（金）～11月30日（日）

内容：店内飲食限定で使える200円OFFクーポン

※ご利用のスマートフォンの設定で「かっぱ寿司アプリの通知を許可」していただきますようお願いします。

※他のクーポンとの併用はできません。詳細はクーポン画面をご確認ください。

※店内飲食のみご利用いただけます。お持ち帰り、デリバリー、食べ放題にはご利用いただけません。

※1組様につき、2,000円(税込)以上のお会計時にご利用いただけます。

※配信期間中、お会計毎に何度でもご利用いただけます。

リリース内画像素材：https://x.gd/XUfys