10/19（日）★空の日イベント★神戸港クルーズ×神戸空港バスツアー「SKY DAY CRUISE」開催決定！
神戸シーバスboh boh KOBEは、10月19日（日）に、空の日イベントとして、神戸港クルーズ×神戸空港バスツアー『SKY DAY CRUISE』開催いたします！
空と海、両方の景色を体いっぱいに感じる、神戸ならではのスペシャルな体験をお届けします。
年に一度の「空の日」を記念して、神戸空港と神戸シーバス boh boh KOBEが夢のコラボ！
海から、そして陸から、神戸港と神戸空港の“今”を体感できるスペシャル企画が実現しました。
神戸空港の間近まで接近し、船上から空港の外観をじっくりと観覧、タイミングが良ければ離発着する飛行機を大迫力で見られます！
午後は空港の裏側を巡るバスツアーで、滑走路近くから迫力の離発着シーンを体感。
普段立ち入ることができない、飛行場内のエリアを専用バスで巡る乗り物尽くしの「空の日」コラボクルーズを開催いたします。
さらに、参加特典として
１.boh boh KOBEオリジナルグッズの『boh bohトートバッグ』
２.関西エアポート神戸ノベルティグッズ
を配布いたします！ここでしか手に入らない限定アイテムとなっております。
また、船内では5周年を記念し、「THANKS CRUISING」を開催中です！
船内にはカフェがあり、あの時の味をRevival！就航当時の人気メニュー「特製牛玉じめ」と「牛すじぼっかけ丼」が数量限定で復活。他にも、思い出に残る様々なコンテンツをご用意！
この機会にぜひ、お楽しみください。
詳細を見る :
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000089.000127012.html
『SKY DAY CRUISE』
■開催日：2025年10月19日(日)
１.神戸港クルーズ
10:00出港 11:00着岸（受付9:00 乗船9:30）
集合場所：神戸シーバスチケットカウンター（神戸市中央区波止場町7-1 かもめりあ内1階）
２.神戸空港バスツアー
13:00出発 14:00終了
集合場所：神戸空港バス 1番乗り場（神戸市中央区神戸空港1 バス1番乗り場）
■料金：大人\3,500/小人\2,500（税込）
■定員：45名様
■予約：インターネット
またはお電話 「神戸シーバス」0120-370-764（受付時間 9:00～18:30）
予約はこちら :
https://www.tablecheck.com/ja/kobe-seabus/reserve/landing?menu_lists=68df3b3ddacd833ec3ffcc4b
■場所：神戸シーバスboh boh KOBE（かもめりあ前5番のりばより乗船）
■ご予約・神戸港クルーズに関するお問い合わせ
神戸シーバス
0120-370-764（受付時間 9:00～18:00）
■神戸空港バスツアーに関するお問い合わせ
神戸空港総合案内所
078-304-7777
■注意事項
・クルーズ後、バスツアーの出発地（神戸空港）への移動手段は参加者様ご自身での手配をお願いいたします。
・乗り物酔い止めが必要な方はご自身でご用意ください。
・中学生以上の方は【学生証・運転免許証などの本人確認書類】をご持参下さい。
・小学生以下の方は【保護者の同伴が必須】、乳幼児の方はご参加いただけません。
皆様のご理解、ご協力をよろしくお願い申し上げます。
皆様のご予約をお待ちしております。
早駒運輸（株）
開催場所：神戸シーバスboh boh KOBE
神戸市中央区波止場町７-１中突堤中央ターミナル前「かもめりあ」5番のりば
【電車】
JR「元町駅」より徒歩約15分
JR「神戸駅」より徒歩約13分
問い合わせ先：神戸シーバス
0120-370-764 (9:00～18:30)