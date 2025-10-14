見た目はモンスター、中身はヘルシー！ナチュラルフーズ柳島キッチンでハロウィン限定『モンスターバーガー』登場、10月16日より販売開始！

グローバルキッチン株式会社

グローバルキッチン株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：亀井泰人）が運営するナチュラルフーズ柳島キッチン（所在：神奈川県茅ケ崎市）は、2025年10月16日（木）より、見た目はちょっぴり怖い、でも食べると驚くほどリッチな味わいとボリューム感のある『モンスターバーガー』を期間限定で販売いたします。大豆ミートを使用し、健康にも配慮した新感覚バーガーで、ハロウィンを「もっと楽しく、もっとおいしく！」感じていただけるメニューとなっております。SNS映え＆インパクトは抜群。見た目の驚きと、カラダに優しいおいしさを両立した、柳島キッチンならではの一品です。

商品概要

柳島キッチンの大豆ミートバーガーがハロウィン仕様に変身

商品名 ：モンスターバーガー（ハロウィン限定）

販売期間：2025年10月16日(木)～10月31日(金)

価格 ：1,600円（税込）

販売場所：ナチュラルフーズ柳島キッチン ※店舗情報は下部に記載

特徴 ：ハロウィン感満載のユニークな見た目。黒いバンズには竹炭を使用。竹炭パンはデトックス効果、ミネラル補給、食後血糖値上昇抑制効果や抗酸化作用が期待されています。具材には大豆ミートを使用したメンチカツを挟み、舌に見立てたローストビーフがリッチ感を演出。サイドにそえられたフライドポテトは真っ黒な謎のソースでお楽しみください。

開発背景

「食べる楽しさ」と「健康への配慮」を両立したいという思いから誕生したモンスターバーガー。柳島キッチンでは、季節のイベントを通じて、食の楽しさと栄養バランスを伝える取り組みを続けています。今回のバーガーは、見た目のインパクトだけでなく、栄養面でも満足いただける一品です。

こだわり

柳島キッチンの約束- ナチュラルフーズ柳島キッチンは、栄養価や塩分など栄養バランスに配慮し、健康なカラダを作ることへと繋がるお料理を提供します。- 不必要な化学調味料や保存料は使用せず、旨味である出汁や発酵、食物繊維にこだわり、和食をベースに素材、色合い豊かに、現代風のオリジナリティーあふれたカラダが喜ぶお料理を提供します。- 「ローカルファースト」の考えのもと、地元産の食材を優先的に使用し、食を通して茅ケ崎の魅力を発信すると共に地域社会へ貢献します。- 良質な食生活と多世代間交流が融合する空間を提供し、豊かなライフスタイルのコミュニティダイニングを目指します。食と健康への配慮

ナチュラルフーズ柳島キッチンでは、「食べる楽しさ」と「健康への配慮」を両立することを大切にしています。季節のイベントや日常の食事を通じて、栄養バランスを意識したメニュー開発に取り組み、健康志向の方はもちろん、小さなお子さまや高齢者にも配慮し見た目も楽しく、カラダにやさしい食の提案を心がけています。

今回の『モンスターバーガー』には、植物性たんぱく質が豊富な「大豆ミート」を採用。大豆ミートは、動物性脂肪を含まず、脂質が少なくコレステロールゼロでありながら、しっかりとした食べ応えと旨味を持ち、生活習慣病予防や体重管理にも適した食材です。また、大豆に含まれるイソフラボンは、骨の健康維持やホルモンバランスの調整にも役立つとされており、特に高齢者や女性にとっても嬉しい栄養素です。柳島キッチンでは、こうした栄養的メリットに加え、見た目の楽しさや季節感も大切にしながら、カラダにやさしい食の選択肢を広げていきます。

サステナブルで、長期的な健康維持に貢献するための挑戦を続けてまいります。

今後の展開

10月16日(木)より、ハロウィンメニューとともに秋メニューもご用意いたします。

ナチュラルフーズ柳島キッチンでは、秋冬のコンセプトは「免疫力アップメニューで寒い季節に負けないカラダづくり」です。オリジナル糀を使用+地元の旬の食材を豊富に取り入れ、栄養価が高く、素材本来の味をお楽しみいただけるメニューをご用意しておりますので、皆様のご来店を心よりお待ちしております。

会社概要

中華糀の味噌ラーメンローストビーフとトマトとルッコラピザお芋と抹茶の糀パフェ湘南みかんのラッシー

法人名：グローバルキッチン株式会社

代表：代表取締役社長 亀井泰人

所在地：東京都港区東新橋二丁目12番1号 PMO東新橋8階

電話：03-6459-0746

事業内容︓高齢者施設への調理済み冷凍食材の商品企画・開発・販売、個人向け通販事業（まごの手キッチン）、配食支援事業、海外輸出事業、介護施設の厨房運営、レストラン事業運営、アスリート栄養サポート

ホームページ：https://www.global-kitchen.jp/

店舗概要・本件に関するお問い合わせ

店舗名：ナチュラルフーズ柳島キッチン

所在地：神奈川県茅ヶ崎市柳島1300番地（柳島スポーツ公園 クラブハウス2階）

※JR茅ケ崎駅 北口より無料送迎バス運行中

電話：0467-81-4103

営業時間：平日 9:00～17:00（ラストオーダー 16:30）

土日祝 8:00～19:00（ラストオーダー 18:30）

定休日：月曜日（祝日の場合は翌日）、年末年始

ホームページ：https://www.yanagishima-kitchen.jp/

SNS：【Instagram】https://www.instagram.com/yanagishima_kitchen/

※テイクアウトメニューのご用意もございます。パーティー、会食などのご予約も承っております。

お気軽にお問い合わせください。（電話：0467-81-4103）