1日100食限定！ 羽田空港で“喜多方ラーメン”試食も！「あいづフェア」開催～羽田空港「和蔵場」× 福島県会津地方振興局～

羽田未来総合研究所（東京都大田区／代表：大西洋）が運営する、羽田空港第2ターミナル1階の直営カフェ＆ショップ「和蔵場～WAKURABA～」にて、福島県会津地方振興局と連携し、会津の文化と味覚にふれられる「あいづフェア」を2025年10月18日（土）・19日（日）に開催します。期間中は、1日100食限定の「喜多方ラーメン」試食会や、民芸品「赤べこ」絵付け体験、地酒の試飲・特産品販売など、会津の魅力を五感で体感できる多彩なプログラムを展開し、旅立つ前のひとときに、“次の旅先”に出逢える時間をお届けします。