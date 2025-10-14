【JPIセミナー】JFEエンジニアリング（株）「持続可能なバイオマス発電を考える　～現状認識と将来の展望～」10月23日(木)開催

株式会社日本計画研究所

JPI（日本計画研究所）は、JFEエンジニアリング株式会社 エネルギー本部 エネルギーソリューション事業部 技術部 内海 高博 氏を招聘し、持続可能なバイオマス発電を考える、現状認識と将来の展望について詳説いただくセミナーを開催します。

〔タイトル〕

JFEエンジニアリング（株）: 持続可能なバイオマス発電を考える ～現状認識と将来の展望～

〔開催日時〕

2025年10月23日(木) 13:30 - 15:30

〔講師〕

JFEエンジニアリング株式会社

エネルギー本部 エネルギーソリューション事業部

技術部

内海 高博 氏

〔講義概要〕

2012年以降、FIT（再生可能エネルギーの固定価格買取）制度の導入により、バイオマス発電は国内で大きく発展してきました。しかし近年では、燃料供給の不安定化や高騰による採算性の低下により、事業の継続が危ぶまれるケースも増えています。また、FIT適用期間終了後の設備の再利用や転用についても課題が指摘されています。

一方、第7次エネルギー基本計画では、バイオマス発電は引き続き重要な再生可能エネルギー源として位置づけられています。

本講義では、こうした現状を踏まえ、技術的観点から課題を整理し、バイオマス発電の持続可能な形での発展の可能性について考察します。

〔講義項目〕

0.自己紹介

1. バイオマス発電の基礎理解

(1) 代表的な木質系バイオマスの種類

(2) エネルギーへの転換方法

(3) 循環流動層技術の概要

2. 現状と課題の整理

(1) 技術的な課題

(2) 事業運営上の課題

(3) 環境・社会的な課題

3. 持続可能なバイオマス発電の展望

(1) 質的側面：再生可能資源としての活用

(2) 量的側面：カーボンネガティブの可能性

(3) 創造的モデルケースの紹介

(4) 卒FITを考える

4. 関連質疑応答

5. 名刺交換・交流会

通常交流の難しい講師及び受講者間での名刺交換・交流会で人脈を広げ、事業拡大にお役立ていただいております。

〔受講方法〕

会場受講・ライブ配信・アーカイブ配信（2週間、何度でもご都合の良い時間にご視聴可）のいずれかからお選びいただけます。

〔受講料〕

1名：37,920円（税込）

2名以降：32,920円(社内・関連会社で同時お申し込みの場合)

※地方公共団体ご所属の方は、2名まで11,000円（税込）

但し、会場受講またはライブ配信受講限定。2名様の受講形態は同一でお願いいたします。

