AI求人作成くん、特許出願＆大型アップデートを発表。約50社に向けてcircusセミナーも開催！

株式会社AI求人作成くん

AI求人作成SaaS「AI求人作成くん」を提供する株式会社AI求人作成くん（所在地：東京都渋谷区、代表取締役：瀬古 恭介）は、このたび特許出願、新機能の大幅アップデート、circusセミナーを行いましたた。AI導入による人材業界を一層推進し、業界全体の発展に貢献します。

・特許取得について

この度、AIによる求人広告の原稿/画像を生成する「AI求人作成くん」は特許出願をいたしました。

以下が概要になります。

法域：日本・特許

発明者：岡本 和輝

発明の名称：情報処理システム、情報処理方法及びプログラム

出願人： 株式会社ＡＩ求人作成くん

出願番号：特願2025-126610

出願日：2025/07/29

技術内容：求職者に対し訴求力を有する求人情報を容易に作成できる技術

これにより、同様の技術・プロダクトに対して、

弊サービスは特許を出願・保有予定であることにより、

唯一無二のプロダクトとして更なる成長を遂げていくことを確信しております。

弊サービスが持つビジネスモデル・および、技術内容について

包括的に特許の出願をいたしました。

今後ともよろしくお願いします。

AI求人作成くん特許出願

・機能アップデートについて

AI求人作成ツールが大幅アップデート！精度・操作性・拡張性が飛躍的に向上

本アップデートでは、AIによる一括生成の精度向上と大量リクエストへのスケール対応を実現。

大規模運用環境下でも安定したパフォーマンスを維持できるようになりました。

プリセット機能という作成指示をテンプレート保存できる機能も追加しました。

さらに、ATS（採用管理システム）などへの独自出力対応を強化し、各企業が利用する外部ツールとの連携性が大幅に向上しました。

また、既存画像をそのまま入稿できる画像生成機能を新たに追加。求人やバナー制作におけるビジュアル制作の効率化を支援します。

アルゴリズム面では「AirWork2.0 アップデート」により、テキスト生成の自然度・一貫性を向上。ユーザーの指示意図をより深く理解し、最適な求人原稿や提案文を自動生成します。

UI（ユーザーインターフェース）も刷新し、直感的な操作性と分かりやすいナビゲーションを実現。

さらに、「Google」「Microsoft」それぞれの仕様に最適化したファイルダウンロード形式にも対応しました。

・株式会社AI求人作成くん × circus 共催セミナー開催しました

50社ほどの人材紹介会社向けの求人作成効率化をテーマに、株式会社circusとの共催セミナーを開催いたしました。

セミナーでは、AIを活用して“作業工数を最大90％削減”しながら、“応募数を飛躍的に伸ばす”求人票作成の「型化」ノウハウを公開。録画URLも公開しています。

多数の人材紹介会社様にご参加いただき、求人作成の効率化と成果最大化の両立を目指す実践的な内容をお届けしました。

当日は以下の内容を中心に講義を実施しました。

・circusとの提携背景および連携機能のご紹介

・「AI求人作成くん」サービス概要と利用デモ

・効果的な求人原稿の作り方・魅力の伝え方

・実際の事例を交えた“型化”による応募数向上ノウハウ

当日のセミナーを見逃した方向けに、録画アーカイブを公開しています。

[セミナー録画はこちら(https://us06web.zoom.us/rec/share/KbDmo0KkqKYaaKClhErDcXgsT7iotyjA90g8gu5mVivdrtQKVrXtQ8UK9L9grrER.btsep4BeHkH-h3gL)]

パスコード： @cc1&2EQ

ご興味がある方はデモの打ち合わせの日程調整が可能です。

日程調整URL：

https://timerex.net/s/ken.faisao_3192/f428b428

■採用現場の“変わるべきところ”を、すべて変える。

「AI求人作成くん」を活用することで従来のような「手作業による求人原稿の量産」「画像作成の依頼・調整」「媒体ごとの書き換え」などの非効率をすべてAIが補完・代行することで、“採用のスピードと質”を同時に実現できる新たな選択肢が生まれました。当社は今後も現場ニーズを吸い上げ、より強力な機能アップデートを続けてまいります。

■CEO瀬古恭介の略歴

三重県四日市市出身。1993年4月2日生まれの30歳。

大学卒業後、新卒で株式会社マイナビに入社。

マイナビでは名古屋にてマイナビバイトの求人広告営業に従事。

新人賞、プレイヤー賞を2年連続で受賞。

その後、Indeed株式会社への転職を期に名古屋から上京。

2023年4月にIndeedから完全独立。

ジャパニーズドリーム株式会社を設立し、採用コンサルティングをメインとしてIndeedなどの求人広告を運用し、クライアントの採用支援を行う。

2024年10月に株式会社AI求人作成くんを設立。





■お問い合わせ先

広報窓口：岡本 和輝

TEL ： 090-3052-2722

メール ：info@ai-kyujin.jp

■会社概要

会社名： 株式会社AI求人作成くん（エーアイキュウジンサクセイクン）

住所 ：〒150-0022 東京都渋谷区恵比寿南１丁目１９－１１

HP URL：https://ai-kyujin.jp/