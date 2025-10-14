ダイニングイノベーショングループ、グローバル500店舗突破＆「焼肉ライク」オーストラリア初進出

株式会社ダイニングイノベーション

株式会社Dining Innovation Investment（本社：東京都渋谷区恵比寿、代表取締役CIO：井上卓郎）は、グループ全体で展開する国内外の飲食ブランドの合計店舗数が、2025年10月10日（金）にオープンした「七宝麻辣湯 松戸店」をもって500店舗に到達いたしました。

今後も国内外での新規出店を予定しており、当社グループブランド「焼肉ライク」では、オーストラリア初進出となるメルボルン店を11月にオープン予定です。

これらの出店を含め、2025年11月末にはグループ全体で510店舗に達する見込みです。

また、「焼肉ライク」のイギリス・ロンドン1号店も好調に推移しており、現在は2号店の出店準備を進めております。

当社は2013年の創業以来、「日本の食文化を通して世界中の人々の生活をより豊かなものにする」をミッションに掲げ、焼肉、焼鳥、寿司、しゃぶしゃぶ、蕎麦など多彩なブランドを国内外で展開してまいりました。

これまでにアジア、北米、ヨーロッパ、中東などへ出店を進め、各地域の食文化やライフスタイルに合わせたブランド展開を進めております。

500店舗の達成とオセアニア進出を新たな成長の節目と捉え、今後も世界各地で日本食文化を広め、ブランド価値の向上に努めてまいります。

グループ出店国

【アジア】

・日本 304店

・インドネシア 81店舗 /シンガポール 13店舗 / カンボジア12店舗 /タイ21店舗 /フィリピン13店舗 ベトナム4店舗

・ 中国 13店舗 / 台湾 12 店舗 / 香港 27店舗

【アメリカ】ニューヨーク 2店舗 / ロサンゼルス1店舗 / ハワイ 2店舗

【イギリス】ロンドン3店舗

【中東】サウジアラビア 1店舗

【オーストラリア】1店舗

※店舗数、ブランドは全て2025年11月末見込みとなります。

グループ出店推移

・グループ展開ブランド

【海外展開ブランド】

(焼肉)・Yakiniku LIKE. (131)・KINTAN Buffet. (30) ・KINTAN (4)

・Wagyu Butcher (1)

(しゃぶしゃぶ)・Shaburi (28) ・LE-TA-SU (9)

(うどん）・Tsurutontan (3)

【国内展開ブランド】

(焼肉）・焼肉ライク (76）/ちゃん系カウンター焼肉 (4) /こてつ (2)

(しゃぶしゃぶ）・しゃぶしゃぶれたす (4)

(ジンギスカン）・ジンギスカン羊はち (6) /ジンギスカン羊八 (1)

(焼鳥）やきとり家すみれ (65) / やきとり酒場一鳥前 (3)

(蕎麦）じねんじょ庵 (7)

(寿司）寿司あおい (2) /魚屋ナチュラルスタンド潮騒(1)

(イタリアン）Italian Kitchen VANSAN (92)

(ビストロ）ビストロTORICOYA (1)

(韓国） 韓国料理ナッチャン (２)

(麻辣湯）七宝麻辣湯 (40)

「YAKINIKU LIKE 」オーストラリア・メルボルンに初出店

出店背景：

メルボルンは、世界的に知られる食文化の都市であり、多国籍な住民が集まる国際色豊かな街です。カフェ文化や多様なグルメシーンが根付いており、日本食への関心も年々高まっています。この街において、「焼肉のファストフード化」というブランドコンセプトのもと、焼肉をよりカジュアルに楽しめる新たな食スタイルを提案します。注文から提供までのスピード感、本格焼肉の手軽さが、メルボルンの食文化に新たな選択肢をもたらします。



店舗概要：

オープン日：2025年11月オープン予定

店名：YAKINIKU LIKE UNO Melbourne

住所：Shop G01, UNO Melbourne, 119 A'Beckett Street, MELBOURNE VIC 3000

営業時間：11:00 ～22:00

坪数：約54坪

席数：59席

「YAKINIKU LIKE」海外展開

インドネシア33店舗/香港23店舗/タイ21店舗/シンガポール13店舗/台湾12店舗/

中国10店舗/フィリピン7店舗/ベトナム3店舗/カンボジア2店舗/ハワイ１店舗/

ロンドン1店舗/オーストラリア1店舗（2025年11月オープン予定）

※店舗数、ブランドは全て2025年11月末見込みとなります。

ダイニングイノベーショングループ

グループHD会社 : 株式会社Dining Innovation Investment

本社 : 東京都渋谷区恵比寿南1-11-2

代表取締役CIO : 井上 卓郎

事業内容 : 外食事業への投資、経営コンサルティング



グループ法人:

・株式会社ダイニングイノベーション

・株式会社焼肉ライク

・株式会社すみれ

・株式会社VANSAN

・株式会社じねんじょ庵

・株式会社れたす

・DINING INNOVATION ASIA-PACIFIC PTE LTD

・DINING INNOVATION USA, Ltd.

・DINING INNOVATION UK LTD.