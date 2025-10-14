【静岡初開催】光とランタンが灯す幻想的なクリスマスマーケット駿府城公園に、家族で楽しむ「Wonderful Christmas と ランタンナイト」誕生！
株式会社nonii（本社：静岡県静岡市葵区、代表取締役：片寄裕介）は、
2025年12月19日（金）～21日（日）の3日間、駿府城公園 紅葉山庭園前広場にて
静岡の冬を彩る大型クリスマスマーケット「Wonderful Christmas と ランタンナイト SHIZUOKA 2025」を初開催いたします。
静岡のまちを優しく灯すランタンの光のもと、家族や友人、大切な人と過ごす“物語のような3日間”がはじまります。
絵本のような空間で過ごす、家族のクリスマス
本イベントは、絵本のページをめくるように光と温もりが広がるクリスマスマーケット。
会場には、ローストチキンやホットワイン、シュトーレンなどの冬のグルメ、
北欧モチーフの雑貨やワークショップなどが並び、子どもから大人まで楽しめる空間を演出します。
夜には、幻想的な「クリスマスランタンナイト」を開催。
夜空に浮かぶランタンが、静岡の冬の空をやさしく照らします。
空間プロデューサーとナビゲーターによる演出が、訪れる人々の心を温めます。
イベント概要
名称：Wonderful Christmas と ランタンナイト SHIZUOKA 2025
日程：2025年12月19日（金）～21日（日）
19日（金）14:00～20:00
20日（土）11:00～20:00
21日（日）11:00～19:30
会場：駿府城公園 紅葉山庭園前広場
静岡県静岡市葵区駿府城公園１－１
JR静岡駅より徒歩約15分
入場料：当日 500円／前売り450円
中学生以下は入場無料
※「クリスマスランタンナイト」のチケットは別途ご案内いたします。
来場目標：1.5万人
✦ 出店者エントリー受付中 ✦
現在、飲食・焼き菓子・クラフト・雑貨など、会場を彩る出店者を募集しています。
あたたかなランタンの灯の下で、自慢のメニューや作品を届けてみませんか。
募集カテゴリー
・フード・ドリンク：ローストチキン、ホットパイ、ホットワインなど
・クラフト・雑貨：北欧モチーフ、ものづくり体験コンテンツなど
エントリー締め切り：2025年10月31日（金）
出店者発表：2025年11月10日（月）
エントリーはこちら：https://forms.gle/NjUdjmY8yVAY6NEw5
Instagramで最新情報を発信中！
イベントの最新情報や出店者紹介、会場演出の裏側などは
Instagram公式アカウント @xmas_shizuoka(https://www.instagram.com/xmas_shizuoka/) にて随時更新しています。
フォローしていただくと、出店情報や来場者向けのコンテンツをいち早くチェックできます。
これまでの実績
株式会社noniiでは「おいもフェス SHIZUOKA」(https://oimofes.jp/)「アイスフェス＆アジアン夜市 SHIZUOKA」(https://ice-asian.jp/)「全国ご当地鍋まつり SHIZUOKA」(https://nabe-matsuri.jp/)など、季節ごとに楽しめるイベントを開催し、毎回1万人以上を動員。
2024年・2025年には県内イベントランキング第1位を獲得し、地域密着型イベントの実績を築いてきました。
会社概要
会社名：株式会社nonii
所在地：静岡県静岡市葵区与左衛門新田26-1
代表取締役：片寄 裕介
設立：2022年3月
従業員：32名
会社ホームページ：https://nonii.co.jp
イベント公式サイト：https://xmas-shizuoka.jp/
Instagram：@xmas_shizuoka(https://www.instagram.com/xmas_shizuoka/)