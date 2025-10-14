「Maison Kitsune × HUNTERコレクション」を記念したフォトフレームでPhotomaticがメゾン キツネ 代官山店に登場

ピックハイブ株式会社

キタムラ・ホールディングス グループのピックハイブ株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長 兼 COO：大迫 由典）が運営するセルフフォトブランド「Photomatic」は、フランスのエレガンスを現代的な日本の視点から提案するライフスタイルブランド「Maison Kitsune」と、スコットランドで設立された英国発のライフスタイルブランド「HUNTER」との初のコラボレーションを記念して、メゾン キツネ 代官山店にセルフフォトブースを設置します。10月15日(水)から10月28日(火)の期間、メゾン キツネ 代官山店で税抜10,000円以上お買いものいただいたお客様は、本コラボレーションを記念した特別なフォトフレームでの撮影をお楽しみいただけます。

Photomaticのセルフフォトは、こだわりの照明と空間で、誰でもナチュラルかつハイクオリティーな撮影を簡単にお楽しみいただけます。今回はPhotomaticのシグネチャーであるクラシックブースを設置し、Maison Kitsune × HUNTERコレクションを記念したオリジナルフレームでの撮影を提供します。ぜひメゾン キツネ 代官山店で購入された商品と一緒に、お買い物の記念に、ここだけでしか撮れない特別なフレームのPhotomaticで撮影をお楽しみください。



セルフフォトブース設置概要[表: https://prtimes.jp/data/corp/132579/table/111_1_a87796dd9ca6c1bd7a9e2797fc6d7cf9.jpg?v=202510140257 ]

ABOUT MAISON KITSUNE

2002年、ジルダ・ロアエックと黒木理也により創設されたKitsuneは、ファッションブランド「Maison Kitsune」、音楽レーベル「Kitsune Musique」、カフェ／ロースタリー／バー／レストラン「Cafe Kitsune」、ライフスタイル拠点「Desa Kitsune Bali」、ビューティ ー＆ウェルネス「Kitsune Bien-Être」など、多角的な“Art de Vivre（ 暮らしの芸術 )"を発信しています。ブランド創設から23年、パリと東京を拠点とするユニークな存在として成長を続け、世界中に熱心なファンを拡大しています。MaisonKitsuneは、パリと東京を結ぶインスピレーションを源に、洗練されたテーラリングと都会的なエレガンスを、遊び心と着心地を重視したデザインに融合させたワードローブを提案しています。

160年以上の歴史を持つHUNTERは、ラバーブーツから始まり、現在ではフットウェア、アウターウェア、バッグ、アクセサリーまで幅広く展開するライフスタイルブランドへと進化しました。ブランド

DNAに基づいた新しいスタイルやカラーをシーズンごとに発表し続け、アウトドア愛好家やセレブリティ、ファッショントレンドセッターに選ばれる存在としての地位を確立しています。



ABOUT HUNTERABOUT Photomatic

TAKE YOUR MEMORY そのままの私、今日を残したい

2018年、カメラマンでもある代表ホン・スンヒョン氏の「カメラマンに撮ってもらうのではなく、自分でポートレートを撮影するのはどうだろう？」という一言からPhotomaticのセルフフォトサービスが始まりました。

専門的にセットされた照明や空間にPhotomaticの感性が詰め込まれ、カメラに接続されたリモコンを押すだけで、誰でもそのままの最高の瞬間を収めることができます。独自のコンセプトとハイクオリティーな撮影体験が韓国のセレブから人気を呼び、BTSなどたくさんのアーティストから創業以来愛され続けています。

2024年にキタムラ・ホールディングス グループとの協業を開始して日本に本格上陸。日本のみなさまに新しい撮影体験をお届けしています。

ホームページ https://www.photomatic.jp

Instagram https://www.instagram.com/photomatic_japan/

TikTok https://www.tiktok.com/@photomatic_japan

X https://twitter.com/photomatic_jp

LINE https://line.me/R/ti/p/@photomatic_japan

Photomaticフォトブースのレンタルについて

Photomaticでは、法人のお客様に対してフォトブースのレンタルサービスをご提供しています。Photomaticの高クオリティの撮影技術と、オリジナルのブランド力で、ブランディングとプロモーションを両立させた企画にご利用いただけます。IPコンテンツを活用したイベント、コスメやアパレルのローンチイベント、ライブ/エンターテインメント、商業施設の販促イベント等の多数の実績を元に、Photomaticのフォトブースを活用した企画のご提案も行います。（活用事例(https://www.photomatic.jp/photobooth/archives/)）

Photomaticフォトブース法人レンタルに関するお問い合わせ、

資料請求はこちらからお気軽にお問い合わせください。

フォトブースレンタルのお問い合わせ :https://www.photomatic.jp/contact/会社概要

社名：ピックハイブ株式会社

本社所在地：〒160-0023 東京都新宿区西新宿6-3-1 新宿アイランドウイング13階

代表取締役：大迫 由典

事業内容：セルフ写真館「PICmii」、セルフフォトブース「Photomatic」の企画・運営

フォトスタジオサービス事業の企画

HP：https://pichive.com/