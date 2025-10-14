こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
海外スタートアップ協業推進プログラムNTT Startup Challenge “Partnership Day”をシンガポールにて初開催
発表のポイント：
2024年より開始した海外におけるスタートアップ協業推進プログラム「NTT Startup Challenge」の新たなプログラムである”Partnership Day”を2025年9月12日にシンガポールにて初開催しました
公募型のPitch Day(2025年11月11日にジャカルタ、インドネシアにて開催予定)とは異なり、NTTグループ各社が東南アジアで新規事業創造をするにあたっての課題(Challenge)を解決し得るスタートアップを、VCを中心としたパートナー企業から推薦制で募るものです
NTTグループ9社から提示された10のセクター(アグリテック、ドローン、スマートシティ、データセンタ、AdTech、デジタルエンターテインメント、ヘルスケア、ファイナンス＆マーケティング、デジタルツイン、GTM) に渡る13件の課題に対して、パートナー企業から計146社のスタートアップが推薦され、Partnership Dayでの協業議論を契機に今後の協業推進をめざします
NTT株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：島田明、以下「NTT」）は、NTTグループによるスタートアップ協業推進プログラム「NTT Startup Challenge」※1における新たなプログラムである”Partnership Day”を2025年9月12日にシンガポールにて初開催しました。本プログラムは、公募型のPitch Day(2025年11月11日にジャカルタ、インドネシアにて開催予定)とは異なり、NTTグループ各社が東南アジアで新規事業創造をするにあたっての課題(Challenge)を解決し得るスタートアップを、VCを中心としたパートナー企業15社※2から推薦制で募るものです。パートナー企業にとっては、出資先スタートアップとNTTグループの協業による価値向上可能性という便益があり、NTT、パートナー企業の相互に利益のある関係を築くことが出来ました。今回、NTTグループ9社※3から提示された、10のセクター(アグリテック、ドローン、スマートシティ、データセンタ、AdTech、デジタルエンターテインメント、ヘルスケア、ファイナンス＆マーケティング、デジタルツイン、GTM) に渡る課題13件に対して、上記のパートナーから計146社のスタートアップが推薦され、Partnership Dayでの協業議論を契機に今後の協業推進をめざします。
本プログラムを通じNTTグループは、アジアをはじめとした海外スタートアップエコシステムとの協業、および新規事業創造を加速していきます。
1. 背景
NTTグループは、2024年NTT初となるグループ共同での協業推進プログラム「NTT Startup Challenge」を開始しNTTグループ各社との協業に関心のあるアーリーステージを中心としたスタートアップによる公募制のピッチコンテストを通じ、新規事業を推進してきました。
今回NTTグループは、東南アジアの政府系/独立系VCを中心としたパートナー企業との連携により、NTTグループ各社が東南アジアで新規事業創造をするにあたっての課題(Challenge)を解決し得るミドルステージのスタートアップを推薦いただくことで、より確度高くより迅速な課題解決の実現をめざしました。
2. スタートアップ協業推進プログラム”NTT Startup Challenge”
（1）概要
海外スタートアップエコシステムとの新規事業創造を目的とした協業推進プログラム
