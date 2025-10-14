トルコのチッタスロー都市が27に増加、デニズリ県チャメリ村が新加盟

トルコ共和国大使館 文化観光局トルコ・チャメリ

・デニズリ南部に位置するチャメリが、トルコのチッタスロー都市に新たに加盟しました。

・チャメリの加盟により、トルコ国内のチッタスロー都市は合計27都市となります。

世界的に有名なパムッカレの石灰棚で知られるトルコ・デニズリに、新たなチッタスロー加盟地が誕生しました。デニズリ南部のチャメリがチッタスローに加盟したことで、トルコ国内の加盟都市は合計27都市となります。

穏やかな自然と伝統的な暮らしが色濃く残るチャメリは、地域を訪れる旅行者にとって新たな旅の選択肢となる注目のエリアです。村は、韓国・莞島（ワンド）で開催されたチッタスロー総会で正式に認定を受けました。

*チッタスロー：イタリア語の "citta "と英語の "slow "を組み合わせたもので、"スローシティ "を意味

チャメリの環境や自然景観保全の活動、持続可能な暮らし、そして地域の文化を大切にしている姿勢が認められ、今回の加盟へとなりました。世界的に有名な観光地・パムッカレの石灰棚が多くの人々を魅了する一方で、チャメリは豊かな自然の中で静かな時間を過ごし、地域の本物の暮らしや文化に触れることのできる、新たな旅の目的地として注目されています。

チャメリ：自然、アドベンチャー、そして文化

チャメリ サイクリングスポット

デニズリ中心部から南へ約110kmに位置するチャメリは、豊かな自然と伝統的な暮らしが調和する落ち着いた地域です。緑あふれる高原には爽やかな風が吹き、歴史ある集落が点在する景色は、まるで時間がゆっくり流れるかのような穏やかさを感じさせます。

夏は涼しく快適で、避暑地として最適な環境を提供し、冬には高原が雪に覆われ、静寂に包まれた幻想的な冬景色が広がります。

チャメリの雄大な自然は、さまざまなアウトドア・アクティビティに最適です。ハイキングやサイクリングのコースは、緑に囲まれた山々や清流を抜け、写真愛好家にも自然の美しさを背景に印象的な瞬間を撮影できる絶好の場所です。星空の下で静かな夜を過ごせるキャンプ場も点在し、非日常のひとときを楽しめます。さらにパラグライディングやサイクリングの大会も開催され、国内外から多くのアスリートやアウトドア愛好家が訪れる人気のスポットとなっています。

加えてチャメリでは、伝統的なトルコの暮らしを間近に体験することもできます。地元の人々は今も有機農法で作物を育て、何世代にもわたって受け継がれてきた伝統的なレシピで料理を作り、織物や木工品を手作りするなど、温かいコミュニティとおもてなしを大切にしています。訪れる人々は、石造りの家々を散策し、手工芸品やオーガニック製品を購入したり、名物のチャメリ豆や新鮮なマス料理など、地域ならではの味覚を楽しんだりすることができます。

デニズリ：古代都市からワインの産地まで

チャメリ 街並み

エーゲ海地方、中央アナトリア地方、地中海地方の交差点に位置するデニズリは、ヒッタイト、フリュギア、リディア、ローマ、東ローマといった文明の痕跡が残る、アナトリアの魅力あふれる都市です。

この地には、ユネスコ世界遺産に登録されているヒエラポリス（パムッカレの石灰棚で知られる）をはじめ、コロッサイ、トリポリス、ラオディケイア、ヘラクレイア、アットゥダといった古代遺跡が点在し、歴史ファンや文化愛好家を魅了しています。

近年では、デニズリはワイン造りの伝統でも注目を集めています。チャル地区は「チャル・ワインルート」や、地元で栽培される「チャル・カラス（Cal Karası）」というブドウの品種で知られています。

トルコのワイン用ブドウ生産量の約19%を占めるこの品種は、タンニンが少なく、滑らかな口当たりと豊かな香りが特徴で、ワイン愛好家から高い評価を得ています。

トルコ：スローシティの楽園

チッタスロー（Cittaslow）運動は、グローバル化の進展によって都市の個性や地域文化が失われつつあることへの危機感から生まれました。チッタスローの街では、生活のリズムがゆるやかに流れ、郷土料理や建築、伝統、歴史といった地域固有の文化が大切に守られています。

トルコでは、2009年にイズミル県セフェリヒサル地区がチッタスロー協会に加盟したことをきっかけに、ネットワークが発足しました。その後、加盟都市は着実に増え続けています。現在では、7地域・23県にわたる27地区が加盟しており、豊かな文化遺産を誇るトルコ全土に広がっています。

加盟都市は、アフラト、アクヤカ、アラプギル、チャメリ、ダダイ、エイールディル、フィニケ、フォチャ、ギョクチェアダ、ゲルゼ、ギョユニュク、ギュデュル、ハルフェティ、イブラドゥ、イズニック、ケマリエ、キョイジェイズ、ムドゥルヌ、ペルシェンベ、サフランボル、シャルキョイ、シャヴシャト、セフェリヒサル、ウズンデレ、ヴィゼ、ヤルヴァチ、イェニパザルの27都市です。

トルコについて

トルコはアジアとヨーロッパを結ぶ要所として、何世紀にもわたり文化的な交流と多様性の拠点と考えられてきました。多様な文明が反映された歴史、遺跡、自然や美食を有し、多目的なデスティネーションです。伝統とモダンが融合した芸術やファッションをはじめ、ダイナミックなショッピングやエンターテインメントライフによって世界中から訪れる人々を魅了し続けています。2024年には全世界から過去最高の6,226万人の観光客が訪れました。2023年にトルコ共和国として建国100周年、2024年には日本との外交関係樹立100周年を迎えました。トルコの詳細は公式ウェブサイト（https://goturkiye.jp/）または以下の SNS をご覧ください。

Facebook: https://www.facebook.com/GoTurkiye.jp

X(Twitter): https://twitter.com/GoTurkiye_jp

Instagram: https://www.instagram.com/goturkiye_jp/

YouTube: https://www.youtube.com/c/tourismturkeyjp

トルコ観光広報・開発庁（TGA）について

トルコ観光広報・開発庁（TGA）は、国内外の観光市場においてのトルコのブランディングを確立させ、観光やビジネスにとって魅力的な渡航地としての認知を高めるため、文化観光省が定めた観光戦略や政策に基づき、あらゆるプロモーション、マーケティング、コミュニケーション活動を行っています。世界各地の現在の観光機会を促進・販売するとともに、観光の潜在的分野を発見・改善・確立していきます。