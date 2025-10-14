10/19（日）★空の日イベント★神戸港クルーズ×神戸空港バスツアー「SKY DAY CRUISE」開催決定！

早駒運輸株式会社

神戸シーバスboh boh KOBEは、10月19日（日）に、空の日イベントとして、神戸港クルーズ×神戸空港バスツアー『SKY DAY CRUISE』開催いたします！

空と海、両方の景色を体いっぱいに感じる、神戸ならではのスペシャルな体験をお届けします。

年に一度の「空の日」を記念して、神戸空港と神戸シーバス boh boh KOBEが夢のコラボ！

海から、そして陸から、神戸港と神戸空港の“今”を体感できるスペシャル企画が実現しました。





朝はクルーズ船で神戸港を爽快クルーズ！神戸空港の間近まで接近し、船上から空港の外観をじっくりと観覧、タイミングが良ければ離発着する飛行機を大迫力で見られます！



午後は空港の裏側を巡るバスツアーで、滑走路近くから迫力の離発着シーンを体感。

普段立ち入ることができない、飛行場内のエリアを専用バスで巡る乗り物尽くしの「空の日」コラボクルーズを開催いたします。



さらに、参加特典として

１.boh boh KOBEオリジナルグッズの『boh bohトートバッグ』

２.関西エアポート神戸ノベルティグッズ

を配布いたします！ここでしか手に入らない限定アイテムとなっております。

また、船内では5周年を記念し、「THANKS CRUISING」を開催中です！

船内にはカフェがあり、あの時の味をRevival！就航当時の人気メニュー「特製牛玉じめ」と「牛すじぼっかけ丼」が数量限定で復活。他にも、思い出に残る様々なコンテンツをご用意！

この機会にぜひ、お楽しみください。

詳細を見る :https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000089.000127012.html

『SKY DAY CRUISE』



■開催日：2025年10月19日(日)

１.神戸港クルーズ

10:00出港 11:00着岸（受付9:00 乗船9:30）

集合場所：神戸シーバスチケットカウンター（神戸市中央区波止場町7-1 かもめりあ内1階）

２.神戸空港バスツアー

13:00出発 14:00終了

集合場所：神戸空港バス 1番乗り場（神戸市中央区神戸空港1 バス1番乗り場）



■料金：大人\3,500/小人\2,500（税込）

■定員：45名様

■予約：インターネット

またはお電話 「神戸シーバス」0120-370-764（受付時間 9:00～18:30）

予約はこちら :https://www.tablecheck.com/ja/kobe-seabus/reserve/landing?menu_lists=68df3b3ddacd833ec3ffcc4b

■場所：神戸シーバスboh boh KOBE（かもめりあ前5番のりばより乗船）

■ご予約・神戸港クルーズに関するお問い合わせ

神戸シーバス

0120-370-764（受付時間 9:00～18:00）

■神戸空港バスツアーに関するお問い合わせ

神戸空港総合案内所

078-304-7777



■注意事項

・クルーズ後、バスツアーの出発地（神戸空港）への移動手段は参加者様ご自身での手配をお願いいたします。

・乗り物酔い止めが必要な方はご自身でご用意ください。

・中学生以上の方は【学生証・運転免許証などの本人確認書類】をご持参下さい。

・小学生以下の方は【保護者の同伴が必須】、乳幼児の方はご参加いただけません。



皆様のご理解、ご協力をよろしくお願い申し上げます。

皆様のご予約をお待ちしております。

早駒運輸（株）

開催場所：神戸シーバスboh boh KOBE

神戸市中央区波止場町７-１中突堤中央ターミナル前「かもめりあ」5番のりば



【電車】

JR「元町駅」より徒歩約15分

JR「神戸駅」より徒歩約13分



問い合わせ先：神戸シーバス

0120-370-764 (9:00～18:30)