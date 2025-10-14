【静岡初開催】光とランタンが灯す幻想的なクリスマスマーケット駿府城公園に、家族で楽しむ「Wonderful Christmas と ランタンナイト」誕生！

株式会社nonii（本社：静岡県静岡市葵区、代表取締役：片寄裕介）は、


2025年12月19日（金）～21日（日）の3日間、駿府城公園 紅葉山庭園前広場にて


静岡の冬を彩る大型クリスマスマーケット「Wonderful Christmas と ランタンナイト SHIZUOKA 2025」を初開催いたします。


静岡のまちを優しく灯すランタンの光のもと、家族や友人、大切な人と過ごす“物語のような3日間”がはじまります。



絵本のような空間で過ごす、家族のクリスマス


本イベントは、絵本のページをめくるように光と温もりが広がるクリスマスマーケット。


会場には、ローストチキンやホットワイン、シュトーレンなどの冬のグルメ、


北欧モチーフの雑貨やワークショップなどが並び、子どもから大人まで楽しめる空間を演出します。



夜には、幻想的な「クリスマスランタンナイト」を開催。


夜空に浮かぶランタンが、静岡の冬の空をやさしく照らします。


空間プロデューサーとナビゲーターによる演出が、訪れる人々の心を温めます。








イベント概要





名称：Wonderful Christmas と ランタンナイト SHIZUOKA 2025


日程：2025年12月19日（金）～21日（日）


19日（金）14:00～20:00


20日（土）11:00～20:00


21日（日）11:00～19:30



会場：駿府城公園 紅葉山庭園前広場
静岡県静岡市葵区駿府城公園１－１
JR静岡駅より徒歩約15分



入場料：当日 500円／前売り450円


中学生以下は入場無料


※「クリスマスランタンナイト」のチケットは別途ご案内いたします。



来場目標：1.5万人




✦ 出店者エントリー受付中 ✦


現在、飲食・焼き菓子・クラフト・雑貨など、会場を彩る出店者を募集しています。


あたたかなランタンの灯の下で、自慢のメニューや作品を届けてみませんか。



募集カテゴリー


・フード・ドリンク：ローストチキン、ホットパイ、ホットワインなど


・クラフト・雑貨：北欧モチーフ、ものづくり体験コンテンツなど





エントリー締め切り：2025年10月31日（金）


出店者発表：2025年11月10日（月）


エントリーはこちら：https://forms.gle/NjUdjmY8yVAY6NEw5




Instagramで最新情報を発信中！


イベントの最新情報や出店者紹介、会場演出の裏側などは
Instagram公式アカウント @xmas_shizuoka(https://www.instagram.com/xmas_shizuoka/) にて随時更新しています。



フォローしていただくと、出店情報や来場者向けのコンテンツをいち早くチェックできます。





これまでの実績




株式会社noniiでは「おいもフェス SHIZUOKA」(https://oimofes.jp/)「アイスフェス＆アジアン夜市 SHIZUOKA」(https://ice-asian.jp/)「全国ご当地鍋まつり SHIZUOKA」(https://nabe-matsuri.jp/)など、季節ごとに楽しめるイベントを開催し、毎回1万人以上を動員。


2024年・2025年には県内イベントランキング第1位を獲得し、地域密着型イベントの実績を築いてきました。



会社概要







会社名：株式会社nonii


所在地：静岡県静岡市葵区与左衛門新田26-1


代表取締役：片寄 裕介


設立：2022年3月


従業員：32名



会社ホームページ：https://nonii.co.jp
イベント公式サイト：https://xmas-shizuoka.jp/


Instagram：@xmas_shizuoka(https://www.instagram.com/xmas_shizuoka/)