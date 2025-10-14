【社名変更】CHEMI株式会社が「RECRUIT BOOSTER株式会社」に社名変更、新サービスサイトも公開

CHEMI株式会社

CHEMI株式会社(所在地:東京都、代表取締役:内藤貴皓)は、2025年10月10日付で社名を「RECRUIT BOOSTER株式会社」に変更いたしました。これに伴い、新サービスサイトも公開いたしました。

【社名変更の背景】

起業時は、採用や人事戦略を通じて「組織にChemistry(ケミストリー)を起こす」という想いから「CHEMI」と名付けました。しかし、BtoB企業として事業内容を明確に伝え、より多くの企業様に価値を届けるため、本日より社名を「RECRUIT BOOSTER株式会社」に変更いたしました。

【「BOOSTER」に込めた想い】

「BOOSTER」とは、当社(支援者)、クライアント(共創者)、そして採用を良くする文化に関わる全員を包み込む"立場の概念"です。BOOSTERとは、採用の未来を後押しする人。RECRUIT BOOSTERは、そんなブースターたちが増えていく仕組みをつくります。

「良い採用は、より良い未来をつくる。」

この信念のもと、全国の企業の採用課題解決に取り組んでまいります。

【新サービスサイト公開】

社名変更に伴い、「RECRUIT BOOSTER」の新サービスサイトを公開いたしました。

サイトでは、当社の採用支援サービスの詳細や、採用課題解決への取り組みをご覧いただけます。

■新サービスサイト

https://chemi.tokyo/lp001

【LINE公式アカウントでサービス詳細を確認可能】

LINE公式アカウントでは、資料請求や導入事例、採用力診断を受けることができます。採用課題にお悩みの企業様は、ぜひお気軽にご登録ください。

■LINE公式アカウント

https://lin.ee/MYj4wqh

【今後の展開】

社名変更を機に、採用支援サービスのさらなる拡充を図り、より多くの企業様の採用課題解決に貢献してまいります。引き続き、採用代行(RPO)サービスを中心に、経営戦略に連動した採用支援から実務代行まで、幅広いサービスを提供してまいります。

【代表コメント】

「起業時の想いを大切にしながらも、より多くの企業様に当社の価値を届けるため、社名変更を決断いたしました。RECRUIT BOOSTERという新しい名前のもと、採用の未来を後押しする存在として、これまで以上にクライアント企業様の成長に貢献してまいります。今後とも変わらぬご支援を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 代表取締役 内藤貴皓」