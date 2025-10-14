システムサービスから新ブランド「ぬいめっと」よりTVアニメ「桃源暗鬼」のアミューズメントプライズが2025年10月から連続登場！

システムサービス株式会社




システムサービス株式会社（本社：東京都豊島区、代表取締役社長：田村宗弘）は、TVアニメ「桃源暗鬼」のプライズ商品を2025年10月より順次アミューズメント施設にて展開いたします。




◆桃源暗鬼　ぬいめっと おに


【アミューズメント専用景品】



約6cmサイズのマスコット。

＜商品詳細＞


【商品名】：桃源暗鬼　ぬいめっと おに


【種類】：全5種


【登場時期】：2025年10月４週より順次登場予定


【導入店情報】fans.co.jp/event/2510_ta_SS16228


※無くなり次第終了となります。




◆桃源暗鬼　ぬいめっと もも


【アミューズメント専用景品】



約6cmサイズのマスコット。

＜商品詳細＞


【商品名】：桃源暗鬼　ぬいめっと もも


【種類】：全4種


【登場時期】：2025年11月４週より順次登場予定


詳しい導入店情報は改めてシステムサービス公式（X/旧Twitter）にてお知らせいたします。


※無くなり次第終了となります。






ぬいめっととは


ぬいぐるみのかぶりもの（ヘルメット）をつけた、ほわっとほっぺが特徴のシステムサービスオリジナルデザインのマスコットたち！




■著作権表記


(C)漆原侑来（秋田書店）／桃源暗鬼製作委員会



■アニメ『桃源暗鬼』公式サイト


https://www.tougenanki-anime.com/



■アニメ『桃源暗鬼』公式X


https://x.com/tougenanki_anm



■システムサービス株式会社


https://fans.co.jp/



■システムサービス公式（X/旧Twitter）


https://x.com/FANSCLUB_SS



※発表時現在の情報です。諸般の事情により、予告なく変更・延期・中止となる場合があります。あらかじめご了承ください。