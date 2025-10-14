【LIPSショッピング】本日から最大32%OFFのキャンペーン開催！お得にコスメをGETしよう ～LIPSフェスタ 2025 Autumn～

株式会社AppBrew

株式会社AppBrew（本社所在地：東京都文京区、代表取締役社長：松田崇）が運営する『LIPSショッピング（https://lips-shopping.com）』では、2025年10月14日(火)12:00より「LIPSフェスタ 2025 Autumn」を実施します。

※5%ポイント還元対象商品を12,000円以上ご購入・クーポン20%OFF適用・購入後のクチコミ投稿7%還元の場合、32%OFFとなります。

「LIPSフェスタ 2025 Autumn」のキャンペーン内容

2025年10月14日(火)12:00に開始した「LIPSフェスタ 2025 Autumn」では、3種類のお得なクーポンをLIPSアカウントをお持ちの方全員に配布します。また、ヘアケア・スキンケアアイテムのサンプルを購入者限定で配布するなど、ご愛顧いただく多くの方に喜んでいただける企画をご用意。



概要

キャンペーン名：LIPSフェスタ 2025 Autumn

期間：2025年10月14日(火)12:00～10月28日(火)23:59

キャンペーン特設ページはこちら :https://lips-shopping.com/lips_festa/2025/autumn/lp1）3種のお得なクーポンをお届け！第1弾・第2弾の期間ごとに"計2回配布"

よりたくさんの方にご利用いただけるよう、12,000円（税込）以上の購入で使える20％OFFクーポンなど、期間中に使える3種類のクーポンをキャンペーン期間中に合計2回配布します。

クーポンの利用期限について、第1弾（10月14日(火)12:00～10月21日(火)11:59）で1回、第2弾（10月21日(火)12:00～10月28日(火)23:59）で1回、合計2回利用可能となります。

2）リピ買い常連＆SNSで話題のアイテムが大集合！

ご購入金額の最大5%をポイント還元している『LIPSショッピング』。（※付与率は上限・条件が変更になる場合がございます）

「LIPSフェスタ 2025 Autumn」では、『LIPSショッピング』で頻繁にリピ買いされている人気商品や、昨今のスキンケア市場で盛り上がりをみせる"角栓ケア"にフォーカスしたアイテムをピックアップ。この機会にクーポンを利用してお得にGETしてみてくださいね。

3）購入金額に応じて、うれしいサンプルをプレゼント

キャンペーンスタートと同時に、『LIPSショッピング』で10,000円（税込）以上を購入いただいた方のうち、先着500名様に「ディアボーテ」の『ブルームドール』のサンプルセットをプレゼント。さらに、12,000円（税込）以上を購入いただいた方のうち、先着150名様に「ドクターシーラボ」の"サンプル4種セットをお渡しします。

10,000円（税込）以上、12,000円（税込）以上の購入金額に応じて、それぞれのサンプル受け取りの選択肢が表示されるようになります。

※2025年10月14日(火)12:00以降のご購入からプレゼントの対象になります。

※先着順の配布となります。

※数に限りがございますので、なくなり次第終了とさせていただきます。

※プレゼントはご購入品に同梱してお送りします。

※本キャンペーンの内容は、予告なく変更する可能性があります。

※本キャンペーンの開催中または開催後に他のキャンペーンを実施する可能性がございます。

※本キャンペーンは株式会社AppBrewが主催しているものであり、Apple Inc.、アップルジャパン合同会社によるものではありません。

※本キャンペーンは早期終了する可能性がございます。予めご了承ください。

『LIPSショッピング』について

美容プラットフォーム「LIPS」内で、コスメや美容グッズが購入できるEC機能として、2021年12月にリリース。商品の発見から購入、その後のクチコミの発信までシームレスで一気通貫な体験をすることが可能になりました。

また、クチコミ投稿などのアクションに応じて付与される「LIPSポイント」が、商品を購入すると最大5％（※付与率は上限・条件が変更になる場合がございます）還元され、「LIPSポイント」で商品を購入することができることも大きな特徴のひとつ。

SNSで話題になった「コスメクーポンガチャ」や「LIPSフェスタ」など様々なキャンペーンを実施し、安心してお得な体験ができるのはもちろん、日々多くのユーザーにとっての新たなソーシャルコマースの形を目指しております。

LIPSについて

2017年1月にサービスをローンチし、2021年には「コスメ・メイクのクチコミ検索アプリダウンロード数No.1」（出典：AppTweak 日本国内 iOS & Android 2020年1月～2025年6月）を記録。2022年10月には「なりたい自分を、もっと自由に。」のコンセプトを体現するロゴへリデザイン。性別・世代を問わず、メイクや美容を通じて個々人の「幸せ」や「なりたい姿」を自由に追求できるプラットフォームに。さらに2025年2月には累計1,300万ダウンロード（※当社調べ／調査期間：2017年1月～2025年2月、調査対象：App store・Google Playからのダウンロード数総合計）を突破。メイクやスキンケアに関する商品レビューやユーザー間コミュニケーション、人気ランキング、新商品情報やプレゼント企画など様々な機能やコンテンツを無料で提供しております。

会社概要

社名：株式会社AppBrew

所在地：東京都文京区本郷1丁目11-6 東接本郷ビル4階

代表取締役社長：松田崇

事業内容：美容プラットフォームアプリ「LIPS」の企画・開発・運用

LIPS（iOS・Android）：https://lipsapp.onelink.me/dKgM/rbjqu2xv

LIPS（WEB）：https://lipscosme.com/

LIPS SHOPPING（WEB）：https://lips-shopping.com

お問合せ先

株式会社AppBrew PR担当

TEL：03-3868-3329

FAX：03‐3868‐2366

Email：pr@appbrew.io