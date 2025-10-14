Louis Tomlinson、新曲『Lemonade』ミュージックビデオを公開。3rdアルバム『How Did I Get Here?』は2026年1月23日発売決定。

ATBC Japan

“She’s so bitter, she’s so sweet, a little taste is all I need.”（彼女は苦くて、彼女は甘い。ほんのひと口で十分なんだ）というリリックが印象的なLouis Tomlinson（ルイ・トムリンソン）の新曲「Lemonade」のミュージックビデオが公開された。

撮影現場で疲労困憊のLouisが、レモネードを探してサイケデリックな旅へと迷い込むストーリーが展開される本作の監督は、ガーナ系オランダ人の映画監督／ビジュアルアーティスト、Emmanuel Adjei(https://www.magnastudios.com/director/emmanuel-adjei)（エマニュエル・アジェイ）。グローバルブランドのコマーシャルや著名アーティストのミュージックビデオを数多く手掛けてきた経験を背景に、細部まで行き届いた映像美とユーモアを融合させた独創的な世界観を描き出している。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=ipVl6Tw52GA ]

「Lemonade」MVはこちらから(https://louist.lnk.to/LemonadeVideoPR)

2026年1月23日にリリースされる3rdアルバム『How Did I Get Here?』からの先行リリースとなった「Lemonade」についてLouisは、「最初のシングルは音的に野心的でなければならなかった。大きくて楽しいサウンドにすることが重要だったんだ。新しいチャプターを始めるのに完璧な曲になったよ。」と語っている。

また、Louisがソングライター、そしてパフォーマーとして、全てを注ぎ込んだ3rdアルバム『How Did I Get Here?』について、「この作品は“僕がずっと作るべきだったレコード”とまとめられると思う。僕の核は正直さにある。心の内を隠さず音楽に込めていて、その想いが曲に反映されていることを願っている。僕はシンガーやソングライターとしてまだまだ成長中で、満足することはまだできないけど、今回初めて、ずっとなりたいと思っていたアーティストとしての自分を表現することができた。」とコメントしている。

イギリスの田舎でアイデアをまとめ、2025年初頭にコスタリカのサンタ・テレサで3週間に渡りメインコラボレーターで共同プロデューサーのNico Rebscher（Aurora、Alice Merton）と共に作曲とレコーディングを進め完成した『How Did I Get Here?』は、こちらからPre-save(https://louist.lnk.to/HowDidIGetHerePR)が可能。



「ここに至るまでに踏んできた全てのステップが重要だったし、自分が望んだアーティストになるために自信をつける必要があった。その結果、ダイナミックだけどパーソナルなアルバムを作ることができたと思う。」



RELEASE INFORMATION

Lemonade

アーティスト：Louis Tomlinson

シングルタイトル：Lemonade

発売日：2025年9月30日(火) *日本時間 10月1日(水) 2:30AMリリース

試聴リンク：https://louist.lnk.to/LemonadePR

ミュージックビデオ：https://louist.lnk.to/LemonadeVideoPR

How Did I Get Here?

アーティスト：Louis Tomlinson

アルバムタイトル：How Did I Get Here?

発売日：2026年1月23日(金)

Pre-save：https://louist.lnk.to/HowDidIGetHerePR

Louis Tomlinson BIOGRAPHY

One Directionとして世界を席巻した後、ソロアーティストとして2020年に『Walls』でデビュー。Rolling Stone誌から高評価を受けたこの作品は、全世界で120万枚以上を売り上げ、ストリーミング再生回数は10億回に迫った。2022年には『Faith In The Future』をリリース。イギリス、スペイン、アルゼンチン、ベルギーで1位を獲得し、アメリカのBillboard 200でもトップ5入りを果たす。

Bebe Rexha & Digital Farm Animalsとの「Back To You」（プラチナ認定）、Steve Aokiとの「Just Hold On」（ゴールド認定）など、コラボレーション楽曲も大ヒットを記録。数々の受賞歴に加え、『ファミリー・ガイ』への出演や、チャリティフットボール試合「Soccer Aid」でのプレーなど、多彩な活躍を見せている。さらに、自身がキュレーションしヘッドライナーを務める「The Away From Home Festival」は今年で5年目を迎えた。

『Faith In The Future』ワールドツアーでは、5大陸を巡り34か国のアリーナと5か国のスタジアムを完売。メキシコシティのF1サーキット「オートドローモ・エルマノス・ロドリゲス」では、男性ソロアーティストとして史上初のヘッドライナーを務めた。2023年には長編ドキュメンタリー映画『All Of Those Voices』を発表。65か国で上映され、ロンドン、東京、ロサンゼルス、メキシコシティでプレミアが行われた。



