AI活用で「稼げる米農業」へ。米農家向け無料AIコンサルを提供

農業コンサルティングを展開する「株式会社農情人（本社：千葉県船橋市、代表取締役：甲斐雄一郎）」は、10月16日の「世界食糧デー」に合わせ、日本の米農業の持続可能性を高めるための「農業AI活用コンサルティング」を、米農家を対象に無料提供します。本プログラムは、生成AIによる業務効率化と所得向上を支援し、低所得・高齢化・後継者不足が進む米農業を「稼げる持続可能な農業」へと転換させる挑戦です。

申込締切：2025年10月31日（金）

世界食糧デーが問う「日本の米農業」の持続可能性

お申し込みはこちら :https://noujoujin.com/rice-farmer-ai-support-2025/

1981年、FAO（国連食糧農業機関）は10月16日を「世界食糧デー」と制定しました。世界では約7億人が飢餓に苦しむ一方、先進国では食料廃棄が問題となる矛盾が生じています。この日は、地球規模での食料問題を考え、持続可能な農業の重要性を再認識する日です。

日本においては、主食である米の生産基盤が危機に瀕しています。

課題1：事業収入は約356万円でも農業所得は約5万円

農林水産省の調査によると、個人経営体の水田作経営は年間事業収入355.7万円に対し、農業所得はわずか5.1万円。事業収入に対する所得比は約1.4%となっており、実質的に「儲からない農業」の実態が浮き彫りになっています。（※1）

課題2：平均年齢約69歳、10年後に担い手の大量引退懸念

基幹的農業従事者の平均年齢は69.2歳。65歳以上が79.9%（※2）という現状。低所得では若手の新規参入も望めず、10年後には日本の水田の大半が「誰も作る人がいない」状態に陥る可能性があります。

課題3：生成AIの恩恵が届かない現場

当社は「第7回農業DX構想改訂に向けた有識者検討会」（※3）にて、農業界における生成AIの普及促進や価値創造に関する提言をしましたが、導入は限定的にとどまっています。デジタル化の波が最も必要な現場に届いていないのが現実です。

世界が食料危機に向き合う10月16日だからこそ、日本の主食であるお米の危機を解決する挑戦を始めます。

（※1）農林水産省 農業経営統計調査（令和5年）

（※2）農林水産省 農業構造動態調査結果（令和6年）

（※3）農林水産省 第7回農業DX構想改訂に向けた有識者検討会（令和6年）

米農家の「困った」を生成AIで解決

今回、米農家が抱える特有の課題に焦点を当てた、以下3つの支援を用意しています：

（1）ブランド米のストーリー開発で単価向上

地域性・品種特性を生成AIで分析、消費者に刺さるストーリーを創造

プレスリリースやSNS投稿文の作成支援

（2）直販・EC強化で中間マージン削減

ECサイト構築支援

商品説明文やレシピ提案の作成支援

（3）技術継承で後継者育成加速

ベテラン農家の暗黙知を生成AIで可視化とマニュアル化

栽培FAQチャットボット構築支援

無料コンサルティング詳細

[表: https://prtimes.jp/data/corp/87046/table/168_1_8f4ca0266a3205003152128c96ac40a6.jpg?v=202510140557 ]主なサービス内容

最新の生成AIを活用した短期集中コンサルを下記の流れで1か月で提供します。

サービス提供会社

- 参加農家の現状をヒアリング- 米農家特化の生成AI活用プラン策定- 生成AIの簡易導入支援- 効果検証と継続フォロー申し込む :https://noujoujin.com/rice-farmer-ai-support-2025/

