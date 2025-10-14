システムサービスから新ブランド「ぬいめっと」よりTVアニメ「桃源暗鬼」のアミューズメントプライズが2025年10月から連続登場！
システムサービス株式会社（本社：東京都豊島区、代表取締役社長：田村宗弘）は、TVアニメ「桃源暗鬼」のプライズ商品を2025年10月より順次アミューズメント施設にて展開いたします。
◆桃源暗鬼 ぬいめっと おに
【アミューズメント専用景品】
＜商品詳細＞
【商品名】：桃源暗鬼 ぬいめっと おに
【種類】：全5種
【登場時期】：2025年10月４週より順次登場予定
【導入店情報】fans.co.jp/event/2510_ta_SS16228
※無くなり次第終了となります。
◆桃源暗鬼 ぬいめっと もも
【アミューズメント専用景品】
＜商品詳細＞
【商品名】：桃源暗鬼 ぬいめっと もも
【種類】：全4種
【登場時期】：2025年11月４週より順次登場予定
詳しい導入店情報は改めてシステムサービス公式（X/旧Twitter）にてお知らせいたします。
※無くなり次第終了となります。
ぬいめっととは
ぬいぐるみのかぶりもの（ヘルメット）をつけた、ほわっとほっぺが特徴のシステムサービスオリジナルデザインのマスコットたち！
■著作権表記
(C)漆原侑来（秋田書店）／桃源暗鬼製作委員会
■アニメ『桃源暗鬼』公式サイト
https://www.tougenanki-anime.com/
■アニメ『桃源暗鬼』公式X
https://x.com/tougenanki_anm
■システムサービス株式会社
https://fans.co.jp/
■システムサービス公式（X/旧Twitter）
https://x.com/FANSCLUB_SS
※発表時現在の情報です。諸般の事情により、予告なく変更・延期・中止となる場合があります。あらかじめご了承ください。