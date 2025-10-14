「Tokyo Tourism Business Meetup」 参加者募集

東京都

東京都と公益財団法人東京観光財団は、海外15市場から旅行事業者を東京へ招聘し、都内観光関連事業者との新たなビジネス機会を創出する“Tokyo Tourism Business Meetup”を２年ぶりに開催します。本イベントでは、商談会の他、東京観光レップ（※）による海外市場セミナーや個別相談会等を実施します。皆様のご参加を、心よりお待ちしております。

※東京観光レップとは、海外に在住する個人又は法人で、東京の旅行商品の造成・販売を促進するため、現地旅行事業者等への情報提供やニーズの収集、商品企画のサポートなどを行っている。アジア６市場・欧米豪９市場の計15市場に設置。

開催概要

１ 実施日時

令和８年２月３日（火）10時30分～16時00分（予定）

対象市場：中国、韓国、台湾、マレーシア、シンガポール、タイ

令和８年２月４日（水）10時00分～16時20分（予定）

対象市場：ロサンゼルス、ニューヨーク、カナダ、イギリス、スペイン、ドイツ、イタリア、

フランス、オーストラリア

※なお、２月４日（水）の商談会後は、15市場の海外旅行事業者との交流会を実施します。

２ 会場

フェアモント東京

３ 実施概要

● 海外旅行事業者との商談会

海外15市場から招聘した旅行事業者等と事前予約制の商談や、自由商談を実施（１枠25分）

● 海外市場セミナー

東京観光レップによる市場セミナー（各市場20分程度）

【テーマ】海外市場の最新動向と今後の訪都観光客のニーズ

● 東京観光レップへの相談会

インバウンドに関する個別相談会（１枠25分）

４ 参加費

無料（要予約）

５ 申込期限

令和７年11月13日（木）10時00分

イベント詳細／申込方法

◆ イベントの詳細をご確認される場合はこちら↓

（公財）東京観光財団サイト

URL：https://www.tcvb.or.jp/jp/news/2025/1014_7089/index.html(https://www.tcvb.or.jp/jp/news/2025/1014_7089/index.html)

◆ お申込みをされる場合はこちら↓

URL：https://cvent.me/XyEyrz(https://cvent.me/XyEyrz)

令和５年度Tokyo Tourism Business Meetup令和５年度Tokyo Tourism Business Meetup