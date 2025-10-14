【セミナー】神戸ストークス×KPMGコンサルティング - 持続可能な神戸の未来について考える「社会連携セミナー」を開催

株式会社ストークス

いつも神戸ストークスへのご声援をいただき、ありがとうございます。



このたび神戸ストークスでは、KPMGコンサルティング株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：関 穣、田口 篤、知野 雅彦、以下、KPMGコンサルティング）とともに、持続可能な神戸の未来の実現に向けて、パートナー企業・ファン・地域の皆さまが一体となって地域が抱える社会課題やチャンス（強み）について考え、新たな価値を共創するための起点の場として「社会連携セミナー ～5つの視点から変える、私たちの未来～」を開催します。





神戸ストークスは、地域社会への貢献を目的とした活動にご賛同いただいたKPMGコンサルティングとB.LEAGUE 2022-23シーズンにパートナーシップ契約を締結しました。さらに、B.LEAGUE 2024-25シーズンからは、同社をサステナビリティパートナーに迎え、取り組みを一層加速させています。冠試合の開催を通じて、こども向けの体験型ワークショップの実施や、こども支援を行う団体への観戦チケットの寄附、選手によるキャリアセミナーの開催など、さまざまな活動を展開しています。また、ホームアリーナである「GLION ARENA KOBE（ジーライオンアリーナ神戸）」を拠点に、“次世代アリーナが民間協業で取り組む未来づくり”をテーマにしたプロジェクト「TOTTEI ALL GREEN ACTION」にも参画いただき、持続可能な神戸の未来の実現に向けて積極的に取り組んでいます。この度、神戸ストークスは、KPMGコンサルティングとともに「TOTTEI ALL GREEN ACTION」の一環として、神戸ストークスが注力する「防災と災害支援」「ダイバーシティ」「医療」「環境」「こどもの未来」の5つのテーマに沿った講演やワークショップを組み合わせたセミナーを開催します。なお、同セミナーは、2025年10月から神戸ストークスのホームゲーム開催日に合わせ5回実施し、神戸ストークス関係者や各テーマに専門的知見を持つKPMGコンサルティングのプロフェッショナルなどが講師として登壇するほか、地域社会が抱える課題を自分事として捉え、行動へ移すことを目指したプログラムを実施する予定です。「社会連携セミナー ～5つの観点から変える、私たちの未来～」の開催概要※詳細はこちらをご確認ください

第1回 テーマ：防災と災害支援

[表: https://prtimes.jp/data/corp/36447/table/127_1_6737e035d51f2ca3dd1d5d8641681cd4.jpg?v=202510140257 ]

※主催者の判断でプログラム内容の変更、または中止になる可能性がございます、あらかじめご了承ください。

※第２回以降の開催日程等につきましては、こちらより順次お知らせいたします。

※希望者多数の場合は抽選とさせていただきます。