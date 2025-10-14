「世界が注目する大阪の夜へ。“OSAKA VARIETY ACT SHOW”が新体制でグローバル再始動」

株式会社TryHard Japan

株式会社TryHard Japan（大阪市中央区）は、大阪・道頓堀のランドマーク「中座くいだおれビル」にて開催されているパフォーマンスシアター「OSAKA VARIETY ACT SHOW」を、2025年秋より運営体制を一新し、新章としてスタートいたします。

世界各国から集まる観光客に、アクロバット・マジック・ジャグリング・ダンスなど、多彩なステージで“Osakaの夜の新名所”を届けます。

本公演は株式会社JTBが総合企画を担当し、インバウンド観光の新たな夜間エンターテインメントとして、道頓堀の活性化と大阪の魅力発信を目指します。

◾OSAKA VARIETY ACT SHOWとは︖

大阪・関西万博を経て、さらなる盛り上がりを見せる「驚きとエンターテイメントの街・道頓堀」において、外国人観光客をメインターゲットに、独自の才能を持つ多様なパフォーマー／アーティストたちが集結し、バラエティ豊かな「芸」をお酒と共に提供します。

海外でも活躍するパフォーマー"EBIKEN"こと蛯名健一氏（アメリカズ・ゴット・タレント日本人初優勝）による総合演出のもと、世界中から大阪・道頓堀に集まる旅行者の新たな交流や夜遊びを創造するエンターテインメントを提供します。

■総合演出・プロデュース

くいだおれビル外観エレベーターで５Fへ会場：5F GIRAFFE Japan蛯名健一/Kenichi Ebina（EBIKEN)

多様なダンススタイルを自在に操る蛯名健一氏（EBIKEN／『アメリカズ・ゴット・タレント』日本人初優勝）。

国内外のダンスイベントやコンペティションで数々の受賞歴を誇り、パフォーミングアート界において強い影響力を持つ彼による総合演出のもと、世界中から大阪・道頓堀に集う旅行者に“新たな交流”と“夜遊び”を創造する革新的なエンターテインメントを提供します。

◾イベント概要

営業時間：19:00～22:00（※11月1日より2部制に変更）

年中無休

公式WEBサイト： https://www.osaka-variety-actshow.com/(https://osaka-variety-actshow.com/)

10月14日(火)大幅リニューアルにてオープン！

◾運営体制変更のお知らせ

2025年11月1日より、現行の運営体制を変更し、2部制での開催となります。

第1部：18:30～20:00

第2部：20:30～22:00

各部ともにDJタイムと5組のVARIETY ACT SHOWで構成され、 今までと同様に多様なショーがお楽しみいただけます。

※毎日の出演者情報はSNSおよびHPで確認いただけます。

◾料金について

2025年10月13日(月)まで実施していたオープニングキャンペーン価格は終了し、10月14日(火)より以下の通常料金にてご案内となります。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/32099/table/433_1_f14ad44ebbb3e3851aa538dfcd601c5f.jpg?v=202510140257 ]

※追加ドリンク、食事は別途料金となります。

会社概要

株式会社TryHard Japan（TryHard Holdings Limited / NASDAQ:THH ）

2025年8月、日本のライフスタイルエンターテインメント企業では、初のNASDAQ市場への上場を果たした。音楽イベントの企画・制作をはじめ、全国のナイトクラブのプロデュース業など、イベントに特化した事業を主とした制作会社。近年では中央省庁や自治体と連携し、地方創生推進事業の一環としてナイトタイムカルチャーの発掘・創出に力を入れております。日本の健全なナイトタイムエコノミーと、エンターテイメントによる地域活性に尽力すると共に、世界に向けた日本の魅力発信にも寄与していきます。

プレスリリースに関するお問い合わせ先

●株式会社TryHard Japan

TEL：06-4708-6470（平日：10:00~18:00）

公式HP：https://tryhard.me/

公式LINE：https://lin.ee/Tkp4wUL

