「Tokyo Tourism Business Meetup」 参加者募集
東京都と公益財団法人東京観光財団は、海外15市場から旅行事業者を東京へ招聘し、都内観光関連事業者との新たなビジネス機会を創出する“Tokyo Tourism Business Meetup”を２年ぶりに開催します。本イベントでは、商談会の他、東京観光レップ（※）による海外市場セミナーや個別相談会等を実施します。皆様のご参加を、心よりお待ちしております。
※東京観光レップとは、海外に在住する個人又は法人で、東京の旅行商品の造成・販売を促進するため、現地旅行事業者等への情報提供やニーズの収集、商品企画のサポートなどを行っている。アジア６市場・欧米豪９市場の計15市場に設置。
開催概要１ 実施日時
令和８年２月３日（火）10時30分～16時00分（予定）
対象市場：中国、韓国、台湾、マレーシア、シンガポール、タイ
令和８年２月４日（水）10時00分～16時20分（予定）
対象市場：ロサンゼルス、ニューヨーク、カナダ、イギリス、スペイン、ドイツ、イタリア、
フランス、オーストラリア
※なお、２月４日（水）の商談会後は、15市場の海外旅行事業者との交流会を実施します。
２ 会場
フェアモント東京
３ 実施概要
● 海外旅行事業者との商談会
海外15市場から招聘した旅行事業者等と事前予約制の商談や、自由商談を実施（１枠25分）
● 海外市場セミナー
東京観光レップによる市場セミナー（各市場20分程度）
【テーマ】海外市場の最新動向と今後の訪都観光客のニーズ
● 東京観光レップへの相談会
インバウンドに関する個別相談会（１枠25分）
４ 参加費
無料（要予約）
５ 申込期限
令和７年11月13日（木）10時00分
イベント詳細／申込方法
◆ イベントの詳細をご確認される場合はこちら↓
（公財）東京観光財団サイト
URL：https://www.tcvb.or.jp/jp/news/2025/1014_7089/index.html(https://www.tcvb.or.jp/jp/news/2025/1014_7089/index.html)
◆ お申込みをされる場合はこちら↓
URL：https://cvent.me/XyEyrz(https://cvent.me/XyEyrz)
令和５年度Tokyo Tourism Business Meetup
令和５年度Tokyo Tourism Business Meetup