α世代がアルミ産業をゲームで学ぶ。miraiiとＵＡＣＪが子ども向け職業体験ゲームを無料配信。子どもたちと産業をつなぐ次世代キャリア教育コンテンツ。

子ども向けオンライン広場や教育メディアを運営する株式会社miraii（本社：東京都中央区、代表取締役：福田紘也、以下「miraii」）と、アルミニウム総合メーカーの株式会社ＵＡＣＪ（本社：東京都千代田区、代表取締役：田中 信二、以下「ＵＡＣＪ」）は、子どもたちがアルミメーカーの仕事について遊びながら学べる職業体験ゲームの配信を開始しました。ゲームは、miraiiが運営するオンライン広場「みらいいパーク(https://miraii-park.com/?utm_source=1)」にログイン後、どなたでも無料で遊ぶことができます。

※α（アルファ）世代とは、2010年以降に生まれた世代を指す名称。

ゲーム概要

アルミニウムの研究開発を体験できるゲームアルミメーカーの営業を体験できるゲーム

配信場所 ：オンライン広場「みらいいパーク」内ゲームゾーン

配信開始日：2025年9月29日(月)

利用料金 ：無料

対応端末 ：PC・タブレット

タイトル・内容：

１. 「アルミラボ」アルミニウムの素材の研究や商品の開発を行う体験ゲーム

２. 「大繁盛！アルミショップ！」アルミ製品をお客様に提案し、売上を伸ばす営業体験ゲーム

※2024年に開発したゲーム「アルミ博士の分別ゲーム」「アルミ製造オペレーターへの道」も引き続き配信中です。

アルミ素材の研究や商品開発を体験アルミ製品をお客様に提案し売上を伸ばす営業を体験

ゲームをプレイするには、miraiiが運営する子ども向けオンライン広場「みらいいパーク(https://miraii-park.com/?utm_source=1)」へのログインが必要です。無料サービスなので、登録すれば、いつでも誰でもどこにいても取り組むことができます。

ゲームプレイ方法

１.「みらいいパーク(https://miraii-park.com/?utm_source=1)」新規登録(無料)

２. ログイン

３.「ゲームゾーン」から該当ゲームを選択

「みらいいパーク」登録方法

https://miraii-park.com/(https://miraii-park.com/?utm_source=1)

上記URLから「新規登録する」ボタンを押すと登録画面が表示されます。必要情報を入力の上、「新規登録」ボタンを押すと、入力いただいたメールアドレス宛にアカウント情報が届きます。

※対応端末：PC・タブレット（スマートフォンでもご利用可能ですが、快適に操作ができる端末としてPC・タブレットでのご利用をおすすめしております）

開発背景 ～子どもたちに“知らない仕事”との出会いを～

なりたい自分になれるオンライン広場「みらいいパーク」

ＵＡＣＪは、世界トップクラスのアルミニウム総合メーカーとして、板製品、押出品、箔製品などを幅広い分野に供給しています。アルミニウムは軽量でリサイクル性に優れ、持続可能な社会の実現に欠かせない素材として注目を集めています。

しかし、消費者にとってアルミニウムがどのように作られ、どんな人たちが関わっているのかは見えにくく、素材メーカーの仕事に触れる機会はほとんどありません。

一方で、α世代の子どもたちは、スマートフォンやタブレットで学ぶデジタルネイティブ世代。将来の夢や職業観は多様化していますが、目に触れる職業の種類は限られており、知らない世界の仕事を知る機会は不足しています。

こうした課題を背景に、miraiiとＵＡＣＪは2024年より共同で子ども向け教育コンテンツの開発やイベントを展開してきました。その取り組みの一環として、今回新たに2本の体験ゲームを追加しました。ゲームという親しみやすい形で子どもたちがアルミ産業の魅力に触れ、将来の選択肢を広げるきっかけになることを目指しています。

2024年より配信を開始したゲーム「アルミ製造オペレーターへの道」内のオリジナルマンガ

今後の展望

miraiiはこれまで、デジタルネイティブであるα世代に分かりやすく職業の魅力を伝える手法としてゲーミフィケーションを推進し、企業様が本当に伝えたい想いをゲームを通じて届けてまいりました。

今後も様々な企業様にご協力いただきながら、子どもたちのキャリア教育の推進、教育格差の解消に貢献していきます。

お問い合わせ・ご相談はこちら :https://18e91ddb.form.kintoneapp.com/public/contact-miraii-corporate-hp株式会社miraiiが目指す未来

miraiiは、次世代教育メディアのほか、成長と未来の可能性を育むオンライン教室や、「なりたい自分」を探求する力を育むインタラクティブ教育プラットフォームなどを展開し、登録者数は親子2万組にのぼります。保護者の方にも子どもの個性を見出し、育てながら「今の時代のキャリア教育や金融教育」の知識も広げてほしいと考えています。

miraiiのテーマは、子どもたち一人ひとりの「個性」を尊重し、特長の発見と成長を促進しながら、「キャリア教育」と「金融教育」により経済的に自立する力と自己実現能力を育むことです。

キャリア教育においては、デジタル技術の進展により次々と誕生する新職業に、教育内容の更新が追いついておらず、将来必要となるスキルを身につけることが困難な状況で、学習機会の供給不足が問題視されています。この現状に対応するため、miraiiは遊び心(= Playful mind)を持ちながら学ぶことの重要性を提唱し、独自の教育システムで、子どもたち一人ひとりが社会の中で自分らしい役割を見つけ、経済的な制約に縛られず自己実現できる存在へと成長することを支援しています。

遊びを通じた体験的な学びによって、変化の激しい時代を自分の力で切りひらくための創造力と、自分の特長やスキルを社会に還元する能力や喜びを授けることで、子どもがイノベーションを起こす未来を目指しています。

参考情報

株式会社ＵＡＣＪ

所在地：東京都千代田区大手町一丁目7番2号

代表者：代表取締役 田中 信二

設立：2013年

事業内容：アルミニウムおよびアルミニウム合金製品の製造・販売

URL：https://www.uacj.co.jp

会社概要

株式会社miraii

設立：2018年11月22日

代表者：代表取締役 福田 紘也

所在地：東京都中央区八丁堀3-4-12 Emute kyobashi 101号

公式サイト：https://miraii.co.jp/

▶企業パートナーシップ：https://miraii.co.jp/partnership

事業内容：

- インタラクティブ教育プラットフォーム「みらいいパーク」の開発・運営

- オンライン教室「みらいいアカデミア」の開発・運営

- ライフプランサポートWebサービス「みらいいコンシェル」の開発・運営

- 次世代教育メディア「みらいいメディア」の運営

【本件に関するお問合せ先】

press@miraii.co.jp