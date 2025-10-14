µì¹áÀî¸©Î©ÂÎ°é´Û¤ÎÊÝÂ¸ºÆÀ¸³èÆ°¡¢¥¢¥ó¥±ー¥È¤ÇÌó9³ä¤¬¡Ö»ÊË¡¤Î¾ì¤Ø¡×¤È¹ÎÄêÅª¸«²ò
µì¹áÀî¸©Î©ÂÎ°é´Û(ÄÌ¾Î¡§Á¥¤ÎÂÎ°é´Û)
µì¹áÀî¸©Î©ÂÎ°é´ÛºÆÀ¸°Ñ°÷²ñ(½êºßÃÏ¡§[¹áÀî¸©¹â¾¾»Ô]¡¢°Ñ°÷Ä¹¡§Ä¹ÅÄ·ÄÂÀ)¤Ï¡¢¹áÀî¸©¤Ë¤è¤ëµì¹áÀî¸©Î©ÂÎ°é´Û(ÄÌ¾Î:Á¥¤ÎÂÎ°é´Û)¤Î²òÂÎÊý¿Ë¤ËÂÐ¤·¡¢ÂÐÏÃ¤Ë¤è¤ëÊÝÂ¸ºÆÀ¸¤ÎÆ¯¤¤«¤±¤òÂ³¤±¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¸©¤äµÄ²ñ¤Ø¤ÎÄó°Æ¡¢´ÆººÀÁµá¡¢ÄÄ¾ð¤òÄÌ¤¸¤ÆÊÝÂ¸ºÆÀ¸¤òµá¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¹ÔÀ¯¤Î»ÑÀª¤ËÊÑ²½¤Ï¸«¤é¤ì¤º¡¢25Ç¯9·î¤Ë²òÂÎ¸ø¹ð¤ËÂÐ¤¹¤ë±þ»¥¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë¤Ê¤êÀ®²Ì¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
ºÆÀ¸°Ñ°÷²ñ¤Îº£¸å¤Î³èÆ°¤ÎÊý¸þÀ¤ò¡¢Ì±°Õ¤òÈ¿±Ç¤·¤¿·Á¤Ç¡Ö»ÊË¡¤Î¾ì¤Ø°Ü¹Ô¤¹¤ë¤«¡¢³èÆ°¤ò°ìÃ¶¸«Ä¾¤¹¤«¡×¤È¤¤¤¦º£¸å¤Î³èÆ°Êý¿Ë¤ò·èÄê¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥ó¥±ー¥È·ë²Ì¤ò°Ê²¼¤ÎÄÌ¤êÈ¯É½¤·¤Þ¤¹¡£
650·ï¤â¤Î¤´°Õ¸«¤¬´ó¤»¤é¤ì¡¢Ìó9³ä¤¬¡Ö»ÊË¡¤Î¾ì¤Ø¤Î°Ü¹Ô¡×¤ËÂÐ¤·¤Æ¹ÎÄêÅª¤Ç¤·¤¿¡£
¤³¤Î²óÅú¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï·úÊª¤¬»ý¤Ä¡¢ÃÏ°è¡¦·úÃÛ»Ô¾ì¤Î½ÅÍ×¤Ê²ÁÃÍ¤Ø¤Î´Ø¿´¤È²òÂÎ¤Ë»ê¤ëÉÔÆ©ÌÀ¤Ê¥×¥í¥»¥¹¤ËÂÐ¤¹¤ëµ¿Ìä¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¢¥ó¥±ー¥È¤Î²óÅúÆâÍÆ¤Î¸øÉ½¤ËÆ±°Õ¤µ¤ì¤¿Êý¤Î²óÅúÍýÍ³¡¦¤´°Õ¸«¤ò¸Ä¿Í¾ðÊó¤òÉú¤»¤¿·Á¤ÇÁ´·ï¸øÉ½¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ÊÝÂ¸ºÆÀ¸¡¦²òÂÎ¤ÎµÄÏÀ¤Ø´Ø¿´¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¤´°Õ¸«¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¿´¤è¤ê¤ªÎé¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥¢¥ó¥±ー¥È·ë²Ì¤ò½Å¤¯¼õ¤±»ß¤á¡¢µì¹áÀî¸©Î©ÂÎ°é´ÛºÆÀ¸°Ñ°÷²ñ¤Ï¡¢º£¸å¤ÎÊý¿Ë¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£°ú¤Â³¤¡¢µì¹áÀî¸©Î©ÂÎ°é´Û¤ÎÊÝÂ¸ºÆÀ¸¤Ë¤´Íý²ò¤È¤´¶¨ÎÏ¤ò»ò¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¢£¥¢¥ó¥±ー¥È¼Â»ÜÍ×¹à
¢£¥¢¥ó¥±ー¥È¼Â»Ü¤ÎÇØ·Ê¤ÈÌÜÅª
°Ñ°÷²ñ¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¹áÀî¸©¶µ°é°Ñ°÷²ñ¤Ø¤ÎÂÐÏÃ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸©¤Î»ÑÀª¤¬ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢¡Ö¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¡×¤ò°ì¶èÀÚ¤ê¤Ä¤±¤¿¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤Î¥¢¥ó¥±ー¥È¤Ï³èÆ°¤ò·ÑÂ³¤¹¤ëÀ§Èó¡¢ÆÃ¤Ë¡Ö»ÊË¡¤Î¾ì¤Ø°Ü¹Ô¤¹¤ë¤«¡¢³èÆ°¤ò°ìÃ¶¸«Ä¾¤¹¤«¡×¤È¤¤¤¦º£¸å¤Î³èÆ°Êý¿Ë¤ò·èÄê¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»ÊË¡¤ËÁÊ¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÂÐÏÃ¤òµá¤á¤ëÏ©Àþ¡¢ÂÐÎ©¤ò°Õ¿Þ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿»ÑÀª¤«¤é¤ÎÅ¾´¹¤ò°ÕÌ£¤·¡¢È½Îã¾å¤Î¸·¤·¤µ¤âÈ¼¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¡ÖÃÏ°è»ñ»º¤Î²ÁÃÍ¡×¡ÖÀÇ¶â¤Î°ÕÌ£¡×¡ÖÌ±¼ç¼çµÁ¤Î¼êÂ³¤¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÂè»°¼Ô¤Ë¤è¤ëÎäÀÅ¤ÊÈ½ÃÇ¤ò¶Ä¤°µ¡²ñ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£»ÔÌ±¤ÎÊÝÂ¸¡¦Íø³èÍÑ¤Ø¤Î¶¯¤¤°Õ»Ö¤ò¤â¤È¤Ë¡Ö»ÊË¡¤Î¾ì¤Ø¡×¤Î»¿°Õ
¥¢¥ó¥±ー¥È¤Ç¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÇ¯Âå¤Ë¤ª¤¤¤ÆÌó9³ä¤È¤¤¤¦¹â¤¤³ä¹ç¤Ç¡¢³èÆ°¤ò»ÊË¡¤Î¾ì¤Ø¤È°Ü¹Ô¤¹¤ë¤³¤È¤ËÂÐ¤·¤Æ¹ÎÄêÅª¤Ê°Õ¸«¤¬¼¨¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î·ë²Ì¤Ï¡¢°Ñ°÷²ñ¤¬Ìä¤¤¤«¤±¤¿¡Ö»ÊË¡¤ËÃÏ°è»ñ»º¤Î²ÁÃÍ¡¢ÀÇ¶â¤Î°ÕÌ£¡¢Ì±¼ç¼çµÁ¤Î¼êÂ³¤¤òÌä¤¦¤Ù¤¤«¡×¤ËÂÐ¤·¡¢»ÔÌ±¤¬¶¯¤¤´Ø¿´¤ÈÌÀ³Î¤Ê°Õ»×¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤Ë¡¢²óÅú¼Ô¤ÎÈ¾¿ô°Ê¾å¤¬¹áÀî¸©Æâ¤«¤é¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¡¢¤³¤ÎÌäÂê¤ËÂÐ¤¹¤ë¹áÀî¸©Ì±¤Î¹â¤¤´Ø¿´¤È´íµ¡´¶¤òÎ¢ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´ó¤»¤é¤ì¤¿¼«Í³°Õ¸«¤Ë¤Ï¡¢Ã°²¼·ò»°»áÀß·×¤ÎµìÂÎ°é´Û¤¬»ý¤ÄÊ¸²½Åª¤Ê½ÅÍ×À¤ò¼é¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ë²Ã¤¨¡¢¹áÀî¸©¤¬¿Ê¤á¤ë²òÂÎ¥×¥í¥»¥¹¤ÎÉÔÆ©ÌÀ¤µ¤ËÂÐ¤¹¤ëµ¿Ìä¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¥¢¥ó¥±ー¥È¼«Í³²óÅúÁ´·ï¸ø³«
²¼µ¥ê¥ó¥¯¤è¤ê¥¢¥ó¥±ー¥È¤Î²óÅúÆâÍÆ¤Î¸øÉ½¤ËÆ±°Õ¤µ¤ì¤¿Êý¤Î²óÅúÍýÍ³¡¦¤´°Õ¸«¤ò¸Ä¿Í¾ðÊó¤òÉú¤»¤¿·Á¤ÇÁ´·ï¸øÉ½¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥ê¥ó¥¯:¥¢¥ó¥±ー¥È·ë²Ì¼«Í³²óÅú·ë²Ì(https://docs.google.com/spreadsheets/d/1s0YdR2V9cUjvKxaYbTJZsYH_NYkfwVeh5__HNaKFjL4/edit?usp=sharing)
¥¢¥ó¥±ー¥È·ë²Ì¤Þ¤È¤á
¢£µÄÏÀ¤ò¡Ö»ÊË¡¤Î¾ì¡×¤Ø¤È°Ü¤¹¤Ù¤¤«(Q4)
¼ÁÌäÊ¸:Q4:²òÂÎ¤«ÊÝÂ¸Íø³èÍÑ¤«¤ÎµÄÏÀ¤ò»ÊË¡¤Î¾ì¤Ë°Ü¤¹¤«¤É¤¦¤«¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¿ä°Ü¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢ºÆÀ¸°Ñ°÷²ñ¤Ïµì¹áÀî¸©Î©ÂÎ°é´Û¤ÎµÄÏÀ¤Î¾ì¤ò¡Ö»ÊË¡¤Î¾ì¡×¤Ø¤È¿Ê¤à¤Ù¤¤«¡¢³èÆ°¤ò½ª¤¨¤ë¤Ù¤¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Åö¤Æ¤Ï¤Þ¤ë¤â¤Î¤ò¤ªÁª¤Ó¤¯¤À¤µ¤¤
¢£²óÅú¼Ôµï½»ÃÏ(Q2)
¢£²óÅú¼ÔÇ¯Îð(Q3)
¢£³Æ¼ï¥ê¥ó¥¯
¡»µ¼Ô²ñ¸«YouTubeÇÛ¿®(https://youtu.be/vkpFc9fV4Do)
¡»²ñ¸«»ñÎÁ¤Ê¤É(https://kpg-rebirth.jp/text/20250826)
¢¨½ðÌ¾¥µ¥¤¥È
Ã°²¼·ò»°¤ÎÌ¾·úÃÛ¡Öµì¹áÀî¸©Î©ÂÎ°é´Û¡×¤òµß¤ª¤¦¡ª ¡¡
Save the Boat Gym - A Masterpiece by Kenzo Tange(https://www.change.org/p/3%E4%B8%87%E4%BA%BA%E7%BD%B2%E5%90%8D-%E4%B8%B9%E4%B8%8B%E5%81%A5%E4%B8%89%E3%81%AE%E5%90%8D%E5%BB%BA%E7%AF%89-%E6%97%A7%E9%A6%99%E5%B7%9D%E7%9C%8C%E7%AB%8B%E4%BD%93%E8%82%B2%E9%A4%A8-%E3%82%92%E6%95%91%E3%81%8A%E3%81%86-save-the-boat-gym-a-masterpiece-by-kenzo-tange)