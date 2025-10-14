こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
京進、株式会社リンクハートの株式の取得（子会社化）のお知らせ
学習塾、保育、介護事業などを手掛ける株式会社京進（本社：京都市 代表取締役社長：立木康之）は、2025年10月10日開催の取締役会において、介護事業などを行う株式会社リンクハートの株式を取得し、連結子会社化することを決議いたしました。
＜ 株式の取得の理由＞
当社は、経営理念として「日本と世界の教育・文化の向上、社会の進歩と善良化に貢献」することを謳い、人の一生を支える教育や保育・介護事業を展開しております。高齢化社会の進展にともない、介護関連事業を拡大することは、当社グループが創業以来50年間続けてきた“世のため、人のため”になるサービス展開の一つであると位置づけております。
株式会社リンクハートは、兵庫県尼崎市において介護関連６施設をドミナント展開し、介護関係の有資格者が多数在籍し、安定的な施設運営をしております。当社グループの介護事業展開エリアとも物理的に近く、当社グループと合流することにより、相互に事業ネットワークが強化され、運営のノウハウを共有でき、斯業の基盤強化・拡大に寄与するものと考え、発行済全株式を取得することといたしました。本株式取得により、株式会社リンクハートは当社の連結子会社となる予定です。
1975年に学習塾として創業した京進グループは、今年で創業50年。保育や介護など人の一生に寄り添う事業を広く展開しています。高齢化を迎える社会課題に取り組むべく2017年に介護事業に参入し、現在、全国54の拠点で介護事業を行っています。京進グループのすべての事業で「ひとりひとりを大切に」という価値観に基づき、今後も世の中に貢献できるサービスの提供を続けてまいります。
【株式会社リンクハート 概要】
名称：株式会社リンクハート
所在地：兵庫県尼崎市潮江一丁目２０番１号アミング潮江イースト４０１西Ｅ
代表取締役社長：寺田 光太郎
事業内容：サービス付き高齢者向け住宅の運営、訪問介護・訪問看護等
資本金：100万円
設立年月日：2012年12月26日
【株式会社京進】
本社：600-8177京都市下京区烏丸通五条下る大坂町382-1
設立：1981年4月
代表取締役社長：立木 康之
事業内容：総合教育サービス（集合学習塾、個別指導、英会話、日本語教育）、保育、介護、フードサービス、キャリア支援
従業員数：2,081名（連結2025年5月末現在）
サービス事業所数：497カ所（保育園運営の社会福祉法人含む）
ホームページ：https://group.kyoshin.co.jp/
【京進グループについて】
京進グループは1975年に学習塾として創業。現在は、学習塾のほか、語学、キャリア支援、保育、介護、フードサービスなど、人の一生を支援する事業を展開しています。グループビジョンは「ステキな大人が増える未来をつくる」。教育と、人の一生を支える事業で社会に貢献し続ける企業を目指しています。
