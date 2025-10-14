こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
1日100食限定！ 羽田空港で“喜多方ラーメン”試食も！「あいづフェア」開催～羽田空港「和蔵場」× 福島県会津地方振興局～
羽田未来総合研究所（東京都大田区／代表：大西洋）が運営する、羽田空港第2ターミナル1階の直営カフェ＆ショップ「和蔵場～WAKURABA～」にて、福島県会津地方振興局と連携し、会津の文化と味覚にふれられる「あいづフェア」を2025年10月18日（土）・19日（日）に開催します。
期間中は、1日100食限定の「喜多方ラーメン」試食会や、民芸品「赤べこ」絵付け体験、地酒の試飲・特産品販売など、会津の魅力を五感で体感できる多彩なプログラムを展開し、旅立つ前のひとときに、“次の旅先”に出逢える時間をお届けします。
■あいづフェア概要：
・日程：2025年10月18日（土）11:00～18:00／19日（日）11:00～16:00
・場所：羽田空港 第2ターミナル 1階 和蔵場～WAKURABA～
・内容：
①喜多方ラーメン試食会（各日100食限定）
会津の代名詞・喜多方ラーメンどんぶり1杯を羽田で味わうチャンス！香り高いスープと平打ち麺のコクをお楽しみください。
配布時間：11:30~14:00 ※なくなり次第終了
②会津地酒無料試飲会（提供数に限りがあります。）
「佳き酔 歌磐梯」、「吉の川 純米」、「ほまれ酒造 ショコラにごり」といった地酒の試飲会を開催します。
③赤べこ無料絵付け体験
会津の伝統工芸品「赤べこ」の絵付け体験ができます。
1日2回（14時30分・15時30分）／各回10名さま
所要時間：15分程度
1時間前より予約券を配布いたします 。
④会津特産品販売
老舗酒蔵の地酒や漆器、お菓子、麺類、工芸品などの商品を販売します。
⑤観光・旅行情報コーナー
会津13市町村の観光情報を紹介。現地を巡る旅行プランもご案内します。
・主催：福島県会津地方振興局
・協力：株式会社羽田未来総合研究所（和蔵場）
■取り組みの背景：
＜福島県会津地方振興局＞
豊かな自然と歴史文化に恵まれた会津地方。近年、少子高齢化や過疎化が進む中で、「ファン」として地域を応援する人を増やすことが重要なテーマとなっています。
本フェアは、そんな思いを羽田空港から届ける“空港発の地方創生イベント”です。
会津をまだ訪れたことのない方も、羽田でその魅力を体感し、旅のきっかけを見つけていただけます。
＜和蔵場＞
「和蔵場」は、羽田空港から全国各地の魅力を発信し、地方と都市、そして人をつなぐことを目的に生まれたスペースで、地方創生をテーマに、ここを訪れた方が“その地に行ってみたい”と感じられるような出会いを届けています。
今回の「あいづフェア」では、会津の豊かな食と文化を通じて、旅のきっかけや新しいつながりが生まれる場になれば嬉しく思います。
■和蔵場～WAKURABA～について：
羽田空港第2ターミナルにある、「地方創生」をテーマにした、日本各地の魅力を伝える情報発信型のショップ＆カフェ。『味わいからその土地を知り、訪れたくなるように。これから訪れる土地をもっと楽しめるように。人と地域を結びつけたい』 そんな想いから2020年に羽田空港にオープンしました。
https://www.instagram.com/wakuraba_official/
