https://art.nikkei.com/myoshin-ji/
³«ºÅÍ×¹à
¡¡µþÅÔ¤ÎÀ¾¹Ù¡¢É÷¸÷ÌÀÕ»¤Ê²Ö±à¤ÎÃÏ¤Ë¹Âç¤ÊÉßÃÏ¤ò¸Ø¤ëÎ×ºÑ½¡Ì¯¿´»ûÇÉ¤ÎÂçËÜ»³¡¢Ì¯¿´»û¡£Âç¤¤Ê»³Ìç¤äÊ©ÅÂ¡¢Ë¡Æ²¤òÃæ¿´¤Ë¤·¤ÆÌó40¤â¤ÎÅãÆ¬»û±¡¤¬ÊÂ¤Ö¶Æâ¤Î¸÷·Ê¤Ï°µ´¬¤Ç¤¹¡£¤«¤Ä¤Æ¤³¤ÎÃÏ¤Ï¡¢²Ö±àË¡¹Ä(1297-1348)¤ÎÎ¥µÜ¸æ½ê¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤ò¹¯±Ê¸µÇ¯(1342)¤Ë´Ø»³·Å¸¼(1277-1360¡¡¤«¤ó¤¶¤ó¤¨¤²¤ó)ÌµÁêÂç»Õ¤ò³«»³¤È¤·¤ÆÁµ»û¤Ë²þ¤á¤¿¤Î¤¬Ì¯¿´»û¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£±þ±Ê6Ç¯(1399)¤Ë¤ÏÂÍøµÁËþ¤ÎÉÔ¶½¤òÇã¤¤¡¢»ûÎÎ¤òË×¼ý¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¤ÎÉÔ¶ø¤Î»þ´ü¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢±Êµý4Ç¯(1432)¤Ë¤ÏºÆ¶½¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏÀï¹ñÉð¾¤¿¤Á¤Î´ó¿Ê¤ò¼õ¤±¤ÆÂ¿¤¯¤ÎÅãÆ¬¤¬Â¤±Ä¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¤³¤Î»þ´ü¤ËÉÁ¤«¤ì¤¿¼íÌîÇÉ¤äÄ¹Ã«ÀîÇÉ¡¢³¤ËÌÇÉ¤Ê¤É¤ÎÅí»³³¨²è¤ÎÊõ¸Ë¤È¤·¤Æ¤âÃøÌ¾¤Ç¤¹¡£
¡¡¤µ¤Æ¡¢Ì¯¿´»û³«»³¤Ç¤¢¤ë´Ø»³¤ÎÍ£°ì¤ÎÄï»Ò¤È¤Ê¤ë¤Î¤¬¼ø²§½¡É«(1296-1380¡¡¤¸¤å¤ª¤¦¤½¤¦¤Ò¤Ä¡¡ÈùÌ¯Âç»Õ) ¤Ç¤¹¡£Ì¯¿´»û¤ÎÂèÆóÀ¤¤È¤·¤Æ¡¢½é´ü¤ÎÌ¯¿´»û¤òÀ°È÷¤·¡¢´ðÁÃ¤òºî¤Ã¤¿¹âÁÎ¤Ç¤¹¡£ËÜÅ¸¤Ï¡¢¤½¤Î¼ø²§¤ÎÏ»É´¸Þ½½Ç¯±óëá(¤ª¤ó¤)¤òµÇ°¤·¤Æ´ë²è¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ì¯¿´»û¤ÎÎò»Ë¤ä¡¢Áµ½¡Èþ½Ñ¡¢Åí»³³¨²è¤Ê¤É¤ÎÆüËÜÈþ½Ñ¤ÎÇòÈý¤È¤â¤¤¤¦¤Ù¤Ì¯¿´»û¤Î»êÊõ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢´Ø»³¤«¤é¼ø²§¤ò·Ð¤Æ¡¢¸½Âå¤Î²æ¡¹¤Ø°ú¤·Ñ¤¬¤ì¤¿Ì¯¿´»û¤ÎÁµ¤Î·ÏÉè¤ò¤ß¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÃÏ¸µÂçºå¤ÎÌ¯¿´»ûÇÉ»û±¡¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëºÇ¶á¤Î»ûÊõÄ´ºº¤ÎÀ®²Ì¤â¤¢¤ï¤»¤Æ¾Ò²ð¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£Àä¤¨´Ö¤Ê¤¯·Ñ¾µ¤µ¤ì¤Æ¤¤¿Ì¯¿´»û¤ÎÁµ¤Î¿À¿ñ¤ò¡¢ËÜÅ¸¤òÄÌ¤¸¤ÆÂÎ´¶¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤·¤¿¤é¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
Å¸Í÷²ñ³µÍ×
Ì¾¡¡¡¡¾Î¡¡¡¡¶½ÁÄÈùÌ¯Âç»Õ650Ç¯±óëáµÇ°ÆÃÊÌÅ¸¡ÖÌ¯¿´»û¡¡Áµ¤Î·Ñ¾µ¡×
²ñ¡¡¡¡´ü¡¡¡¡£²£°£²£¶Ç¯£²·î£·Æü¡ÊÅÚ¡Ë～£²£°£²£¶Ç¯£´·î£µÆü¡ÊÆü¡Ë<£µ£°Æü´Ö>
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÊµÙ´ÛÆü¡§·îÍËÆü¡¡¢¨¤¿¤À¤·£²·î£²£³Æü¤Ï³«´Û¡¢£²·î£²£´Æü¤ÏµÙ´Û¡Ë
²ñ¡¡¡¡¾ì¡¡¡¡Âçºå»ÔÎ©Èþ½Ñ´Û¡ÊÅ·²¦»û¸ø±àÆâ¡Ë
¼ç¡¡¡¡ºÅ¡¡¡¡Âçºå»ÔÎ©Èþ½Ñ´Û¡¢Î×ºÑ½¡Ì¯¿´»ûÇÉÂçËÜ»³Ì¯¿´»û¡¢ÆüËÜ·ÐºÑ¿·Ê¹¼Ò¡¢¥Æ¥ì¥ÓÂçºå
´ë²è¶¨ÎÏ¡¡¡¡ÀõÌî¸¦µæ½ê
ÆÃÊÌ¶¨ÎÏ¡¡¡¡µþÅÔ¹ñÎ©ÇîÊª´Û
¸å¡¡¡¡±ç¡¡¡¡¸ø±×ºâÃÄË¡¿ÍÂçºå´Ñ¸÷¶É