株式会社Fennel、eスポーツスクール「AFRAS（アフラス）」と協業しマーケティング支援を開始

株式会社Fennel

株式会社Fennel（所在地：東京都渋谷区、代表取締役社長：高島 稜）は、全国でeスポーツのプロ講師によるマンツーマンレッスンを行うeスポーツスクール「AFRAS（アフラス）」のマーケティング支援を開始しました。

本取り組みでは、TikTokを活用した認知拡大およびブランディング強化を行い、eスポーツ業界全体の発展と未来のトッププレイヤー育成を目指します。

背景と目的

近年、eスポーツは日本国内において急速な盛り上がりを見せています。

世界規模での「Esports World Cup」や、「Apex Legends」世界大会の札幌開催など、国内外での大型大会が相次いでおり、プロゲーマーを志す子どもたちも年々増加しています。

こうした潮流の中、FENNELは全国の店舗でプロ講師による個別指導を行う「AFRAS」と協業し、若年層がより身近に“本気でeスポーツに挑戦できる環境”を整備。未来のトッププレイヤーを生み出し、業界のさらなる活性化を図ることを目的としています。

実施内容

今回のマーケティング支援では、AFRASのブランド価値向上と若年層への訴求を目的に、TikTok公式アカウントの企画・制作・運用支援を実施しました。

TikTokでは、ゲームの上達を目指すプレイヤーにとって魅力的に感じられるコンテンツを、今後順次発信していく予定です。

投稿内容の一例は以下の通りです。

・厳しい審査を通過した講師陣の紹介動画

・実際にコーチングを受ける生徒のインタビュー

・レッスン現場のリアルな様子を伝える動画

AFRAS公式TikTokアカウント：https://www.tiktok.com/@afras_esports_school

これらのコンテンツを通じ、AFRASが提供する「プロ直伝の本格指導」と「一人ひとりの成長ストーリー」を発信。

ゲームを通して夢を追う若者たちにとって、新たな“学びの場”としてのAFRASの魅力を広く届けてまいります。

AFRAS（アフラス）について

AFRASは、「年齢に関係なくeスポーツを本格的に学べ、一人ひとりが持つ能力、個性を開花することができる場所」として2024年に誕生しました。

TPS、FPSなど等様々なゲームタイトルを通して、技術、知識、様々な社会性スキルを身に付けながら、eスポーツやゲーム自体も強くなることができるeスポーツスクール(eスポーツ教室)です。

全国に１０校舎以上展開をしており、小学生から中学生、高校生、大学生、社会人、シニアまで年齢に関係なく通っています。「プロプレイヤーになりたい」、「大会で優勝したい」、「趣味のゲームを極めたい」など、一人ひとりの夢や目標に近づくための環境が揃っています。

AFRASはこれからも、eスポーツを学ぶことが当たり前の世の中を創出し、eスポーツ業界の発展に貢献していきます。

eスポーツスクール（eスポーツ教室）AFRASのHPはこちら：https://afras.jp/

株式会社Fennelについて

株式会社Fennelは、2019年に設立されたeスポーツ総合エンターテインメント企業です。

「Fill the world with game changers.（ゲームチェンジャーで溢れる世界を創る。）」というビジョンを掲げ、eスポーツを軸に多様な事業を展開しています。

主力事業として、国内外で活躍するプロeスポーツチーム「FENNEL」の運営をはじめ、eスポーツ大会の企画・運営、アパレル・ライフスタイルブランドの展開、映像制作やマーケティング支援など、eスポーツを起点にカルチャー・ビジネス・採用など幅広い分野へ活動を拡大しています。

大会運営事業では、自社主催ブランド「FFL」を通じてオンライン大会から国際大会、学生大会までを開催し、日本のeスポーツシーンを黎明期から支えてきました。

また、アパレル事業ではDIESELやWIND AND SEAなどのブランドとのコラボレーションを実施するなど、eスポーツとファッションの融合を推進しています。

さらに、チーム・選手の発信力と若年層カルチャーの知見を活かし、企業ブランディング支援やエンターテインメント事業、学生コミュニティ運営など、eスポーツを超えた領域にも事業を展開。

理念のもと、日本のeスポーツ産業を牽引しながら、新たな価値の創出に取り組んでいます。

会社概要

会社名：株式会社Fennel

代表取締役会長：遠藤 将也

代表取締役社長：高島 稜

所在地 : 東京都渋谷区南平台町16-28 Daiwa渋谷スクエアビル6階

設立日 : 2019年10月

ホームページ：https://fennel-esports.com

公式 X：https://x.com/FENNEL_official

公式 オンラインストア：https://fennel-store.com

FENNEL STUDIO：https://www.fennel-studio.com

公式 YouTube：https://www.youtube.com/c/FENNEL_official

FFL公式 YouTube：https://www.youtube.com/channel/UCrQOCBkjJ3_ozfjFDf_AgQw