「Tokyo Tourism Business Meetup」 参加者募集

写真拡大 (全4枚)

東京都

　東京都と公益財団法人東京観光財団は、海外15市場から旅行事業者を東京へ招聘し、都内観光関連事業者との新たなビジネス機会を創出する“Tokyo Tourism Business Meetup”を２年ぶりに開催します。本イベントでは、商談会の他、東京観光レップ（※）による海外市場セミナーや個別相談会等を実施します。皆様のご参加を、心よりお待ちしております。


※東京観光レップとは、海外に在住する個人又は法人で、東京の旅行商品の造成・販売を促進するため、現地旅行事業者等への情報提供やニーズの収集、商品企画のサポートなどを行っている。アジア６市場・欧米豪９市場の計15市場に設置。


開催概要

１　実施日時　

　　 令和８年２月３日（火）10時30分～16時00分（予定）


　　 対象市場：中国、韓国、台湾、マレーシア、シンガポール、タイ


　　 令和８年２月４日（水）10時00分～16時20分（予定）


　　 対象市場：ロサンゼルス、ニューヨーク、カナダ、イギリス、スペイン、ドイツ、イタリア、


　　 フランス、オーストラリア


　　 ※なお、２月４日（水）の商談会後は、15市場の海外旅行事業者との交流会を実施します。


２　会場　

　　 フェアモント東京


３　実施概要

●　海外旅行事業者との商談会


　　 海外15市場から招聘した旅行事業者等と事前予約制の商談や、自由商談を実施（１枠25分）


●　海外市場セミナー


　　 東京観光レップによる市場セミナー（各市場20分程度）


　　 【テーマ】海外市場の最新動向と今後の訪都観光客のニーズ　


●　東京観光レップへの相談会　


　　 インバウンドに関する個別相談会（１枠25分）　　　　　　　　　 　


４　参加費

　　 無料（要予約）


５　申込期限

令和７年11月13日（木）10時00分


イベント詳細／申込方法

◆　イベントの詳細をご確認される場合はこちら↓


（公財）東京観光財団サイト


URL：https://www.tcvb.or.jp/jp/news/2025/1014_7089/index.html(https://www.tcvb.or.jp/jp/news/2025/1014_7089/index.html)








◆　お申込みをされる場合はこちら↓


URL：https://cvent.me/XyEyrz(https://cvent.me/XyEyrz)








　　　令和５年度Tokyo Tourism Business Meetup

　　　令和５年度Tokyo Tourism Business Meetup