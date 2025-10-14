『千銃士:Rhodoknight』4周年を記念して、アニメイトカフェグラッテとのコラボが11月21日から開催！　開催記念商品やキャンペーンのほか、ゲーム最新情報もお届け！

https://www.animate.co.jp/gratte/30489/


株式会社アニメイトは、「『千銃士:Rhodoknight』4周年記念×Gratte」をアニメイト一部店舗にて2025年11月21日～12月21日まで開催いたします。



グラッテは、ドリンク上のクリームにイラストをプリントしたグラッテ（グラフィックラテ）や、アイシングクッキーが味わえます！今回のコラボでは、絵柄が31人の貴銃士から選べるうえ、同じイラストを使用した有償特典「トレーディングアクリルコースター」をご注文1点につき＋500円（税込）でご購入いただけます。また、同期間中「ブロマイド」がもらえるキャンペーンも実施いたしますので、ぜひチェックしてみてください。



さらに、コラボ開催記念商品も登場！　「トレーディングCoLotta(R)」や「トレーディングクリアミニフォトカード」、普段使いしやすい「サコッシュ」を販売いたします。アニメイト通販でも、11月21日～12月21日の期間に受注販売いたしますので、こちらもお見逃しなく！



■グラッテ情報


『千銃士:Rhodoknight』4周年記念×Gratte


開催期間：2025年11月21日～12月21日


開催場所：アニメイト池袋本店、秋葉原ANNEX、渋谷、吉祥寺パルコ、横浜ビブレ、仙台、名古屋、大阪日本橋、梅田、岡山　＜クッキー出張販売店＞POP ＠P CAFE -KYOTO-/アニメイトカフェグラッテ＋　※グラッテの販売も行います。


メニュー：


＜グラッテ（絵柄全31種）＞イートイン660円（税込）　テイクアウト648円（税込）


＜アイシングクッキー（絵柄全31種）＞イートイン605円（税込）　テイクアウト594円（税込）


※グラッテ・アイシングクッキーの絵柄は共通になります。



△グラッテ

△アイシングクッキー


△有償特典：トレーディングアクリルコースター

有償特典：メニューご注文1点につき＋500円（税込）で、「トレーディングアクリルコースター（Aグループ全10種／Bグループ全10種／Cグループ全11種）」からグループをお選びいただき、その中から1枚ご購入いただけます。


※絵柄はお選びいただけません。






■開催記念商品



△トレーディングCoLotta(R) Aグループ

トレーディングCoLotta(R)


価格：1個800円（税込）


種類：


Aグループ全10種


Bグループ全9種


Cグループ全9種






△トレーディングCoLotta(R) Bグループ

△トレーディングCoLotta(R) Cグループ



△トレーディングクリアミニフォトカード

トレーディングクリアミニフォトカード


価格：1パック（2枚入り）400円（税込）


種類：全26種







△サコッシュ

サコッシュ


価格：2,970円（税込）


サイズ：W240×H170×D30mm







■『千銃士:Rhodoknight』4周年記念×Gratte　4周年記念キャンペーン


開催期間：2025年11月21日～12月21日


開催場所：「『千銃士:Rhodoknight』4周年記念×Gratte」開催店舗


開催内容：期間中、「『千銃士:Rhodoknight』4周年記念×Gratte」のコラボ飲食物・有償特典・開催記念商品をご購入2,000円（税込）毎に、期間ごとに異なる絵柄のラインナップから、お好きなキャラクターの「ブロマイド」を1枚プレゼントいたします。さらに、全国アニメイト・アニメイト通販で『千銃士:Rhodoknight for Nintendo Switch』をご予約（内金2,000円〈税込〉以上）いただいたレシート（アニメイト通販でご予約いただいた場合は、ご予約を確認できるメール画面）を会計時にご提示いただくと、特典を追加でもう1枚進呈いたします。


特典内容：ブロマイド


＜11月21日～11月28日＞6種


＜11月29日～12月6日＞5種


＜12月7日～12月14日＞5種


＜12月15日～12月21日＞5種






■ゲーム最新情報



△千銃士:Rhodoknight for Nintendo Switch

待望の『千銃士:Rhodoknight for Nintendo Switch』は、2026年2月26日に発売。


アニメイト特典の付属やアニメイト限定セットの販売も決定しています。


現在、好評ご予約受付中！　詳細は続報をお待ちください。






※内容は諸般の事情により、変更・延期・中止になる可能性がございます。あらかじめご了承ください。



■権利表記


(C)Marvelous Inc.


(C) G-MODE Corporation / (C) Marvelous Inc.



『千銃士:Rhodoknight』4周年記念×Gratte(https://www.animate.co.jp/gratte/30489/)



『千銃士:Rhodoknight』アニメイト通販関連商品ページ(https://www.animate-onlineshop.jp/animetitle/index.php?aid=4790)



『千銃士:Rhodoknight for Nintendo Switch』公式サイト(https://senjyushir-cs.jp/)



■『千銃士:Rhodoknight』とは


スマートフォンゲーム『千銃士』の7年後の世界を描いた、銃の化身「貴銃士」たちを育成するRPG。2021年～2024年にスマートフォンアプリとしてサービスを展開。2026年冬に発売される『千銃士:Rhodoknight for Nintendo Switch』では、メインストーリー完結を含めた新規ストーリーを制作し、Nintendo Switch版としてリリースされます。